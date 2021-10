Cinq raisons de mettre à jour votre iPhone vers iOS 15.1 maintenant

Apple a officiellement publié iOS 15.1 au grand public. Cette mise à jour intervient un mois après qu’Apple ait introduit iOS 15 et retardé certaines fonctionnalités importantes qui devaient être lancées avec. Voici toutes les nouveautés d’iOS 15.1 qui devraient vous faire mettre à jour votre iPhone maintenant.

Carte de vaccination COVID-19 dans l’application Wallet

Vous vous souvenez quand Apple a introduit cette API avec Google pour suivre les personnes infectées par COVID-19 ? La pandémie s’éloignant lentement, les gens peuvent commencer à montrer fièrement leurs cartes de vaccination dans l’application Apple Wallet avec iOS 15.1.

La société utilise la spécification SMART Health Cards pour alimenter cette fonctionnalité, ce qui signifie que si votre fournisseur de soins de santé ou votre État utilise la plate-forme SMART Health Cards, vous pouvez partager des dossiers de santé vérifiables stockés dans l’application Santé avec des applications tierces approuvées qui le demandent informations, y compris les compagnies aériennes, les lieux d’événements et d’autres entreprises. Apprenez-en plus ici.

SharePlay est enfin là avec iOS 15.1

L’une des fonctionnalités les plus attendues d’iOS 15 est SharePlay. Malheureusement, au milieu du test bêta du logiciel, Apple a supprimé cette fonction et n’a recommencé à la tester qu’avec iOS 15.1 beta 1. Heureusement, cette fonction est enfin disponible pour tous les utilisateurs avec la sortie d’iOS 15.1.

Avec SharePlay, vous pouvez vous connecter avec une douzaine d’amis ou de membres de la famille et organiser des soirées, écouter des chansons ou faire de l’exercice ensemble en utilisant FaceTime. Il existe déjà une poignée d’applications prenant en charge cette fonctionnalité, et vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

ProRes pour les utilisateurs professionnels de l’iPhone 13 Pro

Lorsque Apple a présenté l’iPhone 13 le mois dernier, il a annoncé que plus tard cette année, le support ProRes arriverait sur les modèles iPhone 13 Pro, un moyen plus pur de capturer et d’éditer des vidéos très populaires auprès des cinéastes, des YouTubers, etc.

Avec iOS 15.1, la capture ProRes est prise en charge jusqu’à 30 ips en 4K et jusqu’à 60 ips en 1080p pour les appareils avec 256 Go de stockage et plus. Si vous avez un iPhone 13 Pro avec 128 Go de stockage, vous serez limité à une capture 1080p à 30 ips. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

La macrophotographie maintenant peaufinée avec iOS 15.1

Une autre amélioration pour les utilisateurs d’iPhone 13 Pro est la possibilité de désactiver la macrophotographie. Cette fonctionnalité est exclusive aux derniers iPhones Pro et permet aux utilisateurs de prendre une photo ou d’enregistrer une vidéo jusqu’à 2 cm près du sujet.

Malheureusement, parfois, vous ne voulez pas activer la macrophotographie, et elle s’allumerait automatiquement. Maintenant, il est possible de le désactiver via les paramètres de l’appareil photo. Bien qu’il n’y ait pas de bascule sur l’application principale de l’appareil photo, comme le mode Nuit, c’est toujours mieux que rien. Apprenez-en plus ici.

Si vous aimez utiliser les raccourcis, l’application présente de grandes améliorations. Avec iOS 15.1, de nouvelles actions prédéfinies vous permettent de superposer du texte sur des images ou des gifs, et une nouvelle collection de jeux vous permet de passer le temps avec Siri.

Par exemple, vous pouvez essayer « Music Quiz », un jeu qui vous permet de deviner cinq de vos chansons. Vous pouvez ensuite partager avec des amis ou leur demander de jouer avec vous.

Pour en savoir plus sur iOS 15.1, n’oubliez pas de cliquer ici.

Quelle est la meilleure caractéristique de ce système d’exploitation pour vous ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :