Cinq raisons pour lesquelles Harry Maguire vaut chaque centime

Beaucoup de sourcils se sont levés lorsque Manchester United a déboursé 80 millions de livres sterling pour Harry Maguire. Le défenseur anglais est arrivé de Leicester City pour aider à renforcer la défense de United en 2019, et depuis lors, il est devenu le capitaine de l’un des plus grands clubs de la planète.

Liverpool, le rival acharné de United, venait de dépenser une somme d’argent similaire pour Virgil van Dijk, un défenseur néerlandais qui jouait pour Southampton. Cela s’est avéré être une affaire très réussie, car il a aidé Liverpool à remporter la Premier League et la Ligue des champions. United espérait que Harry Maguire aurait autant de succès à son arrivée à Old Trafford, mais malheureusement pour lui et sa nouvelle équipe, ils n’ont pas réussi à remporter une compétition majeure.

Pourquoi Harry Maguire valait l’argent

1. Maguire est un leader

Lorsque Ole Gunnar Solskjaer a pris la direction de Manchester United en 2018, son équipe manquait de leadership. Il croyait aux jeunes joueurs, mais il avait très peu de joueurs dans ses rangs qui devaient diriger l’équipe. Jouant pour l’Angleterre et Leicester City, il était évident qu’il avait la capacité de s’assurer que les autres faisaient leur travail. Il n’a pas peur d’aboyer des ordres à ses coéquipiers, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles United a payé une si grosse somme d’argent pour sa signature.

Pendant les jours de gloire de United, ils avaient beaucoup de joueurs qui étaient capitaines de l’équipe. Des légendes comme Bryan Robson, Roy Keane et Eric Catona ne sont que quelques joueurs qui ont donné l’exemple. Beaucoup de gens pensent que United a eu tant de succès parce qu’ils avaient des capitaines comme celui-ci à leurs côtés et Solskjaer espérait que Maguire suivrait la même voie. Les coéquipiers de Maguire ont le plus grand respect pour l’international anglais, et bien qu’il ait eu un début de saison 202/-21 chancelant, il a montré sa qualité au fur et à mesure que la saison avançait.

2. Meilleur défenseur à l’Euro 2020

L’Angleterre a eu beaucoup de malchance à ne pas remporter la finale de l’Euro 2020 après avoir perdu contre l’Italie lors d’une séance de tirs au but. Maguire a eu une compétition fantastique, car son équipe n’a encaissé que deux buts en jeu ouvert. Sans aucun doute, Maguire sera fier de la façon dont lui et ses coéquipiers ont joué dans le tournoi, et il se sentira vidé d’être reparti les mains vides.

Il était l’un des meilleurs joueurs de la compétition et les experts du monde entier ont été impressionnés par la façon dont l’Anglais a joué à chaque match du tournoi. Il a joué aux côtés de John Stones, le défenseur central de Manchester City, qui a également extrêmement bien joué. Victor Lindelof a parfois semblé tremblant lorsqu’il jouait pour les Red Devils, surtout dans les airs. Cependant, lorsque Maguire s’alignera à côté d’un défenseur de premier plan, United aura l’air beaucoup plus dangereux.

3. Il est bon pour lire le jeu

Une partie très importante pour devenir un défenseur de classe mondiale est d’être capable de lire le jeu. Maguire n’est pas le joueur le plus rapide sur le terrain, et il peut avoir du mal lorsqu’il se heurte à des attaquants rapides et rusés. Cependant, il est capable de lire le jeu et de contrôler ses collègues défenseurs en même temps, ce qui rend difficile pour les joueurs de le dépasser et d’attaquer.

En raison de sa présence physique, les attaquants ont du mal à affronter le défenseur de 6’4″. Il a une présence dans et autour de la boîte. Il sait utiliser sa force et contrairement à beaucoup d’autres grands défenseurs, il donne rarement des pénalités.

4. Il peut diriger le ballon

Lorsqu’un centre entre dans la surface, Harry Maguire cherche toujours à mettre la tête sur le ballon. Parce qu’il est si fort, les autres parviennent rarement à y arriver avant lui. Il contrôle les surfaces de Manchester United depuis les coups de pied arrêtés, et son adversaire marque rarement lorsqu’il est dans la formation de départ.

Lorsque United obtient un corner ou un coup franc qu’il a l’intention de centrer, le joueur vise normalement le ballon vers Maguire. Cependant, beaucoup pensent que Maguire devrait marquer plus de buts. Depuis son arrivée à Old Trafford, l’ancien défenseur de Sheffield United a disputé 107 matchs pour United mais n’a réussi à marquer que cinq fois. De nombreux fanatiques de football ont placé des paris dans un casino en ligne, espérant que Harry Maguire marque, mais malheureusement, il le fait rarement pour son club. Au cours de la saison 2021/22, les fans de Manchester United espèrent que la superstar anglaise marquera plus de buts.

5. Il est motivé pour gagner à la fois pour le club et le pays

Manchester United a été tout près de remporter sa première compétition majeure en 2020/21 lorsqu’il a perdu contre Villareal en finale de la Coupe d’Europe aux tirs au but. Bien que Harry Maguire se soit blessé pour la finale après avoir subi une blessure au genou quelques semaines avant le match, cela lui a donné envie de continuer et de s’assurer que la même chose ne se reproduise pas lors de la saison 2021/22.

Maguire et ses coéquipiers recherchent désespérément le succès, et remporter une compétition majeure est l’une de leurs priorités pour la nouvelle saison. Si Ole Gunnar Solskjaer ne parvient pas à concourir pour le titre ou la Ligue des champions, beaucoup pensent que son travail sera en jeu. Il y a beaucoup d’attentes dans un club comme Manchester United, mais parce qu’ils ont échoué ces dernières saisons, de nombreux fans pensent que c’est leur année. Ayant connu de tels creux ces dernières années, les joueurs de United auront l’expérience nécessaire pour aller jusqu’au bout cette fois-ci.

Bien que les fans anglais essaient toujours de surmonter la défaite contre l’Italie, Maguire a prévu la Coupe du monde au Qatar. Il a annoncé publiquement qu’il ferait tout son possible pour s’assurer qu’ils réussissent bien dans le tournoi, et beaucoup s’attendent à ce qu’ils réussissent bien.

Conclusion

Maguire a eu beaucoup de critiques au début de sa carrière à Manchester United, mais au fil du temps, il semble que de plus en plus de gens voient à quel point il peut bien jouer. Cependant, il y aura toujours des critiques dans le monde du football, en particulier pour ceux qui jouent pour l’équipe la plus célèbre d’Angleterre. Maguire semble pouvoir gérer la pression, et les fans de United espèrent qu’il sera performant cette saison et au-delà.