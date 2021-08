Cinq raisons pour lesquelles je suis moins excité pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison après avoir vu la nouvelle bande-annonce

in

Je ne suis pas nécessairement contre un film d’équipe, mais comme il s’agit du troisième film de Spider-Man, j’espérais en quelque sorte voir Spider-Man devenir vraiment le sien à ce stade. Cela pourrait éventuellement arriver dans le film, mais je n’en ai pas une idée dans la bande-annonce. Ce genre de choses craint, car le Spider-Man du MCU a en quelque sorte toujours été un apprenti.

Dans le premier film, il était sous la tutelle d’Iron Man, et dans le second, il était sous l’aile de Mysterio, jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il était un méchant. Celui-ci donne plutôt l’impression que c’est le Dr Strange prenant Spidey sous son aile, ou plutôt, sa cape, et je ne veux pas vraiment voir ce film, si c’est ce que ça va être, ce qui m’amène à mon prochain point .