Cinq remplaçants pour devenir une caractéristique permanente du football

L’Association internationale de football et son conseil d’administration ont recommandé que cinq remplaçants soient utilisés à tous les niveaux du football.

L’IFAB conseille cinq remplaçants à titre permanent, y compris en Premier League

Mesure temporaire définie pour devenir permanente

En raison du coronavirus perturbant fortement les horaires de football, cinq remplaçants ont été autorisés à alléger le fardeau des équipes avec des joueurs de retour en forme.

De nombreuses ligues à travers l’Europe ont choisi de continuer à utiliser cinq remplaçants. Mais la Premier League était la valeur aberrante. Ils ont rapidement abandonné la mesure, choisissant de revenir à trois sous-marins. Cinq remplaçants étaient encore autorisés en FA Cup, en Carabao Cup et bien sûr en Champions League et Europa League.

Maintenant, l’IFAB a écouté les appels de diverses ligues, confédérations, associations pour maintenir la règle en place. Ils ont indiqué que cela devrait être la norme à l’avenir.

Comment cela affecte-t-il le jeu ?

Les perturbations sont minimisées puisque les cinq remplacements peuvent être effectués sur trois arrêts. Cela n’inclut pas la mi-temps. Ainsi, les équipes ne pourront pas perdre de temps en faisant venir cinq joueurs à cinq moments différents.

Certains craignent que la nouvelle décision sur les remplaçants favorise les grands clubs avec des équipes profondes. Désormais, les géants peuvent amener cinq joueurs de qualité hors du banc pour changer la moitié des joueurs de champ.

Mais la règle des cinq sous-marins est mise en place pour protéger les joueurs avec leurs horaires de plus en plus encombrés.

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déjà souligné l’importance d’avoir plus de remplaçants : « Les joueurs de Premier League ont 47% plus de blessures musculaires que la saison précédente en raison d’un manque de préparation et du nombre de matchs. »

Des joueurs comme Thibaut Courtois ont déjà fait connaître leur position sur le nombre de matchs qu’ils doivent jouer dans une saison.

Courtois a déclaré: «C’est une mauvaise chose qu’on ne parle pas des joueurs. Et maintenant, vous entendez parler d’un championnat d’Europe et d’une coupe du monde chaque année, quand allons-nous nous reposer ? Jamais. »

Bon pour les joueurs et pour les fans aussi

Il est clair qu’avoir plus de règles en place pour protéger les joueurs est essentiel si les meilleures stars doivent performer à leur plus haut niveau. Cela ne peut être qu’une bonne chose pour les fans qui aiment voir Harry Kane marquer des buts pour le club et le pays. Kane est un exemple de joueur qui a été constamment sollicité par l’Angleterre et Tottenham saison après saison. Encore une fois, il semble ressentir les effets d’un début lent en Premier League.

Le fait d’avoir des remplacements supplémentaires signifie que les gestionnaires peuvent se permettre plus de place pour changer de personnel plus tard. Il y a moins de risque de créer ces scénarios de pré-saison où les équipes se bloquent en deuxième mi-temps avec trop de remplacements. Aucun manager ne voudrait créer trop de changements à la fois et déséquilibrer son camp.

Au lieu de cela, les fans peuvent profiter des avantages de voir plus de joueurs sortir du banc pour essayer d’avoir un impact sur le jeu. Il fait un pas de plus vers un style de football revigoré et tout-action qui s’éloigne du football barebones par excellence d’antan.

Photo principale

Intégrer à partir de .