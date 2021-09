Cinq raisons pour lesquelles j’aime vraiment les quatre films fantastiques de Chris Evans

Et, je serai franc avec toi. Ils n’ont pas fait un excellent travail avec Doctor Doom. Joué par l’acteur de Nip/Tuck, Julian McMahon, le Docteur Doom dans les films de Chris Evans Fantastic Four est beaucoup plus intelligent qu’intimidant. À aucun moment, il n’est réellement effrayant ou imposant.

Mais tu sais quoi? Ces films sont pour les enfants. Oui, le premier film est classé PG-13, mais c’était un PG-13 assez doux. Et, le deuxième film, Rise of the Silver Surfer, a même été classé PG, pour avoir crié à haute voix. Ainsi, alors que le Docteur Doom dans ces deux films des Quatre Fantastiques n’était pas vraiment celui que je voulais, il correspondait définitivement aux deux films dans lesquels il était réellement. En outre, il était bien meilleur que le Docteur Doom dans Fant4stic. Dieu, ne me rappelle pas celui-là.