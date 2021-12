Cinq raisons de mettre à jour votre iPhone vers iOS 15.2 maintenant

Apple a officiellement publié iOS 15.1 au grand public. Cette mise à jour intervient cinq semaines après qu’Apple a introduit iOS 15.1, qui a finalement apporté SharePlay ainsi que d’autres fonctionnalités retardées. Voici toutes les nouveautés d’iOS 15.2 qui devraient vous faire mettre à jour votre iPhone maintenant.

App Privacy Report est enfin là avec iOS 15.2

L’une des fonctionnalités retardées avec la version originale d’iOS 15 qui n’était pas disponible avec iOS 15.1 était la page de rapport sur la confidentialité des applications. Désormais, avec iOS 15.2, il est enfin disponible pour tous les utilisateurs.

Après qu’iOS 14.5 a introduit la transparence du suivi des applications, qui oblige les applications à demander la permission aux utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web, Apple va maintenant au-delà de cela avec App Privacy Report.

Ce rapport peut être trouvé dans l’application Paramètres avec des détails sur les données et les capteurs auxquels chaque application a accédé au cours des sept derniers jours. Voici comment l’entreprise décrit cette fonctionnalité :

Une section dans Paramètres vous permet de voir à quelle fréquence les applications ont accédé à votre position, vos photos, votre appareil photo, votre microphone et vos contacts au cours des sept derniers jours. Il vous montre également quelles applications ont contacté d’autres domaines et depuis combien de temps elles les ont contactés.

Prise en charge du forfait vocal Apple Music

Lors de l’événement « Unleashed » d’Apple en octobre, la société a annoncé un nouveau plan Apple Music Voice. Coûtant 4,99 $ par mois, les utilisateurs doivent compter sur Siri pour demander des chansons, des listes de lecture ou pour écouter la radio.

Selon Apple, les utilisateurs peuvent s’abonner au forfait vocal via Siri en disant « Hey Siri, démarre mon essai Apple Music Voice » ou en s’inscrivant via l’application Musique. Une fois abonnés au forfait Apple Music Voice, les utilisateurs peuvent demander que la musique soit lue sur tous leurs appareils compatibles Siri, y compris HomePod mini, AirPods, iPhone ou tout autre appareil Apple, et lors de l’utilisation de CarPlay.

Cette nouvelle option est disponible en Australie, en Autriche, au Canada, en Chine continentale, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis avec la sortie d’iOS 15.2.

Sécurité des communications sur iMessage

En août, Apple a présenté ses plans CSAM controversés. Après de nombreuses idées fausses et inquiétudes concernant ses annonces de numérisation de photos, la société a décidé de repousser le lancement de ces fonctionnalités. Désormais, l’une des fonctionnalités annoncées ensemble (même si elle ne fait pas partie du projet CSAM) est enfin lancée avec iOS 15.2.

Avec la sécurité des communications dans Messages, cette fonctionnalité est « conçue pour donner aux parents des outils supplémentaires pour aider à protéger leurs enfants contre l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites dans l’application Messages. Cela ne fonctionne que sur les images envoyées ou reçues dans l’application Messages pour les comptes enfants configurés dans le partage familial. Il analyse les images sur l’appareil et ne modifie donc pas les garanties de confidentialité des messages. Lorsque le compte d’un enfant envoie ou reçoit des images sexuellement explicites, la photo sera floue et l’enfant sera averti, présenté des ressources utiles et rassuré qu’il n’y a pas de problème s’il ne veut pas voir ou envoyer la photo. Par mesure de précaution supplémentaire, on peut également dire aux jeunes enfants que pour s’assurer qu’ils sont en sécurité, leurs parents recevront un message s’ils le voient. »

Alors que nous stockons de plus en plus de données numériquement, une préoccupation croissante est que tout cela pourrait être perdu en cas de notre mort – nous avons souligné dans le passé le risque pour les photos de famille en particulier. Voici comment Apple prévoit de nous aider :

Le programme Digital Legacy vous permet de désigner des personnes comme contacts Legacy afin qu’elles puissent accéder à votre compte et à vos informations personnelles en cas de décès.

Si vous souhaitez qu’un ou plusieurs amis ou membres de votre famille puissent accéder à vos données iCloud après votre décès, vous pourrez les nommer et leur fournir une clé de sécurité. La clé ne sera pas utilisable de votre vivant – Apple ne l’activera que si vous lui fournissez une preuve de votre décès, qui serait normalement une copie de votre certificat de décès.

Il convient de noter que toutes vos données ne seront pas accessibles, car certaines d’entre elles sont protégées par un cryptage de bout en bout. Cela inclut les transactions Apple Card, les données de santé, les entrées de trousseau et l’historique du navigateur.

Nouvelle bascule du mode Macro sur iPhone 13 Pro

Avec iOS 15.1, Apple a rendu disponible la possibilité de désactiver la macrophotographie. Maintenant, la société a apporté un autre ajustement au basculement du mode Macro avec iOS 15.2.

Les notes de version disent :

Le contrôle de la photo macro pour passer à l’objectif ultra-large pour capturer des photos et des vidéos macro doit être activé dans les paramètres de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max.

La société a également ajouté une icône dédiée au mode Macro à l’application Appareil photo elle-même.

Pour en savoir plus sur iOS 15.2, cliquez ici.

Quelle est la meilleure caractéristique de ce système d’exploitation pour vous ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :