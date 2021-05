Cinq raisons de mettre à jour votre iPhone vers iOS 14.6 maintenant

Apple a officiellement publié iOS 14.6 au grand public. Cette mise à jour intervient alors que les tests bêta d’iOS 14 commencent à se terminer avant l’introduction d’iOS 15 le mois prochain. Voici tout ce qui est nouveau avec iOS 14.6 qui devrait vous amener à mettre à jour votre iPhone maintenant.

Les abonnements aux podcasts pour les chaînes et les émissions individuelles sont lancés avec iOS 14.6

iOS 14.6 jette les bases des abonnements Apple Podcasts, qui semble être une fonctionnalité côté serveur qui sera bientôt lancée. Avec iOS 14.6, il sera possible de s’abonner à une chaîne ou à une émission individuelle. Le prix de chaque abonnement est fixé par les créateurs et facturé mensuellement par défaut.

Les créateurs peuvent également proposer une facturation annuelle, que les abonnés peuvent gérer à partir des paramètres de leur compte Apple ID, désormais accessibles depuis Listen Now. Les auditeurs pourront également accéder à des essais gratuits et à des échantillons d’épisodes proposés par les créateurs.

La famille Apple Card est là

Après l’avoir annoncé lors de son événement “ Spring Loaded ” en avril, Apple Card Family est maintenant en ligne. Avec cela, la carte de crédit d’Apple peut être partagée avec jusqu’à cinq personnes, y compris toute personne de 13 ans ou plus dans votre groupe de partage familial. Apple Card Family, sur iOS 14.6, prend en charge les familles pour suivre les dépenses, gérer les dépenses avec des limites et des contrôles facultatifs, et créer du crédit ensemble.

AirTag avec améliorations Find My

L’AirTag récemment lancé vient de tirer quelques avantages d’iOS 14.6. Si vous perdez le traqueur d’objets, le mode Perdu offre désormais la possibilité d’ajouter une adresse e-mail au lieu d’un numéro de téléphone.

AirTag affichera également le numéro de téléphone partiellement masqué du propriétaire lorsqu’il est mis en contact avec un appareil compatible NFC.

Shazam est maintenant un clip d’application dans iOS 14.6

Shazam, qui appartient à Apple, a été entièrement intégré à l’iPhone et à l’iPad l’année dernière avec iOS 14.2, qui a introduit une nouvelle bascule pour identifier les chansons directement depuis le centre de contrôle. Maintenant, avec iOS 14.6, Apple a étendu cette intégration et l’a transformée en un clip d’application contenant des informations sur la chanson.

Le processus d’identification des chansons à l’aide de Shazam reste le même. Tout ce que vous avez à faire est d’accéder au Centre de contrôle et d’appuyer sur l’icône Shazam (vous pouvez l’ajouter ici via l’application Paramètres iOS). Maintenant, au lieu de recevoir une notification qui vous redirige vers un site Web, vous verrez les détails de la chanson via l’application Clip de Shazam.

Capacités Apple Music Lossless

Apple Music Lossless sera lancé en juin, mais pour profiter de Dolby Atmos, Spatial Audio ou même de la qualité audio Lossless, les utilisateurs devront passer à iOS 14.6. Si vous êtes abonné à Apple Music, c’est une autre raison de mettre à jour votre iPhone dès maintenant avant le déploiement officiel de la fonctionnalité en juin.

