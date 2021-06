Cinq raisons pour lesquelles le (re)lancement le 21 juin de la campagne de vaccination contre le COVID-19 en Inde pourrait ne pas changer la réalité du terrain

Le taux de vaccination abyssal montre que la situation doit changer, et changer radicalement.

Le discours du Premier ministre Narendra Modi à la nation le 7 juin n’était pas quelque chose de nouveau pour une pandémie de coronavirus en Inde. Après tout, le Premier ministre s’était adressé à la nation huit fois depuis le début de la contagion COVID-19 dans le pays. Mais le neuvième discours à la nation du Premier ministre Modi avait quelque chose de différent. Une annonce qui aurait un impact considérable. Dans ce que beaucoup ont qualifié de demi-tour, le Premier ministre Modi a annoncé “des vaccins gratuits pour tous” à partir du 21 juin. Réprimandant les États pour avoir gâché le déploiement national des vaccins, le Premier ministre Modi a déclaré que le Centre supporterait le coût des injections COVID-19. . Cela est arrivé un jour où les grandes villes, dont la capitale nationale Delhi, rouvrent leurs portes dans le cadre de « Unlock 2021 ». La décision du 7 juin a été saluée comme le développement le plus crucial pour le pays qui n’a jusqu’à présent pu vacciner complètement que 4% de sa population de 133 crores. Il y a des tonnes de données – des briefings quotidiens du ministère de la Santé aux communiqués de Niti Aayog, chaque communication gouvernementale veut rassurer le public, qui essaie toujours de reconstituer sa vie après la brutale deuxième vague de la pandémie. Mis à part les chiffres, voici quelques raisons pour lesquelles il sera toujours difficile d’intensifier la campagne de vaccination à partir du 21 juin avant qu’une autre vague ne frappe.

1 : Taux de vaccination actuel

Les bulletins de santé quotidiens font état d’un rythme de vaccination lent. Le 9 juin, l’Inde a inoculé 33 lakh à des personnes. Le 10 juin, il a plongé légèrement en dessous de la barre des 33 lakh. Tout le monde n’arrête pas de parler d’immunité collective, mais qu’est-ce que cela signifie en termes simples ? Eh bien, au cas où une nation voudrait obtenir une immunité collective naturelle, cela permettrait au virus de suivre son cours (ce que le Premier ministre britannique a apparemment suggéré). Mais cela a un coût humain extrêmement élevé. Donc, l’autre façon est de vacciner autant de personnes que possible. Un rapport du ministère des Finances indique qu’environ 70 crore de personnes devraient être vaccinées d’ici septembre, si l’Inde veut éviter de futurs blocages. Cela signifierait administrer des jabs COVID-19 à près de 1 crore de personnes chaque jour. Le taux de vaccination abyssal montre que la situation doit changer, et changer radicalement.

2 : Où sont les vaccins ?

Le chef du parti au pouvoir, JP Nadda, a déclaré que le gouvernement Modi recevra 200 crores de vaccins d’ici décembre ! Dans son discours, le Premier ministre Modi a déclaré que 7 entreprises produisaient « différents types de vaccins ». Il y a des mises à jour quotidiennes des stocks du Centre, mais aucune image globale n’a jamais été partagée. Le gouvernement maintient que les informations sur les stocks et les approvisionnements de vaccins sont de nature sensible et seraient partagées de manière calibrée. Par exemple, les données du 10 juin indiquent qu’environ 1,17 crore de stock de vaccins est toujours dans les États. Maintenant, le problème avec une mise à jour aussi cryptique est qu’il est très difficile d’avoir une vue d’ensemble. Donc, si vous voulez savoir quel est le stock total disponible en Inde, la réponse est que nous ne le savons pas ! L’absence de telles données signifie également que nous ne connaissons pas vraiment l’ampleur du problème. Il y a des noms de nombreux géants pharmaceutiques qui font le tour, mais dans tous les centres de vaccination en Inde, les gens reçoivent soit Covishield, soit Covaxin. Ainsi, alors qu’il y a la promesse d’une variété de vaccins disponibles, rien de concret ne se passe sur le terrain. Une partie du problème réside également dans le fait que le gouvernement Modi n’a pas passé de commandes anticipées. En fait, l’Inde continuait à faire don / vendre des vaccins à d’autres pays jusqu’à la mi-avril. L’Inde a passé sa première série de commandes en janvier puis fin avril. Il faudra donc du temps pour améliorer la situation de l’offre.

3: Disponibilité du dernier kilomètre des jabs COVID

Exemple : vous souhaitez organiser un camp de vaccination dans votre société de logement. Vous contactez l’hôpital privé local. Maintenant, le Centre a plafonné les frais de service à Rs 150. Mais que se passera-t-il pour de tels camps extra-hospitaliers ? Les hôpitaux privés factureront-ils plus cher ? De plus, avec seulement 25 % du stock total de vaccins disponibles pour les hôpitaux privés, cela entravera-t-il la campagne de vaccination sur les lieux de travail et autres établissements privés de ce type ? Selon le dernier changement de politique, la majorité des vaccins ira aux centres gérés par le gouvernement. Qu’il s’agisse de villes métropolitaines ou de banlieues environnantes, nous avons vu des centres gérés par le gouvernement manquer de stock. Au cours de la même période, une partie de la population urbaine a reçu des coups dans des établissements privés. Sur les 12% de la population qui a reçu au moins une dose en Inde, la majorité réside dans les villes. Ainsi, à partir du 21 juin, si le stock maximum va aux centres publics, les hôpitaux privés auront du mal à travailler sur la viabilité des coûts des arrangements avec les bureaux et les RWA.

4 : Gestion des approvisionnements :

Le Centre a maintenu que les États ne donnent pas assez de jabs ou gaspillent le stock. Même avant le début de la campagne de vaccination à la mi-janvier de cette année, le stockage et le transport des vaccins dans un climat chaud et humide comme l’Inde était considéré comme un défi. Le gaspillage crée une pénurie inutile de vaccins. Au mois dernier, environ 6 à 7% du stock de vaccins étaient gaspillés. Les agents de santé doivent également être informés de la décision judicieuse des doses de chaque flacon. C’est pourquoi le ministère de la Santé a déclaré vendredi que tous les flacons de vaccins une fois ouverts doivent être administrés dans les quatre heures. A cela s’ajoute le problème récurrent d’une mauvaise gestion de la chaîne du froid. De plus, le secret sur le système d’approvisionnement eVIN signifie qu’il n’y a aucun moyen pour les médias ou le grand public de découvrir l’origine des problèmes d’approvisionnement. Nous ne saurions jamais à quel stade de la chaîne d’approvisionnement le flacon a été gaspillé. Le problème concerne-t-il les centres de santé, la destination, le transport ou un problème avec les fabricants de vaccins ?

5 : Écart urbain-rural :

C’est simple. Les citadins se font vacciner plus rapidement. L’un des problèmes concerne l’enregistrement CoWin et le second est l’approvisionnement en vaccins dans les zones rurales. Et puis il y a la question de l’hésitation vaccinale. Le manque de bonnes infrastructures sanitaires et l’absence de personnel qualifié signifient que la population rurale restera extrêmement vulnérable. La deuxième vague a causé des destructions inimaginables dans l’Inde rurale. Près de la moitié de la charge de travail totale vient des villages. Cela changera-t-il après le 21 juin ? C’est difficile à dire.

