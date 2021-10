Cinq raisons de mettre à jour votre Mac vers macOS Monterey maintenant

Après quatre mois de test bêta, Apple a officiellement publié macOS 12 Monterey au grand public. Cette mise à jour apporte une expérience raffinée de macOS Big Sur, et même si la fonctionnalité principale de cette version, Universal Control, est encore loin d’être lancée, plusieurs nouvelles fonctionnalités valent la peine d’être essayées.

Voici toutes les nouveautés de macOS Monterey qui devraient vous donner envie de mettre à jour votre Mac maintenant.

La fonction de texte en direct est ici

L’une des meilleures fonctionnalités disponibles avec iOS 15 et iPadOS 15 est également arrivée pour les utilisateurs de macOS Monterey. La fonction Live Text donne aux utilisateurs la possibilité d’interagir avec le texte des photos, comme copier-coller, rechercher et traduire.

Pendant la période de test bêta, cette fonctionnalité n’était disponible que pour les Mac M1, mais Apple a également apporté cette fonction aux Mac Intel. C’est très pratique lorsque vous essayez de copier du texte à partir d’une image, et vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

AirPlay arrive sur Mac avec macOS Monterey

Avec macOS Monterey, AirPlay permet à votre Mac d’être une destination AirPlay, ce qui vous permet de lire rapidement le contenu de votre iPhone sur l’écran de votre Mac

Pour la première fois, le Mac peut être utilisé comme haut-parleur pour l’audio multiforme, tout comme le HomePod. AirPlay fonctionne à la fois sans fil et filaire via USB. Une connexion filaire est utile lorsque vous voulez vous assurer qu’il n’y a pas de latence ou que vous n’avez pas accès au Wi-Fi. En savoir plus sur cette fonctionnalité ici.

SharePlay également disponible sur Mac

Alors que SharePlay a été retardé avec le lancement initial d’iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15, il a réussi à se lancer avec macOS 12 Monterey et les versions 15.1 de tous les autres systèmes d’exploitation. Avec SharePlay, voici tout ce que vous pouvez faire :

Regardez ensemble : Apportez des émissions de télévision et des films à votre appel FaceTime

Écoutez ensemble : Partager de la musique avec des amis

File d’attente de musique partagée : Lors de l’écoute ensemble, n’importe qui dans l’appel peut ajouter des chansons à la file d’attente partagée

Partagez votre écran : Intégrez des pages Web, des applications et plus encore dans votre conversation

Lecture synchronisée : Mettez en pause, rembobinez, avancez rapidement ou passez à une scène différente tout en étant parfaitement synchronisé avec tout le monde

Volume intelligent : Les commandes de volume dynamiquement réactives ajustent automatiquement le son pour que vous puissiez entendre vos amis même pendant une scène bruyante ou un refrain culminant

Prise en charge de plusieurs appareils : Connectez-vous via FaceTime sur l’iPhone tout en regardant une vidéo sur l’Apple TV ou en écoutant de la musique sur le HomePod

Connectez-vous via l’audio, la vidéo et le texte : Accédez au fil Message du groupe directement depuis les commandes FaceTime et choisissez le mode de communication qui correspond au moment

Apprenez-en plus à ce sujet ici.

Safari repensé sur macOS Monterey… mais pas tant que ça

La fonctionnalité la plus importante et la plus controversée de macOS Monterey est un Safari repensé. Apple a vraiment poussé ce nouveau look lors de la keynote de la WWDC21, mais au fur et à mesure des bêtas, la société a lentement commencé à ramener le design Safari habituel.

Au moment où la société a publié macOS Monterey, les utilisateurs de macOS Big Sur trouveront toujours le même design avec lequel ils sont familiers. Mais il est possible d’essayer le nouveau look. De plus, il y a encore de nouvelles choses avec Safari, et vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

Application de raccourcis sur Mac

Apple a également ajouté l’application Raccourcis au Mac. Lors de la keynote de la WWDC21, la société l’a appelé « l’avenir de l’automatisation sur Mac », car ce sont les premières étapes d’une transition pluriannuelle.

Avec Shortcuts, Apple remplacera Automator dans les années à venir. L’application sur le Mac ressemble aux raccourcis sur l’iPad. Vous pouvez créer de nouveaux raccourcis, accéder aux raccourcis existants, et plus encore. L’application Raccourcis sur Mac s’intègre également à Spotlight, apparaît dans le Finder, prend en charge le multitâche et augmente avec la barre de menus, et vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

De nombreuses autres fonctionnalités attendent encore les utilisateurs de macOS Monterey. Le système d’exploitation a également quelques éléments qui ont été retardés, tels que le contrôle universel. Voulez-vous savoir s’il faut passer à macOS Monterey ? Lisez ces histoires ci-dessous :

