Cinq raisons pour lesquelles Kimi Raikkonen manquera au monde de la Formule 1

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, la grille de Formule 1 n’inclura pas Kimi Raikkonen la saison prochaine – et ce sera une place moindre sans lui.

Voici exactement pourquoi l’Iceman nous manquera ainsi qu’au sport dans son ensemble…

Son état d’esprit envers la Formule 1

Des mots plus vrais n’ont jamais été prononcés, Kimi 😁#DriveToSurvive #F1 pic.twitter.com/TOvl1wpXVi – Grand Prix d’Australie de F1 (@ausgrandprix) 2 septembre 2021

Tout au long de son mandat de pilote de F1, Kimi s’intéressait à une chose et une seule : conduire des voitures rapides.

À une époque où les querelles hors piste dans le paddock commencent à être discutées autant que ce qui se passe sur la piste, le Finlandais n’a jamais eu la moindre envie de s’impliquer dans quoi que ce soit en dehors de la voiture.

Les pilotes et les chefs d’équipe jouent souvent à des jeux d’esprit pour essayer de prendre l’avantage sur ceux contre lesquels ils se battent et bien que cela puisse fournir un bon divertissement, il y a quelque chose de rafraîchissant chez un homme qui laisse sa conduite parler.

Il ne fait aucun doute qu’il avait autant envie de gagner que n’importe qui d’autre, mais il voulait le faire uniquement en étant le meilleur pilote en piste et en s’amusant dans le processus.

L’attitude de l’homme de glace était peut-être mieux résumée dans Drive to Survive de Netflix. Après une série de répliques dramatiques de pilotes et de chefs d’équipe sur les pressions et les enjeux du sport, cela l’a interpellé et il a carrément déclaré : « C’est plus un passe-temps pour moi… »

Sa pure haine des médias et des relations publiques

Vous êtes absent si vous vous trompez Kimi : « Pourquoi ne l’avez-vous pas dit en premier lieu, je me serais trompé tout de suite. » 😂😂#Kimi7 #F1 pic.twitter.com/NgQcExwtYC – Fans de Kimi Räikkönen (@iceman7news) 6 août 2021

Malheureusement pour lui, son travail nécessitait toujours plus que simplement conduire une voiture, et la réticence et le mépris qui se manifestaient chaque fois qu’il devait s’acquitter de tâches médiatiques et de relations publiques étaient tout simplement glorieuses.

La plupart des conducteurs ont reçu une énorme formation aux médias, ce qui conduit aux mêmes réponses quelque peu génériques à maintes reprises, mais Kimi ne pourrait clairement jamais être incité à suivre une telle formation, ce qui l’a amené à donner des réponses directes et directes ou aucune à tout s’il n’était pas fan de la question.

Les choses sont devenues encore plus amusantes ces derniers temps lorsqu’il a été contraint de participer à des événements tels que la série YouTube officielle Grill the Grid de F1, l’homme de 42 ans se trompant volontairement de question dans le dernier épisode de cette année afin qu’il puisse sortir de là.

Ne vous méprenez pas, nous aimons les nombreux pilotes sur la grille aujourd’hui qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et enthousiastes devant les caméras, mais aucun ne sera jamais aussi divertissant que Kimi.

Ses messages radio de l’équipe légendaire

Quelqu’un s’assurera-t-il que Kimi a ses gants et son volant avant de commencer notre #F1Rewind ce week-end… 😂❤️ pic.twitter.com/7o921hyhmj – Formule 1 (@F1) 5 juin 2020

Les tâches liées aux médias et aux relations publiques n’étaient pas les seules choses qui irritaient Kimi, les membres de son propre équipe le faisant souvent – et lorsque c’était le cas, il l’a clairement indiqué.

Cela a conduit à l’un des plus grands messages radio d’équipe de l’histoire du sport lorsque, alors qu’il menait le Grand Prix d’Abou Dhabi en 2012, il a dit à son ingénieur de course de le laisser tranquille et est devenu encore plus frustré lorsque le pauvre gars a eu l’audace de lui rappeler de garder ses pneus au chaud derrière la Safety Car.

Bien que ce soit son message radio d’équipe le plus célèbre, c’était l’un des nombreux brillants, avec un autre message remarquable lorsqu’il a franchement crié à son équipe de lui donner son volant à Bakou en 2017.

Ses messages étaient si emblématiques que nous ressentions une véritable excitation chaque fois que nous en voyions un sur le point d’être diffusé pendant une course, et ce sentiment nous manquera beaucoup.

Son incroyable sens de l’humour

6) C’est l’adieu (supposé) de Michael Schumacher de la #F1 Pelé a remis un prix au 7x WDC Et pourquoi Kimi Raikkonen manquait-il ? #Kimi7 #KimiF1 (2006 Brésil) pic.twitter.com/S7JC8SnIIj – Sports mécaniques dans les années 2000 et 1990 (@CrystalRacing) 6 septembre 2018

La plupart du temps, Kimi était absolument hilarant sans vraiment le vouloir, comme dans les messages radio de son équipe ou lorsqu’il se rendait directement à son yacht après avoir pris sa retraite du Grand Prix de Monaco, mais le champion du monde 2007 avait aussi le sens de l’humour.

Un bel exemple de cela est venu avant le Grand Prix du Brésil 2006 quand, interrogé par Martin Brundle à la télévision en direct sur la disparition de Pelé donnant un prix à Michael Schumacher, il a répondu avec un sourire malicieux: « Je me marrais. »

L’une des rares choses qu’il a faites qui nous a fait rire plus que cela, c’est lorsqu’il s’est *légèrement* saoul (complètement martelé) lors du gala de fin de saison de la FIA en 2018 et a pris la p*issade absolue pendant toute la nuit.

Ce n’était que quelques-uns de très nombreux moments au cours de sa carrière en Formule 1 où il était clair que sous son extérieur plutôt froid et sans émotion se trouvait un vrai farceur.

Son instinct de tueur

2005 JAPON Kimi Raikkonen (McLaren) dépasse dans le dernier tour Giancarlo Fisichella (Renault) #F1 pic.twitter.com/Kyq13AyZVs – Sports mécaniques dans les années 2000 et 1990 (@CrystalRacing) 9 octobre 2021

Tout ce qui précède, ainsi que le fait qu’il avait peut-être dépassé son meilleur niveau au cours de ses dernières saisons, ont signifié qu’il a été quelque peu négligé ces derniers temps à quel point il était un compétiteur formidable sur la bonne voie.

Ce fut notamment le cas lors de son passage chez McLaren et de son premier avec Ferrari. Pendant ce temps, il a affronté des personnalités comme Michael Schumacher, Fernando Alonso et Lewis Hamilton et était plus qu’un match pour chacun d’eux dans tous les sens.

Il avait un rythme absolument rapide et une immense soif de gagner. Bien qu’il ait peut-être semblé qu’il s’en fichait, ce n’était pas du tout le cas car il était impitoyable et implacable dans sa quête pour devenir un champion du monde, ne cédant jamais un pouce à ses rivaux sur la bonne voie ou être copains avec eux. ce.

Vous n’avez qu’à regarder ses courses de roue à roue. Alors qu’il était généralement juste et propre dans ce département, il n’a jamais donné plus d’espace qu’il n’en fallait pour éviter une collision lors de l’attaque ou de la défense, faisant de lui l’un des meilleurs coureurs du moment.

Un tel instinct de tueur s’est peut-être quelque peu estompé une fois qu’il a remporté le titre en 2007, mais il ne fait aucun doute qu’il était là – et mon garçon, était-ce un tueur.