Cinq raisons pour lesquelles Julian Nagelsmann fera très bien pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich a annoncé la nomination de Julian Nagelsmann en tant que nouvel entraîneur-chef à compter de la saison 2021/2022 le 27 avril. Le départ de l’entraîneur triplement vainqueur Hansi Flick pour devenir entraîneur-chef de l’équipe nationale allemande n’a pas été bien accueilli par les fans, et il y avait et il y a toujours un sentiment de regret et de déception parmi une grande partie de la base de fans – cela ressemble vraiment à un conte de fées que terminé trop tôt.

Cela étant dit, les patrons du Bayern ont obtenu un top manager pour essayer de combler l’énorme vide laissé par la sortie de Flick. Nagelsmann est largement considéré comme l’un des meilleurs jeunes entraîneurs, et au Bayern, il aura à sa disposition une équipe de classe mondiale et une équipe d’assistants et de personnel de premier ordre. Cela ressemble à un match fait au paradis, non? Si seulement c’était aussi simple.

Au Bayern, Nagelsmann sera sous pression constante pour performer. Le Bayern étant l’un des clubs les plus grands et les meilleurs au monde en termes de succès sportif, l’entraîneur sera jugé sur ses performances en Ligue des champions. Les titres de Bundesliga et de DFB Pokal sont des victoires incontournables, et il doit faire tout cela tout en gérant une équipe profonde remplie de gros ego. Il a également des tâches supplémentaires comme garder les joueurs heureux, s’assurer que la communication avec Brazzo et la direction du club se passe bien et intégrer des jeunes talentueux dans la première équipe. Pas de pression.

Cela étant dit, voici cinq raisons pour lesquelles Nagelsmann aura du succès en Bavière, et pourrait même être prêt à connaître un succès sans précédent avec le Bayern Munich :

Racines bavaroises

Nagelsmann est bavarois de part en part. Il est originaire de Landsberg am Lech, à 65 km à l’ouest de Munich, et est un grand fan du Bayern depuis son enfance. Il s’intégrerait ainsi dès le départ et ne devrait avoir aucun problème de communication. Cela devrait également être avantageux pour sa relation avec le “joueur-entraîneur” du Bayern Thomas Müller, qui est un “bras étendu de l’entraîneur”, comme l’a dit l’ancien entraîneur Hansi Flick.

De nombreux entraîneurs ont échoué au Bayern en raison de son incapacité à utiliser efficacement Müller, mais cela pourrait ne pas être un problème sous Nagelsmann, qui reconnaît l’importance de joueurs comme Lewandowski et Müller. Déjà bien commencé.

Nagelsmann a entraîné Gnabry à Hoffenheim (2017-18).Photo de TF-Images/TF-Images via .

A déjà entraîné des joueurs du Bayern

Niklas Süle, Serge Gnabry et Dayot Upamecano ont déjà été entraînés par Nagelsmann. Süle et Gnabry ont prospéré sous Nagelsmann pendant ses jours à Hoffenheim, tandis qu’Upamecano était un habitué de CB sous Nagelsmann au RB Leipzig. Süle a fait l’éloge des capacités de Nagelsmann en tant qu’entraîneur, tandis que Gnabry attribue une grande partie de son développement à l’entraîneur et a fait l’éloge de sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs.

Upamecano, bien sûr, reviendra jouer sous un nom qu’il connaît désormais très bien. Nagelsmann et Upamecano arrivent tous deux au Bayern à la suite d’une saison réussie avec Leipzig, terminant deuxièmes de la Bundesliga et de la DFB-Pokal. Nagelsmann a réussi tout cela avec une équipe qui n’a pas un bon non constant. 9. Imaginez une équipe entraînée par Nagelsmann avec sans doute la meilleure attaque du monde.

Pressage intelligent + solidité défensive

Les équipes entraînées par Nagelsmann ont toujours été très excitantes à regarder. Que ce soit son équipe Hoffenheim 2015-2018 ou son équipe Leipzig 2018-2021, il y a toujours eu des feux d’artifice sur le terrain lorsque ses équipes étaient en action. Grand partisan du gegenpressing, les équipes de Nagelsmann ont toujours joué un football attrayant et pressant élevé centré sur des mouvements intelligents et une structure compacte.

Son style pourrait être considéré comme similaire à celui de Hansi Flick, sauf dans ce cas, contrairement au pressing haut de Flick, les équipes entraînées par Nagelsmann utilisent une « presse intelligente », c’est-à-dire isolant les joueurs et appuyant au bon moment pour forcer un chiffre d’affaires opportunité de marquer des buts. Cela signifie que la structure de l’équipe reste plus compacte tout en n’épuisant pas l’énergie de toute l’équipe au cours des 60 premières minutes.

Une autre caractéristique de ses équipes a été leur record défensif stellaire. Au cours des trois dernières saisons, son équipe de Leipzig a concédé en moyenne 32,67 buts par saison, ce qui est le plus bas de tous les clubs BuLi sur la même période. À une époque où la solidité défensive est la première chose dont le Bayern a besoin, l’entrée de Nagelsmann pourrait s’avérer être une bouffée d’air frais du côté défensif.

Orban et Sabitzer étouffent Haaland tandis qu’Upamecano récupère le ballon.Photo de Maja Hitij/.

Pedigree (essayé et testé)

Bien sûr, Nagelsmann n’a peut-être pas encore remporté de trophées majeurs, mais cela pourrait être attribué aux limites de ses équipes plutôt qu’à une incapacité de sa part. Au Bayern, il aura l’une des meilleures équipes du monde pour exécuter ses plans, et il n’y a aucune raison de croire qu’il ne le fera pas avec aplomb.

À Leipzig, Nagelsmann a réussi à emmener une équipe de Leipzig sans Werner (Werner était leur meilleur buteur jusqu’à ce moment-là cette saison) en demi-finale de la Ligue des champions 2019/2020, battant un Atletico Madrid en forme dans le processus. La saison suivante, il a guidé Leipzig hors d’un groupe super difficile qui comprenait également Manchester United et le PSG, envoyant le club de Manchester à la Ligue Europa dans le processus.

De plus, les équipes entraînées par Nagelsmann ont toujours été une épine dans le dos du Bayern Munich. En 10 matchs contre le Bayern, Nagelsmann compte 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Si ce n’est pas un bon indicateur de ses capacités d’entraîneur, je ne sais pas ce que c’est.

Relations joueurs

Dernier point mais non des moindres, Nagelsmann est excellent avec les relations avec les joueurs. Il parvient toujours à tirer le meilleur de ses joueurs tout en maintenant une relation cordiale avec eux. Son âge relativement jeune lui permet également de mieux comprendre les pensées et les sentiments de ses joueurs. Hansi Flick a parlé à Nagelsmann et il s’attend à ce que l’entraîneur s’amuse beaucoup avec cette équipe du Bayern.

L’entraîneur est également doué pour développer les jeunes talents et en faire des stars de la première équipe. Il a joué un rôle crucial dans le développement de joueurs comme Gnabry, Süle, Upamecano, Sabitzer, Nkunku, Tyler Adams, Dani Olmo, Konrad Laimer… (cette liste est super longue, alors je m’arrête là). Des rapports récents ont révélé que Nagelsmann avait également de grands projets pour les jeunes du Bayern Munich. Cela pourrait être un signe de bonnes choses à venir pour des joueurs comme Nianzou, Chris Richards et Jamal Musiala, qui sont considérés comme certains des jeunes joueurs les plus talentueux du monde. Des temps passionnants nous attendent !

Que pensez-vous du nouvel entraîneur du Bayern ? Le soutenez-vous pour un énorme succès? Faites le nous savoir dans les commentaires!