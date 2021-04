Cinq raisons de télécharger dès maintenant iOS 14.5 pour votre iPhone

Apple a commencé à tester iOS 14.5 il y a près de trois mois. Avec la sortie de la version finale au grand public aujourd’hui, il y a de nombreuses raisons de mettre à jour votre iPhone dès maintenant.

Avant de mettre à jour votre iPhone pour iOS 14.5, n’oubliez pas de sauvegarder toutes vos données. Cette version est disponible pour tous les iPhones sous iOS 14 (iPhone 6s ou plus récent). iOS 14.5 prend en charge le déverrouillage de votre iPhone avec l’Apple Watch tout en portant un masque, plus de 200 nouveaux émoticônes, la prise en charge de la double SIM 5G, de nouvelles voix pour Siri et une mise à jour des applications Podcast et Musique.

Déverrouillez votre iPhone avec l’Apple Watch tout en portant un masque

Cela fait plus d’un an que la pandémie COVID-19 a commencé et Apple donne enfin aux utilisateurs la possibilité de déverrouiller l’iPhone à l’aide de l’Apple Watch tout en portant un masque. Avec iOS 14.5 et watchOS 7.4 installés, ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone, puis recherchez le paramètre «Face ID & Passcode». Une fois que vous avez basculé cette bascule, votre Apple Watch pourra authentifier votre iPhone tant que les conditions suivantes sont remplies:

Face ID détecte un masque Votre Apple Watch est à proximité Votre Apple Watch est sur votre poignet Votre Apple Watch est déverrouillée Votre Apple Watch a un mot de passe activé

Plus d’emojis pour vous exprimer

Peu importe le nombre d’améliorations apportées par Apple à iOS, les gens voudront toujours des emojis plus récents et dans iOS 14.5, Apple en présente plus de 200. Par exemple, l’icône du casque est désormais similaire à celle des AirPods Max. L’emoji de la seringue n’a plus de sang et il ressemble plus à une seringue de vaccin

Notamment, 200 des 217 nouveaux emoji visent à élargir considérablement la combinaison d’un couple avec cœur disponible sur iOS. Vous pouvez en apprendre davantage sur eux ici.

Prise en charge de la double carte SIM 5G

Quoi de mieux que de connecter votre iPhone à un tout nouveau réseau 5G? Être capable de connecter vos deux cartes SIM avec cette technologie. iOS 14.5 introduit la prise en charge de la double carte SIM 5G dans votre gamme d’iPhone 12, ainsi que pour l’iPad Pro de cinquième génération avec connectivité cellulaire.

Siri ajoute deux nouvelles voix et plus de fonctionnalités

La voix principale de Siri n’est plus féminine. À partir d’iOS 14.5, l’utilisateur doit choisir la voix de l’assistant personnel d’Apple. Selon la société, les nouvelles voix ont été enregistrées pour un son plus naturel, même avec des phrases générées par le moteur de synthèse vocale Neural d’Apple. À l’heure actuelle, les deux nouvelles voix Siri ne sont disponibles que pour les anglophones, mais la société prévoit de les étendre à d’autres langues à l’avenir.

Cette mise à jour inclut de nouvelles interfaces pour taper avec Siri et envoyer des messages avec l’assistant personnel. Lorsque vous lui demandez d’envoyer un message, vous pouvez dicter ou écrire. De plus, Siri dispose désormais d’une fonction «appeler les services d’urgence».

Applications de podcast et de musique avec de nouveaux ajustements

Suite à quelques changements visuels sur Apple Music, Apple Podcasts a maintenant subi une poignée de petites modifications de l’interface utilisateur. L’arrière-plan d’un spectacle suit la couverture du podcast aussi similaire que cela se produit sur certains albums Apple Music, comme Folklore de Taylor Swift. Il est également plus facile de lire le dernier épisode ou de démarrer un nouveau podcast pour la première fois.

Apple prépare également un niveau d’abonnement dans l’application Podcasts à partir d’iOS 14.6, sur lequel vous pouvez en savoir plus ici.

Apple Music reçoit également de nouvelles fonctionnalités avec des gestes de balayage dans les albums et les listes de lecture, de nouveaux menus contextuels et le partage des paroles de chansons sur les réseaux sociaux. Apprenez-en plus ici.

Transparence du suivi des applications

iOS 14.5 comprend également la nouvelle fonctionnalité de transparence de suivi des applications. Cela nécessite que les applications demandent l’autorisation des utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web. Par exemple, lorsque vous ouvrez l’application Facebook, vous verrez une invite indiquant que l’application aimerait vous suivre à travers d’autres applications et services. Il y aura deux options parmi lesquelles choisir: «Demander à l’application de ne pas suivre» ou «Autoriser».

Apprenez-en plus dans notre guide détaillé ici.

Emballer

Il y a tellement plus à venir avec iOS 14.5. Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités découvertes au cours de ce cycle bêta:

Quelle nouvelle fonctionnalité êtes-vous le plus impatient d’essayer? Faites-nous savoir dans les commentaires!

