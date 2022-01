Cinq remplacements précoces embarrassants après que Mikel Arteta ait accroché Nuno Tavares, dont le cauchemar de Dejan Lovren à Tottenham, les excuses de Jose Mourinho à Eric Dier et Paolo Di Canio qui a coupé son gardien de but

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, est devenu le dernier patron à accrocher un joueur tôt alors que Nuno Tavares a été éliminé après seulement 34 minutes contre Nottingham Forest.

Le défenseur des Gunners n’était naturellement pas très content d’avoir été éliminé lors du choc du troisième tour de la FA Cup avant de perdre 1-0.

.

Arteta a remplacé Nuno Tavares au début de la défaite d’Arsenal contre Nottingham Forest

Jamie O’Hara a compris exactement ce qu’il ressentait et s’est souvenu d’une histoire hilarante d’une expérience similaire qu’il a eue lors d’un prêt avec Millwall.

Et une foule d’autres joueurs ont eu la même expérience d’être remplacés prématurément – ​​talkSPORT.com jette un œil à certains des plus grands exemples…

Dejan Lovren

Jurgen Klopp a admis qu’il n’avait pas parlé au Croate qui divise après l’avoir accroché lors de la défaite 4-1 contre Tottenham en octobre 2017.

Les Spurs ont pris une avance de deux buts dans les 12 premières minutes à Wembley avec Lovren puis remplacé par Alex Oxlade-Chamberlain après une demi-heure.

Klopp a déclaré au Mirror: « Le match de Tottenham, j’étais en colère. Ce n’était pas comme si je disais : « Les garçons, peu importe que cela puisse arriver, oubliez ça ». Même pas un pour cent de cela. J’étais vraiment en colère.

« J’ai enlevé Dejan au bout de 25 minutes et je ne lui ai pas parlé par la suite.

« Mais quelques jours plus tard, je l’ai vu attendre mon discours, alors j’ai dit, entrez. « Vous m’avez enlevé après 20 minutes ». Parce que tu étais mauvais.

« Mais je lui ai dit – c’était peut-être le moment décisif où il l’a eu – je pense qu’il est un demi-centre de classe mondiale, à 100%. »

Lovren a eu une expérience torride à Wembley en première mi-temps contre Tottenham Eric Dier

Jose Mourinho n’est pas étranger à remplacer l’un de ses joueurs tôt, le Special One s’engageant à la fois à Chelsea et à Manchester United.

Le patron désormais rom a éliminé Joe Cole, Nemanja Matic et Eric Bailly, mais c’est son traitement de Dier qui l’a même amené à s’excuser publiquement.

Mourinho n’était à la tête de Tottenham que depuis six jours lorsqu’il a fait sentir sa présence lors de son deuxième match à la tête de l’Olympiacos.

Dier, qui avait été une ancienne cible de transfert de Mourinho, n’a duré que 29 minutes lors de l’affrontement de la Ligue des champions en 2019 avec les Spurs menés 2-0.

Tottenham a remporté 4-2 et Mourinho a déclaré après: « La première chose que je veux dire est de faire publiquement ce que j’ai fait dans le vestiaire [after the game] et c’est pour s’excuser auprès d’Eric Dier.

« Ce n’était pas parce qu’Eric avait mal joué, c’était pour l’équipe et pour trouver une solution… C’était une décision difficile pour moi mais je l’ai fait pour l’équipe.

« Eric comprend mais ce n’est jamais facile. Pour être tout à fait clair, il s’agit de l’équipe, pas des individus. Je suis désolé pour cela, mais l’important, c’est l’équipe.

. – .

Eric Dier a été retiré après seulement 28 minutes lors du deuxième match de Mourinho à la tête des Spurs Wes Foderingham

Paolo Di Canio reste emblématique pour son statut de franc-tireur de la Premier League et l’Italien a certainement fait la une des journaux en tant que manager de Swindon Town.

La légende de West Ham a été impliquée dans une querelle tout-puissante avec son gardien Foderingham, alors âgé de 21 ans, lors d’une défaite 4-1 contre Preston en 2012.

Di Canio a accroché son n ° 1 à la 21e minute après que son erreur ait conduit à l’ouverture du score d’Akpo Sodje et Foderingham a réagi avec fureur.

L’ancienne star de Crystal Palace a échangé des mots passionnés avec Di Canio avant de donner un coup de pied dans une bouteille d’eau et de se précipiter pour s’asseoir dans les gradins.

« C’est le pire professionnel que j’aie jamais vu », a déclaré Di Canio à la BBC Wiltshire.

« Ce n’était pas seulement l’erreur, qui peut arriver à tout le monde. C’était l’arrogance plus tard quand il a commencé à gémir aux autres. C’était la pire chose pour moi.

Haïm Megrelashvili

L’ancien défenseur israélien a remporté deux titres et trois coupes nationales dans son pays natal, mais cela n’efface pas son passage malheureux à Vitesse Arnhem.

Le mandat de Megrelashvili du côté néerlandais est marqué par son remplacement tôt DEUX FOIS par le manager Aad de Mos.

Il n’a duré que six minutes contre le FC Twente en mars 2008 et n’a obtenu que 15 minutes lorsque Vitesse a affronté l’AZ deux semaines plus tard.

De Mos a même ajouté l’insulte à la blessure en affirmant que le deuxième changement était intervenu « trop ​​tard » dans le match et que Megrelashvili était retourné en Israël l’année suivante.

Moise Kean

Le joueur de 21 ans profite à nouveau de son football à la Juventus, mais techniquement, l’attaquant reste toujours dans les livres à Everton.

Mais la carrière de Kean dans le Merseyside était vouée à l’échec lorsqu’il n’a duré que 19 minutes en seconde période en tant que remplaçant contre Manchester United.

Ferguson n’a même pas reconnu Kean alors qu’il sortait du terrain

Le patron par intérim d’Everton, Duncan Ferguson, a déclaré: «Il a eu du mal à atteindre la vitesse du jeu.

«Je lui ai demandé d’aller au centre, puis je lui ai demandé de changer sur le côté droit, ce qui est injuste pour lui.

«C’est à ce moment-là que j’ai dit que j’allais mettre un gars qui peut le gérer un peu mieux.

«Je pense que c’est compréhensible si vous êtes un remplaçant et que vous vous faites remplacer. Je peux voir pourquoi il est contrarié. Mais c’est pour le bien de l’équipe. Je lui parlerai la prochaine fois que je le verrai, je le mentionnerai.

«J’y ai moi-même été joueur, j’ai été remplacé et remplacé moi-même. Il ira bien. Il reviendra, il n’a que 19 ans.

Offre de pari du jour

888Sport – Pariez £10 Obtenez £30 + £10 Bonus Casino – RÉCLAMER ICI

Nouveaux clients uniquement. Dépôt minimum 10 £ • Un pari qualificatif est une mise en « argent réel » d’au moins 10 £ • Cotes minimales 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari qualificatif et expirent après 7 jours • Le bonus de casino doit être réclamé dans les 7 jours • Pour retirer les bonus/gains associés, misez le montant du bonus x40 dans les 14 jours • Le bonus de casino expire après 60 jours • Les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org