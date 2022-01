Cinq points de discussion du Real Majorque 0-1 Barcelone

Barcelone a débuté 2022 avec une importante victoire 1-0 sur le Real Majorque en Liga qui augure bien pour la nouvelle année pour toutes sortes de raisons.

Xavi était sans huit équipes premières en raison de Covid-19, avait le capitaine Sergio Busquets suspendu et des joueurs clés tels que Ansu Fati, Pedri et Memphis sur la liste des blessés.

Tout cela signifiait pour un onze de départ improbable qui comprenait les joueurs du Barça B Ferran Jutgla et Ilias Akhomach et une place très rare pour le très décrié Luuk de Jong.

Nous avons également vu Gerard Pique sur des coups francs en première mi-temps, des débuts en équipe première pour deux autres jeunes à Álvaro Sanz et Estanis Pedrola et de nombreuses fautes alors que le Barça le marquait.

Eric Garcia a admis après le match que le Barca avait « souffré », tandis que Xavi a déclaré que la victoire « signifiait beaucoup » alors que ses jeunes joueurs ont réalisé une performance pleine de conviction et de caractère qui place le Barca en cinquième position.

Xavi a déjà admis qu’il pensait que le Barça avait un « problème psychologique », mais c’est le genre de performance, contre une équipe du Real Majorque qui n’avait perdu qu’une seule fois à domicile auparavant, ne l’oubliez pas, cela suggère que la mentalité pourrait enfin commencer à changer.

Le héros improbable des visiteurs n’était autre que Luuk de Jong, qui a passé la plupart de son temps au club à être ridiculisé pour ne pas être votre joueur typique de Barcelone.

Le match de dimanche n’a pas très bien commencé pour le Néerlandais non plus. Un effort au but sorti pour une remise en jeu était un peu inquiétant, et il a ensuite mis un effort sur le poteau à bout portant.

Les boiseries ont ensuite refusé à De Jong un des premiers prétendants au but de la saison avec un brillant effort acrobatique et cela ressemblait à un de ces jours pour le Néerlandais.

Cependant, il a continué et a obtenu sa récompense avec le vainqueur juste avant la mi-temps. Oscar Mingueza était l’homme à flotter dans un centre et De Jong a fait le reste au deuxième poteau pour le seul but du match.

De Jong n’est peut-être toujours pas l’homme dont Barcelone a vraiment besoin en attaque, et il le sait probablement aussi bien que n’importe qui, mais il a trouvé le bon moment contre le Real Mallorca et mérite le crédit pour cela.

Bien sûr, De Jong n’était pas le seul joueur à avoir été fortement critiqué récemment pour avoir apporté une contribution cruciale à la victoire de Barcelone sur le Real Mallorca.

Le gardien de but Marc-Andre ter Stegen a également été appelé à agir dans les arrêts de jeu pour effectuer un superbe arrêt réflexe de Jaume Costa afin de préserver la victoire du Barça.

Ce fut un moment d’éclat du stoppeur allemand qui a ensuite attiré des célébrations folles de Gerard Pique, qui savait à quel point un arrêt était important.

Eric Garcia a estimé que Barcelone devait « 70 pour cent de la victoire à Ter Stegen » après le match et le manager Xavi a également reçu de nombreux éloges.

Il ne fait aucun doute que ce fut un grand moment pour le gardien et un dont il avait vraiment besoin. Xavi a laissé entendre que la baisse de forme de Ter Stegen pourrait être due à un manque de confiance, mais cela devrait être un gros coup dans le bras.

Gerard Pique était un autre joueur qui a brillé contre le Real Majorque et semble relever le défi présenté par l’arrivée de Xavi. Le défenseur a déclaré qu’après la nomination de l’entraîneur, il ne voulait pas laisser tomber Xavi et a ajouté: « Moralement, je dois lui donner le meilleur de moi-même et si ma performance n’est pas la meilleure, j’ai l’impression de lui manquer. »

| Gérard Piqué contre Majorque. • 99 touches.

• 69 laissez-passer. (Plus)

• 10 Balles Longues.

• 2 coups.

• 11/13 Duels gagnés. (Plus)

• 5 Dégagements.

• 3 jeux de tête.

• 4 blocs.

• 7/9 aériens gagnés.

• 2 interceptions.

• 4 récupérations de balles.

• 3 fautes gagnées.

• 0 faute concédée.

Les statistiques semblent montrer que Pique a récemment amélioré son jeu ou peut-être qu’il se sent simplement beaucoup plus à l’aise avec le style de jeu de Xavi. Pique n’a perdu le ballon qu’une seule fois en quatre matchs de Liga sous Xavi et enregistre désormais en moyenne 10,1 récupérations de ballon par match (contre 7,9), selon Catalunya Radio.

Le défenseur était certainement en chanson contre le Real Majorque et a montré son leadership quand il le fallait avec une équipe aussi jeune autour de lui. Il semblait tout simplement gagner tout ce qui était en l’air dans ce qui était une démonstration dominante à Son Moix.

La victoire de dimanche ramène les quatre premiers en vue pour Barcelone qui passe à la cinquième place du classement, maintenant à un point de l’Atletico en quatrième et deux derrière le Betis, troisième.

Ce fut un bon week-end pour les géants catalans avec le Rayo Vallecano, la Real Sociedad et le Real Betis tous les points de chute. Le Real Madrid a également subi une défaite surprise contre Getafe.

Bien sûr, ce n’est pas là où le Barça veut être, mais cela devrait fournir à l’équipe beaucoup de motivation compte tenu de tous les problèmes que les Catalans ont dû endurer au cours de la première moitié de la saison.

Vous vous attendriez à ce que la deuxième partie de la saison soit également beaucoup plus gratifiante pour Barcelone, les méthodes de Xavi commençant à porter leurs fruits et des joueurs clés tels que Ansu Fati et Pedri devraient revenir de blessure.

Le Barça aura également Dani Alves, Ferran Torres et peut-être Alvaro Morata, si l’on en croit les rapports, à ajouter au mélange, ce qui devrait faire des prochains mois fascinants au Camp Nou.