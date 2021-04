Cinq points de discussion sur la victoire de Barcelone en Copa del Rey sur l’Athletic

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a remporté son premier trophée depuis qu’il a pris ses fonctions de manager au Camp Nou et a finalement vu son équipe gagner avec style, inscrivant quatre beaux buts devant l’Athletic.

Ce fut une campagne de montagnes russes de la Copa del Rey de Barcelone qui a produit beaucoup d’excitation et de drame, mais il ne fait aucun doute que le Barça était de loin la meilleure équipe samedi soir.

Koeman a été interrogé sur son avenir avant le match lors de sa conférence de presse d’avant-match et n’était pas très content des questions, mais cette victoire devrait offrir plus de sécurité d’emploi avec le Barca garantissant qu’il ne terminera pas la campagne les mains vides pour une deuxième consécutive. saison.

Des points d’interrogation subsistent sur l’aptitude à long terme de Koeman pour le poste, et sa décision de mettre deux gardiens de but sur le banc et Riqui Puig dans les gradins était étrange, mais pour le moment au moins, le Néerlandais mérite beaucoup de crédit.

Le capitaine Lionel Messi fera la une des journaux pour sa performance contre l’Athletic et a été nommé MVP, mais cela a dû être un appel rapproché puissant avec Frenkie de Jong qui a réalisé une superbe performance.

Le Néerlandais était de retour au milieu de terrain et a marqué une tête brillante pour porter le score à 2-0 et a également obtenu deux passes décisives dans une performance tout simplement stellaire.

3 – Avec un but et deux passes décisives contre l’Athletic, Frenkie de Jong du @ FCBarcelona est le deuxième joueur à être directement impliqué dans trois buts en finale de la Copa del Rey au 21e siècle, après Lionel Messi contre Séville en 2018 (un but, deux aide). Stellaire. pic.twitter.com/iHotYlRKVl – OptaJose (@OptaJose) 17 avril 2021

Le joueur de 23 ans aurait probablement dû avoir un autre objectif, frapper le poteau très tôt, mais il n’y a aucun doute sur son influence.

Le milieu de terrain semblait être à peu près partout et méritait pleinement de décrocher son premier trophée en tant que joueur de Barcelone.

Antoine Griezmann était également sur la cible, marquant le premier but pour Barcelone, après avoir été inclus dans le onze de départ devant Ousmane Dembele. Le Français avait raté quelques occasions mais a produit une bonne finition pour enfin sortir de l’impasse à l’heure.

L’attaquant a fait l’objet de nombreuses critiques lors de son passage à Barcelone, mais son objectif continue son excellent bilan lorsqu’il s’agit de trouver le fond des filets en finale pour le club et le pays.

5 – Antoine Griezmann a marqué six buts lors de ses cinq dernières finales entre club et pays: Ligue Europa (2), Coupe du monde (1), Supercoupe (2) et Copa del Rey (1). Prince. pic.twitter.com/HLAKqPnRzZ – OptaJose (@OptaJose) 17 avril 2021

C’est aussi un premier trophée de Barcelone pour Griezmann qui a admis après le match qu’il avait connu des moments difficiles au Camp Nou mais qu’il souhaitait rester.

«Nous avons remporté la finale. C’était très important pour nous et pour l’équipe », a-t-il déclaré. «Il y a eu des moments difficiles, mais je suis très heureux ici. Vous pouvez rater des passes et des buts, mais je fais toujours de mon mieux et je pense que c’est ce qui est le plus important. Je veux le meilleur pour le club.

Et puis il y a Messi qui était de retour avec un bang après quelques matchs calmes après la pause internationale. Le premier but du capitaine, qui a fait 3-0, était généralement brillant, tandis que son deuxième a élevé un autre record pour sa collection.

Pourtant, le meilleur moment de tous a peut-être été la taille du sourire sur le visage de Messi lorsqu’il a remporté le trophée de la Copa del Rey pour la première fois en tant que capitaine. C’était peut-être son 35e trophée en tant que joueur de Barcelone, mais il ne pouvait toujours pas cacher sa joie en célébrant.

Messi a également offert quelques mots rares après le match sur le fait que c’était un moment «très spécial», tandis que ses coéquipiers faisaient la queue pour avoir leur photo avec le capitaine et le trophée de la Copa del Rey.

Nous ne savons toujours pas si Messi restera ou non, mais si c’était la dernière finale du capitaine avec Barcelone, et espérons que ce n’est pas le cas, alors c’était une façon de signer.

Barcelone s’amusera après avoir remporté la Copa del Rey et semblait certainement s’amuser après le match. Gerard Pique, qui était excellent à son retour de blessure, a de nouveau sorti les ciseaux et a pulvérisé autour du Cava à l’hôtel de l’équipe.

Pourtant, le Barça n’a pas trop de temps pour profiter de la victoire avec un match de Liga contre Getafe jeudi prochain. Gagner la Copa del Rey devrait donner un coup de pouce avant les huit derniers matchs de la Liga de la saison.

La défaite à El Clasico la dernière fois a nui aux espoirs de titres du Barça, mais les hommes de Ronald Koeman n’en sont certainement pas encore sortis, et Messi a parlé de la course au titre après la victoire.

“Nous avons remporté ce trophée et il reste encore un long chemin à parcourir en Liga”, a-t-il déclaré à Barca TV. «Beaucoup de choses vont se passer d’ici la fin de la saison.»

Terminer la campagne avec le doublé serait une réalisation extraordinaire pour le Barça dans une saison de transition et semble encore loin, mais la victoire impressionnante de samedi envoie l’équipe dans les dernières semaines de la saison en bonne forme et pleine de confiance.