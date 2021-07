Cinq raisons pour lesquelles vous devriez être enthousiasmé par les cendres de la création

Les principales raisons pour lesquelles vous devriez acheter dans le battage médiatique AoC.

Ashes of Creation est un prochain MMORPG développé par Intrepid Studios qui a le potentiel de redéfinir le genre. Les systèmes de jeu et les philosophies de conception derrière AoC en font un jeu extrêmement prometteur. Si vous ne le connaissez pas, notre guide “Ashes of Creation: Everything You Need To Know” passe en revue les principes et systèmes de base de l’AoC pour vous aider à comprendre exactement ce qui rend le jeu spécial. Mais si les informations brutes ne suffisent pas à vous convaincre, nous décomposons certaines des principales raisons pour lesquelles ce jeu devrait vous enthousiasmer, surtout si vous êtes un fan du genre MMO.

Juste à noter, le jeu est actuellement encore au début de l’alpha. Pour cette raison, certaines des informations contenues dans cet article peuvent changer entre maintenant et la version complète d’AoC. De plus, tout le monde devrait rester un peu sceptique lorsqu’on parle d’AoC, en particulier en ce qui concerne la sortie complète du jeu, simplement parce que c’est si loin d’ici. Cela dit, si Intrepid tient ses promesses, AoC sera un jeu fantastique digne du battage médiatique.

Quelque chose pour tout le monde

Pour commencer, la première raison pour laquelle chaque joueur de MMO devrait être enthousiasmé par Ashes of Creation est qu’il semble vraiment qu’il y en aura pour tous les goûts. Et, non seulement il y a beaucoup de types de contenu différents, mais le jeu poussera les joueurs à s’engager avec tout, au moins un peu.

Tout d’abord, le PvP est extrêmement important pour le jeu. En raison du système de nœuds et du PvP en monde ouvert, les joueurs PvP les plus intenses trouveront ici une grande maison. Même les joueurs qui veulent juste semer le chaos de temps en temps le trouveront attrayant. C’est parce qu’il y a de nombreuses opportunités d’affronter d’autres joueurs sur le terrain, vous pouvez donc choisir de participer autant ou aussi peu que vous le souhaitez.

Mais, à vrai dire, la majorité des joueurs de MMO sont plus préoccupés par les éléments PvE. Bien sûr, AoC prévoit d’en avoir une tonne à faire, des quêtes aux donjons en passant par les boss du monde et plus encore. Cependant, le système de nœuds rendra le contenu PvE encore plus intéressant. Quels que soient les nœuds mis à niveau, leur stade et leur type décideront tous du contenu PvE de la zone. Bien qu’il y ait probablement du contenu statique, le contenu PvE peut aller et venir régulièrement. Cela donnera toujours aux joueurs de nouvelles histoires à explorer et des défis à relever.

Enfin, les compétences de vie telles que la collecte, la transformation et l’artisanat seront omniprésentes. Jusqu’à présent, il semble qu’ils auront tous des utilisations importantes dans le monde, même si certains sont de niche. Avec une bonne variété de métiers à essayer, les joueurs qui souhaitent se concentrer sur ce type de contenu devraient sûrement s’amuser dans le monde de Verra.

Accent mis sur l’interaction sociale

La possibilité de jouer avec un grand nombre de joueurs est ce qui rend les MMO uniques. Mais de nos jours, les MMO ont tendance à donner aux joueurs la liberté de jouer en solo. Le contenu instancié, le jumelage et les systèmes mercantiles pratiques contribuent à cela. Même si tout va bien, AoC veut briser ce moule et forcer les joueurs à interagir constamment les uns avec les autres.

Maintenant, cela peut ne pas sembler être la meilleure chose pour certains. Et parfois, ce ne sera pas le cas, pour être juste, par exemple lorsque vous souhaitez effectuer une tâche assez simple mais que vous êtes tué dans la nature ou que vous ne trouvez pas quelqu’un avec qui échanger.

Cependant, être amené à interagir avec ceux qui vous entourent apporte beaucoup de choses passionnantes. Cela aide à favoriser un sentiment de communauté, qui sera particulièrement évident à travers leur système de nœuds. Si l’attente se concrétise, vous serez membre d’un nœud et connaîtrez également les autres personnes qui y vivent. Vous verrez des amis, des connaissances et des ennemis se promener, dans les magasins ou dans les tavernes. Et vous aurez parfois besoin de vous regrouper pour aider à défendre votre nœud ou pour obtenir des ressources pour votre prochain gros travail. Cela rendra la façon dont vous interagissez avec les autres aussi importante que la façon dont vous jouez avec votre classe ou l’équipement dont vous disposez. C’est quelque chose qui est quelque peu perdu dans les MMO modernes et qui sera très intéressant à expérimenter s’il est fait correctement par Intrepid.

Tu peux changer le monde

Une grande partie de la conception d’AoC est le monde en constante évolution. Ceci, combiné à l’accent mis sur les interactions avec les joueurs, vous permet, en tant que joueur individuel, d’avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Bien sûr, les grands chefs de guilde et les joueurs extrêmement dévoués auront le plus grand impact, mais il existe des moyens pour tout le monde de faire la différence.

Par exemple, la fierté et la joie d’AoC Castle Sieges opposent les joueurs les uns contre les autres dans un événement PvP 250 contre 250. C’est fou en soi, et tandis que les grandes guildes fourniront la majorité des forces, les petits groupes ou les individus peuvent jouer un grand rôle. Certains moyens présumés consistent à trouver des passages secrets dans le château, à saboter les armes de siège ou à affronter des monstres PvE dans la région pour fournir leurs buffs secondaires.

Les joueurs avec des visions de grandeur peuvent certainement réaliser leurs espoirs dans AoC. Mais ceux qui ne le font pas n’y sont pas obligés. À l’heure actuelle, il ne semble pas qu’AoC fasse de chaque joueur un héros qui change le monde par défaut, il est donc tout à fait possible de vivre une vie plus calme dans le jeu, en tant que pêcheur, bûcheron ou aventurier occasionnel. Même ainsi, vous aurez un impact sur votre nœud ou votre région et pourrez toujours vous bâtir une réputation. Ce qui ne change pas vraiment le monde à proprement parler, mais vous donne l’impression d’en faire vraiment partie.

Sentir que vous êtes une partie naturelle du monde est quelque chose de vraiment excitant. Vous n’êtes pas un héros générique qui utilise des pouvoirs fous pour sauver le monde. Vous êtes qui vous voulez être. Et c’est spécial en soi ; quelque chose que les gens devraient attendre avec impatience. Espérons qu’Intrepid n’investisse pas trop dans l’expérience hardcore et permette aux gens de jouer avec désinvolture et de ne pas se sentir insatisfaits. S’ils trouvent le bon équilibre, n’importe qui peut s’investir dans le monde exactement comme il le souhaite.

Intrepid écoute les commentaires

Quelque chose qui semble de plus en plus important au fil du temps est l’attitude d’un développeur de jeux envers sa communauté. Tant d’entreprises sont souvent critiquées pour la mise en œuvre de fonctionnalités impopulaires ou le manque de nouveau contenu. Bien que nous ne puissions pas être certains de ce qu’ils feront une fois le jeu sorti, jusqu’à présent, Intrepid est allé au-delà pour obtenir les commentaires de la communauté et mettre en œuvre correctement les changements que les gens jugent nécessaires.

C’est facile à voir. Que ce soit sur Twitter, dans les forums ou dans leurs mises à jour mensuelles des développeurs, les membres d’Intrepid sont toujours engagés dans des discussions. En fait, c’est quelque chose dont leur équipe est fière et tient à le faire. Maintenant, les avantages de cela sont évidents. En écoutant leur communauté et en étant véritablement réceptif aux commentaires et aux idées, le produit final devrait être meilleur. De cette façon, ils n’ont pas à deviner ce que les joueurs voudront. Ou être partial en interne. Ils sauront ce que veut leur base de joueurs.

Bien sûr, c’est plus de travail pour eux, d’autant plus que de plus en plus de personnes découvrent AoC et donnent leur avis. Mais l’espoir est que le travail portera ses fruits, menant le jeu à des sommets élevés.

Ambition et dynamisme

Enfin, tout est dit, Intrepid apporte de l’ambition à ce projet. Et ils cherchent à revigorer un genre que beaucoup, y compris des créateurs de contenu comme TheLazyPeon et Asmongold, ont qualifié d’obsolète. Bien sûr, les MMO actuels ont toujours un énorme succès et sont amusants à jouer. Mais il y a un consensus général dans la communauté qu’aucun jeu actuel n’innove dans le genre, ce qui est exactement ce que AoC prévoit de faire.

Est-ce facile ? Définitivement pas. Intrepid peut-il vraiment redéfinir le genre MMO ? Honnêtement, il y a un long chemin à parcourir et c’est impossible à dire. Cependant, ce qui leur inspire de l’espoir, ce sont leurs principes de base et leurs philosophies de conception de jeux. Leurs systèmes sont incroyablement cool et différents de tout ce qu’aucun jeu n’a jamais fait.

Si Intrepid s’en tient à ses principes, tels que l’absence de paiement pour gagner, ils ont la recette du succès. Il est important pour eux de conserver ce qui les rend si prometteurs et de ne pas devenir une ponction d’argent, ce qui a tendance à être un problème avec un bon nombre de jeux de nos jours.

Attentes tempérées

Tout compte fait, Ashes of Creation a le potentiel d’être un jeu incroyable. Entre leur système de nœuds innovant, l’accent mis sur l’interaction sociale, la diversité des classes et des professions, et plus encore, il y a beaucoup à espérer.

D’un autre côté, il y a eu d’autres jeux qui ont promis beaucoup et se sont avérés au mieux médiocres. No Man’s Sky à sa sortie est un exemple simple. Parce qu’AoC est encore dans sa phase alpha, avec plusieurs mois avant qu’il ne soit un produit fini, il est impossible de savoir pour le moment dans quelle mesure le jeu sera exécuté. Il est important de garder ce fait à l’esprit car les attentes excessives peuvent finir par nuire à votre perception du jeu, car même si le jeu s’avère excellent, si vous vous attendez à un match 11/10, il n’y a aucun moyen pour qu’il soit raisonnablement à la hauteur des attentes folles.

N’oubliez pas que ce jeu ne va pas briser le monde et faire sauter tous les autres jeux existants hors de l’eau. Par tous les moyens, soyez excité, il y a clairement plus qu’assez de raisons de le faire. Assurez-vous simplement de respirer profondément tout en restant à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et d’articles sur Ashes of Creation !

