Cinq raisons pour lesquelles les efforts de transformation numérique échouent

Par Priyanka Agrawal

Les statistiques montrent que 70% des efforts de transformation numérique échouent!

Raison? La plupart des transformations numériques partent du bureau du technologue. La technologie est souvent synonyme de transformation et surestimée. Les choses souvent ignorées sont les personnes, la culture et l’état d’esprit. Les employés résistent au changement. Lorsque de nouvelles méthodes de travail sont introduites, cela se traduit par un retard d’efficacité et de productivité, un taux d’attrition plus élevé, des actions passives-agressives ou simplement des attitudes hostiles. Celles-ci peuvent créer des obstacles importants à tout processus de transformation.

Ce à quoi ressemble le «changement» peut varier d’une organisation à l’autre; et contrairement à la gestion de projet – où il est facile d’indiquer des calendriers, des objectifs tangibles et des résultats spécifiques, l’internalisation du «changement» suit une voie plus réactive et indéfinie. La gestion du changement nécessite un livre de règles différent. Ce processus n’a pas d’antécédents car il traite de l’aspect le plus instable des êtres humains – leurs émotions.

La résistance

Les processus et l’automatisation qui sont introduits dans les fonctions de base de l’entreprise pour gagner du temps et de l’argent sont perçus par les employés comme une menace avec la peur d’être remplacés. Les employés sont généralement submergés par la complexité et le rythme du changement. La résistance s’accumule et provoque les efforts nécessaires pour se mettre à l’écart. La gêne, la frustration, la démotivation et le taux de désabonnement sont un sous-produit.

Dans une conférence sur le leadership en matière de changement stratégique, la professeure Cynthia Devers de l’Université de l’État du Michigan a déclaré: «Les gens peuvent préférer être compétents même lorsqu’ils font les mauvaises choses plutôt que d’être incompétents lorsqu’ils font les bonnes choses. Cette peur est l’un des plus grands obstacles au changement organisationnel. »

Les gens ont fondamentalement une appréhension du changement. Il est certainement difficile de choisir entre l’état actuel connu qui a été maîtrisé par la pratique et la routine et un état «futur» englouti par l’incertitude et le manque de clarté. C’est donc la sécurité et la confirmation personnelle qui prévalent.

Alors, qu’est-ce qui contribue à l’échec des millions de dollars dépensés dans les efforts de transformation numérique? Et comment les entreprises doivent-elles affronter la méfiance dans le processus de changement ou dans les intentions de l’agent de changement? Où les organisations vont-elles mal?

La gestion du changement est une réflexion après coup

Toutes les activités de transformation majeures commencent par se concentrer sur la mise en œuvre de la technologie. Cependant, l’influence qu’elle a sur les gens est généralement une réflexion après coup. Pendant ce temps, la création d’un plan de gestion du changement et d’atténuation dépend généralement de l’évaluation de l’impact.

À l’ère actuelle de la numérisation, la gestion du changement est au premier plan. Impliquer les gens et les aligner sur le changement éventuel, avoir leur adhésion et les faire participer à la prise de décision sera le facteur de différenciation clé dans l’échec ou le succès des initiatives.

Le concept d’augmentation de la fidélité autour de tout ce qui est sur le point de se produire et de susciter l’enthousiasme des gens pour le programme de transformation numérique doit être intégré au stade même de la création.

Introduire trop trop tôt

Pour que les employés puissent faire face au changement, il faut être sensible à la mesure dans laquelle un changement perturbe leurs tâches et leurs performances quotidiennes, leur courbe d’apprentissage et l’amélioration des compétences. La perception des entreprises par rapport aux employés de ce qu’est un changement nécessaire ou souhaitable peut varier au niveau d’un service, d’une bande ou d’un niveau de performance.

En introduire trop trop tôt peut souvent être un problème potentiel si une entreprise n’a pas mis en place une stratégie de changement solide. Les informations de la taille d’un octet et leur internalisation avant de passer à autre chose sont essentielles. Noyer les employés dans une série de programmes de formation et de communication peut créer la panique, le mécontentement et un chaos accablant.

Un effort bien planifié vers la transformation avec une série de victoires rapides couplées à une vision à long terme crée un doux succès tout en progressant régulièrement vers l’objectif souhaité. Un manque de planification complète peut conduire à des solutions qui ne sont pas nécessaires pour les besoins d’une organisation. Cela peut également entraîner des coûts supplémentaires, une formation supplémentaire et des attentes irréalistes des employés.

Ne pas aligner les intérêts des gens sur la vision de l’entreprise

Dans son livre «Quand le changement se produit», Lalit Jagtiani a déclaré: «Un changement efficace doit être rendu pertinent pour les employés. Les gens sont poussés au changement lorsqu’il est aligné sur leurs aspirations personnelles. Faciliter cet alignement est le rôle le plus important qu’un agent de changement puisse jouer, même en créant un désir de changement. »

Qu’y a-t-il pour moi là-dedans? Pourquoi devrais-je investir mon temps et mon énergie dans ce domaine? Quelle différence tangible cela fera-t-il? Ces questions et bien d’autres continueront de hanter les facilitateurs du changement si les gens ne sont pas en mesure de marier leur chemin de croissance personnel et leur ambition à la vision de l’entreprise et aux exigences de leurs rôles. Il est impératif de créer un espace sûr pour que les gens articulent leurs objectifs et les aident à s’aligner sur les avantages du changement à venir.

La gestion du changement est une activité de gestion de projet

La gestion du changement fait généralement l’objet d’un traitement par la belle-mère et n’est pas budgétisée car la valeur qu’elle apporte est une tâche ardue à quantifier. Il est si profondément enraciné dans les modes de fonctionnement non tangibles de l’entreprise qu’il est extrêmement difficile de rassembler toute forme de sortie physique sur un programme de changement. Par conséquent, ce sous-investissement dans le programme de gestion du changement le fait tomber dans les genoux des chefs de projet.

La gestion du changement nécessite des catalyseurs, des agents du changement et des iconoclastes prêts à faire le saut dans l’inconnu et à amener la culture d’entreprise à adopter la nouvelle normalité. Ces catalyseurs ont besoin des bénédictions de la direction pour lutter contre la résistance et créer un alignement. En plus de cela, ils ont également besoin d’une équipe distincte et placée de manière unique avec une formation professionnelle pour traiter avec les gens tout en ayant les priorités de l’entreprise en vue.

Ignorer les « résistances »

Trop souvent, un employé comprend la nouvelle vision et est prêt à la concrétiser. Mais généralement, son chemin est entravé par des montagnes de défis. Ces défis peuvent être de différentes formes et tailles. Parfois, c’est peut-être le patron de cette personne qui accepte en principe le changement alors qu’il est en action, il s’oriente vers le maintien du statu quo. Parfois, les systèmes de rémunération ou d’évaluation du rendement font que les gens choisissent entre une nouvelle vision ou leur intérêt personnel. Des descriptions de poste étroites qui laissent peu de marge de manœuvre aux employés pour prendre des risques ou expérimenter constituent également de graves menaces pour la réalisation de la vision de l’entreprise.

Ce sont de véritables barrages routiers qui sapent tout l’effort et l’argent dépensés dans le processus.

Selon Harvard Business Review, dans la première moitié de la transformation, aucune organisation n’a l’élan, le pouvoir ou le temps d’éliminer tous les obstacles. Mais les gros doivent être confrontés et éliminés. L’action est essentielle, qu’il s’agisse d’une personne, d’un processus, d’un règlement ou d’une structure d’entreprise. Ce n’est qu’alors que vous pourrez donner aux gens les moyens de maintenir la crédibilité du changement recherché.

Dernier mot

Les parcours de transformation numérique ne manqueront pas d’entraîner des perturbations sur le lieu de travail. Pourtant, vous pouvez atténuer de nombreuses perturbations néfastes en apportant des changements culturels, grâce à l’éducation et en communiquant activement les plans de changement stratégique au début pour garantir que tout le monde dans l’entreprise est à bord. Il devrait être mis en œuvre progressivement après une planification considérable.

L’auteur est co-fondateur, COO, directeur de la stratégie, Fractal Ink Design Studio

