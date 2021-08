Cinq rendez-vous incontournables pour le mardi 3 août

02/08/2021 à 17h41 CEST

La compétition olympique touche à sa fin, puisque les Jeux Olympiques de Tokyo se terminent le 8 août, mais nous pouvons encore profiter des compétitions et Ce mardi 3 août, cinq événements incontournables se démarquent.

Espagne vs États-Unis, The Great Challenge (à 13h40, 16h40 GMT)

Le grand défi de la récente success story de l’équipe espagnole de basket a un nom : États Unis. Au cours des 19 dernières années, L’Espagne n’a jamais gagné de match officiel à l’équipe américaine, qui Cela l’a privé de deux médailles d’or et d’une finale olympique.

Les premières médailles de boxe (à 11h00, 02h00 et 17h00, 08h00 GMT)

Après plusieurs jours de huitièmes de finale, la boxe va distribuer ses premières médailles dans la catégorie des poids plume féminin (54-57kg) et poids welter (63-69kg) et poids lourd léger Masculin (75-81kg).

Terminer la gymnastique artistique, avec Biles au bar (à 17h00, 08h00 GMT)

Le Centre de Gymnastique Ariake abrite le dernières finales de gymnastique artistique, barre parallèle et fixe pour les hommes et barre d’équilibre pour les femmes.

Après s’être retiré des cinq premières finales En raison de problèmes de santé mentale, l’Américaine Simone Biles est sur la liste de sortie des exercices d’haltères.

Les sixièmes matchs de Teresa Portela (à 09h30, 00h30 GMT)

L’aventure olympique se termine de la gallega dans le canal Sea Forest, avec les demi-finales et finales du K1 200. Sa sixième participation fait d’elle l’athlète espagnole avec le plus de présences olympiques de toute l’histoire. Ce mardi, ils contestent également lla finale féminine du K2 500 et la finale masculine du C2 1000 et du K1 1000.

Les finalistes en football

Stades Ibaraki Kashima (17.00 h, 08. GMT) et par Saitama (20h00, 11h00 GMT) accueillent le deux demi-finales du tournoi de football masculin, Mexique-Brésil Oui Japon-Espagne. De ces deux partis les équipes qui s’affronteront en finale sortiront le 7 août prochain à Yokohama.