Cinq points de discussion du Rayo Vallecano 1-0 Barcelone

Nous savions tous que cela allait arriver et cela s’est finalement produit après que Radamel Falcao a livré au Rayo Vallecano une victoire 1-0 sur Barcelone dans une autre démonstration sans intérêt des hommes de Ronald Koeman.

Une fois de plus, Barcelone était bâclée, prévisible, appréciait des sacs de possession mais offrait très peu de menace de but constante. Ils auraient quand même dû prendre un point mais Memphis Depay, d’habitude si fiable sur place, a vu son coup de pied sauvé par Stole Dimitrievski.

Le résultat laisse le Barca toujours sans victoire à l’extérieur cette saison en Liga, n’ayant marqué qu’un seul but lors de ses déplacements, et a également enregistré trois défaites lors de ses quatre derniers matchs dans l’élite espagnole.

Il y aura un soulagement que Koeman soit enfin parti et espère que le Barça pourra aller de l’avant et construire un avenir meilleur sous le prochain, probablement Xavi. Il ne fait aucun doute qu’il y a un énorme potentiel dans l’équipe du Camp Nou, mais il faudra du temps pour sortir de ce pétrin.

Koeman est peut-être parti et il est fort probable que Philippe Coutinho soit le prochain. Le Brésilien a fait sa 100e apparition pour Barcelone contre le Rayo Vallecano, mais a réalisé une autre performance lamentable.

L’ancien homme de Liverpool, qui a brillé si brillamment en Premier League, s’est rendu coupable d’avoir régulièrement offert la possession, a l’air totalement dépourvu de confiance et a raté un coup lorsqu’il s’est finalement présenté avec une chance en seconde période.

Comment il a réussi à jouer 73 minutes avant d’être éliminé est un mystère. Vous devez vous demander à quoi diable Riqui Puig pensait aussi sur le banc de Barcelone alors qu’il regardait encore une fois le joueur de 29 ans s’éloigner.

Nous l’avons déjà dit, j’en suis sûr, mais à moins que le prochain manager du Barça ne puisse faire des miracles avec Coutinho, une sortie dans la prochaine fenêtre de transfert est sûrement la meilleure option pour toutes les parties à ce stade.

Le seul but du match est venu de Radamel Falcao qui s’avère déjà une excellente signature pour le Rayo.

Le Colombien a terminé de manière experte après que Sergio Busquets ait été surpris en train de faire la sieste au milieu de terrain pour marquer pour le quatrième match consécutif contre le Barca.

Le capitaine du Barça a accepté le blâme pour le but après le match après avoir vu son équipe perdre encore une fois.

C’était un moment bâclé de Busquets, alors que Gerard Pique aurait peut-être fait mieux aussi.

Benfica : Premier tir cadré : But

Atleti : Premier tir cadré : But

Valence : Premier tir cadré : But

Madrid : Premier tir cadré : But

Rayo : Premier tir cadré : But Nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. – total Barça (@totalBarca) 27 octobre 2021

L’objectif était le premier effort de Rayo qui poursuit une tendance inquiétante pour le Barça et est un objectif que le nouveau manager du club devra traiter en priorité.

Photo par OSCAR DEL POZO/. via .

La vérité est qu’il y avait très peu de points positifs à tirer du match de mercredi, mais un joueur qui valait la peine d’être regardé était le jeune milieu de terrain Nico Gonzalez. Le jeune était de retour dans l’équipe après avoir été renvoyé contre l’Atletico et critiqué par Koeman.

Le joueur de 19 ans a dû être patient cette saison et regarder Gavi commencer régulièrement pour le club et le pays, mais a revendiqué plus de minutes avec une performance confiante.

Nico était confortablement le meilleur joueur du Barça en première mi-temps, se démarquant avec une jolie passe pour frapper Sergio Aguero à la 16e minute et produisant un défi monstre pour récupérer le ballon après avoir perdu le ballon.

L’adolescent a tiré large au début de la seconde mi-temps et a également remis en place Aguero après la pause dans une performance qui augure très bien pour l’avenir.

Sergino Dest a de nouveau été employé dans l’attaque de Barcelone et s’est de nouveau rendu coupable d’avoir raté une autre chance claire pour les géants catalans.

Ce n’était peut-être pas aussi bon que son opportunité à El Clasico, mais c’était quand même une excellente opportunité de trouver le fond du filet et aurait dû être saisie.

Bien sûr, Dest n’était pas le seul joueur à lutter devant le but. Coutinho, Aguero et Gavi avaient tous en vue le but, mais la finition du Barça continue d’être assez horrible.

Pourtant, le temps de Dest dans l’attaque du Barca pourrait maintenant être terminé avec le départ de Koeman et avec Ousmane Dembele également attendu après avoir raté le début de la saison.