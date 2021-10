Cinq prédictions audacieuses pour l’Ohio State contre l’Indiana

Réjouissez-vous les fans de football de l’État de l’Ohio ! Les Buckeyes sont de retour en action après une semaine de congé, et nous avons en fait un match aux heures de grande écoute à attendre contre Indiana cette semaine. Les Hoosiers ont donné à l’OSU tout ce qu’il pouvait gérer la saison dernière et chercheront probablement à se venger après que l’Ohio State ait tenu IU à l’écart du match de championnat Big Ten en 2020.

Il y a toujours des histoires intéressantes à regarder, et nous faisons de notre mieux pour regarder dans la boule de cristal pour essayer de donner un sens à certaines choses que vous pourriez voir comme des gros titres une fois que toutes les billes de caoutchouc du gazon se sont installées après le match.

Mais nous ne nous contentons pas d’aller au passe-partout, standard sur certains d’entre eux, mais au lieu de cela, nous recherchons certaines choses qui sont exagérées mais qui pourraient encore arriver. Nous le faisons chaque semaine et nous le déployons à nouveau cette fois.

Voici cinq prédictions audacieuses qui, selon nous, ne le feront probablement pas, mais qui pourraient se produire samedi soir contre l’Indiana.

L’étudiant de première année de l’Ohio State RB TreVeyon Henderson va pour plus de 200 verges au sol

9 octobre 2021 ; Columbus, Ohio, États-Unis ; Ohio State Buckeyes running back TreVeyon Henderson (32) célèbre sa course de touché au cours de la seconde moitié contre les Maryland Terrapins au stade de l’Ohio. Crédit : Joseph Maiorana-USA TODAY Sports

TreVeyon Henderson est devenu la meilleure menace de gros jeu de l’Ohio State hors du champ arrière. Cependant, le plan de match ne se traduit pas toujours par une tonne de touches pour qu’il ait un gros match, en particulier avec le corps de réception que les Buckeyes peuvent déployer sur le terrain. En raison du plan défensif mis en œuvre par Indiana, recherchez Ryan Day et le personnel pour appeler le nom d’Henderson plus que d’habitude et lui fournir le volume nécessaire pour franchir la barre des 200 verges.

Le quart-arrière CJ Stroud se précipitera sur plus de 50 verges

Le quart-arrière des Ohio State Buckeyes CJ Stroud (7) lance le ballon contre les Maryland Terrapins au cours du deuxième quart de leur match de football universitaire de la NCAA au Ohio Stadium de Columbus, Ohio, le 9 octobre 2021. Crédit: USA TODAY Sports

L’histoire continue

On n’a pas demandé à CJ Stroud de diriger le ballon autant cette année parce qu’il n’en a pas besoin. Cependant, les choses pourraient s’effondrer avec un peu plus de paquets de pression cette semaine et le étudiant de première année pourrait avoir besoin d’improviser un peu plus. Nous avons vu qu’il a les compétences nécessaires pour faire avancer les choses avec ses jambes, et nous pourrions en voir un peu plus cette semaine. Recherchez des pistes plus conçues et des pistes opportunistes qui lui permettront d’atteindre plus de 50 mètres au sol.

La défense de l’Ohio State forcera au moins trois revirements

La sécurité des Ohio State Buckeyes Ronnie Hickman (14) renvoie le ballon pour un touché d’interception lors du match contre les Akron Zips au stade de l’Ohio à Columbus, Ohio, le 25 septembre. Crédit: USA TODAY Sports

La défense de l’État de l’Ohio que nous observons maintenant est loin de celle qui était un travail important en cours au cours des premières semaines de la saison. L’unité a été plus agressive, plus engagée et moins sujette aux erreurs car les pièces et les pièces ont toutes été branchées à des endroits différents. Un sous-produit de cela est que nous avons vu la force de défense plus de revirements ces derniers temps aussi. En fait, ce côté du ballon a marqué des touchés en quatre matchs consécutifs. Nous n’appelons pas à nouveau cela contre l’Indiana, mais nous voyons la défense de l’OSU forcer au moins trois revirements contre un quart-arrière de sauvegarde qui se prépare toujours à ce qu’il peut faire pour l’offensive Hoosier.

Jaxon Smith-Njigba marquera deux touchés

REGARDER: Ohio State QB CJ Stroud trouve Smith-Njigba pour un TD de 26 verges

Le receveur large des Ohio State Buckeyes Jaxon Smith-Njigba (11) lors d’un match de football de la NCAA le jeudi 2 septembre 2021 à Minneapolis. (Photo AP/Adam Bettcher)

Il est techniquement la troisième option au poste de receveur parmi les écarteurs de l’offensive de l’Ohio State, mais il est probablement le meilleur gars presque partout ailleurs dans le pays. Le receveur de machines à sous Jaxon Smith-Njigba a une chance de jouer un rôle important dans le plan de match samedi. Avec les forfaits blitz que l’Indiana aime accompagner, recherchez des passes rapides et courtes dans l’espace pour contrer la ruée vers le terrain. Et avec l’Indiana qui cherche plus que probablement à éliminer Chris Olave et Garrett Wilson, Smith-Njgiba va être confronté à un troisième corner ou traverser le terrain sur un secondeur ou un défenseur. Il va gagner ce match plus souvent qu’autrement.

La défense de l’État de l’Ohio maintiendra l’Indiana à moins de 300 mètres d’attaque

Le secondeur des Ohio State Buckeyes Teradja Mitchell (3) et l’ailier défensif des Ohio State Buckeyes Zach Harrison (9) se combinent pour un plaquage sur le receveur large Rutgers Scarlet Knights Aron Cruickshank (2) au cours du premier quart d’un match de football de la division I de la NCAA entre les Rutgers Scarlet Knights et les Ohio State Buckeyes le samedi 2 octobre 2021 au SHI Stadium de Piscataway, New Jersey. Crédit : USA TODAY Sports

L’Indiana est mis au défi sur le plan offensif avec la blessure de Michael Penix, Jr. Le jeu de passes ne sera pas totalement abandonné, mais vous pouvez parier que le personnel d’entraîneurs défensifs de l’OSU fera probablement battre le partant Jack Tuttle les Buckeyes dans les airs. Encore plus que d’habitude, recherchez la défense de l’Ohio State pour jouer en descente et chercher à arrêter la course. Le jeu de passes ne sera tout simplement pas là et OSU étouffera la défense de l’Indiana pendant la majeure partie du match, la limitant à moins de 300 verges pour le match.

