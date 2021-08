Cinq raisons de continuer à croire que la Liga est la meilleure au monde

09.08.2021 à 12:50 CEST

1. Égalité

Avec Barcelone et le Real Madrid touchés et presque coulés, en l’absence du marché des transferts pour y remédier, l’éventail des candidats à la Liga s’ouvre. Un exemple clair de ceci est que pour que le Real Madrid soit champion, c’est [2.25], Barcelone, à [3.0] et l’Atlético de Madrid à [3.75].

Les chances sont très égales et vous ne pouvez jamais exclure un Séville qui est à un excellent [21.0]. Le duo Barcelone-Madrid a lâché de nombreux entiers avec le départ de ses stars et l’égalité, tant pour le titre qu’au jour le jour, peut être l’une des grandes revendications du championnat.

2. Jeunes talents

De grands joueurs comme Leo Messi et Sergio Ramos sont partis, mais les clubs ont opté pour de jeunes talents. Le grand exemple est Pedri, qui affrontera sa deuxième saison dans l’élite avec pour mission de reproduire le succès de la première. Sa capacité à faire face à l’usure physique des plus de 70 matchs disputés la saison dernière sera le grand défi à relever.

Vinicius Jr, Rodrygo, Ansu Fati, Aleksander Isak, Joao Félix… Nombreux sont les jeunes garçons qui sont appelés à recueillir le témoignage des stars du passé.

3. Gloires… Passées ?

En Liga, il y a encore de grands joueurs qui ont vécu des temps meilleurs, mais dont on attend encore beaucoup. C’est le cas de Gareth Bale et Eden Hazard au Real Madrid ou de Sergio Agüero à Barcelone. Une étape en dessous serait Saúl Ñíguez à l’Atlético de Madrid ou Erik Lamela à Séville.

Ce sont des footballeurs encore capables de faire de bonnes saisons, mais pour x ou pour y ils ont baissé leur niveau. Ils sont toujours attendus.

4. Le retour de l’historique

Le Rayo Vallecano, l’Espanyol et le Real Majorque reviennent cette saison dans l’élite du football espagnol. Trois historiques qui étaient absents depuis plus ou moins longtemps et qui reviennent en Première Division dans le but de ne pas lâcher et régler leurs projets.

La lutte pour le salut avec Getafe, Levante, Elche, Cadix et quelques autres promet d’être l’une des histoires les plus intéressantes de la saison.

5. Ce qui est encore à venir

Le marché des transferts est toujours en attente et cela nous a déjà laissé pour l’instant avec les arrivées de David Alaba, Rodrigo De Paul, Memphis Depay et Eric García, entre autres. Le championnat a perdu du poids financier, mais il attire toujours de grands joueurs. Avec le temps qu’il reste avant la fermeture de la fenêtre d’incorporation, les noms de Kylian Mbappé, Erling Haaland et bien d’autres résonnent encore pour débarquer en Espagne dans les semaines à venir.