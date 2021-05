Cinq résultats de ce week-end dans le football européen

17/05/2021 à 12:02 CEST

Soyez & scedil; ikta & scedil; remporte la Ligue par différence de buts dans un résultat angoissant

Après le & Idot; stanbul Ba & scedil; ak & scedil; ehir était loin de se battre pour le titre en Turquie à nouveau, le combat pour la Ligue a été joué toute la saison par les trois grands du football ottoman. À tel point qu’ils ont atteint le dernier jour avec une chance de remporter le titre, et le résultat a fini par être angoissant. Bien que le Fenerbahçe Il n’a pas échoué chez Kayserispor, il avait besoin d’une série de résultats externes qui ne se sont pas produits, il a donc terminé troisième.

Pendant ce temps, ni Soyez & scedil; ikta & scedil; ni Galatasaray Ils ont fait face à des matches difficiles, alors qu’ils jouaient contre Göztepe et Yeni Malatyaspor, des équipes qui n’avaient plus d’objectifs réalisables. À égalité de points, les deux ont remporté leurs matchs. Comme dans les ligues comme celle espagnole, il est brisé dans des affrontements directs. Le Be & scedil; ikta & scedil; ils ont remporté le match aller 2-0, mais il y a seulement deux semaines, Galatasaray a égalisé 3-1. C’est à ce moment que la différence d’objectifs générale entre en jeu, dans laquelle le noir et blanc n’en profite que légèrement. La ligue était de Soyez & scedil; ikta & scedil;.

Le joueur le plus en forme des champions, Rachid Ghezzal, a joué dans une scène curieuse dans la célébration du match. L’ailier algérien a été réservé cet été à la dernière minute, et même une photo de deux Be & scedil; ikta & scedil; ils se précipitaient au siège de la Fédération pour livrer leurs documents avant la fin du marché. Après huit buts et 17 passes décisives, a célébré le titre en faisant le geste de conduire une moto.

Week-end des résultats de la ligue à travers l’Europe

Nous sommes dans la dernière ligne droite des saisons de championnat en Europe et beaucoup étaient les équipes qui ont été proclamées champions ce week-end en plus de Be & scedil; ikta & scedil ;. Le premier d’entre eux était le modeste Nomades de Connah’s Quay, qui a répété le titre au Pays de Galles. Située à seulement 20 kilomètres de Liverpool, la ville de Connah’s Quay sera peut-être l’équipe de Ligue des champions le plus proche géographiquement parlant que les fans “ rouges ” ont si Jurgen Klopp il ne finit pas par classer son équipe.

le Slovan Bratislava il a également été proclamé champion en Slovaquie. Bien qu’il ait eu un grand avantage sur le second, il reportait la célébration avec une mauvaise dynamique, et a dû attendre jusqu’à ce week-end pour le confirmer mathématiquement. C’est le troisième titre consécutif dans le pays d’Europe centrale pour une équipe qui a un Recopa a remporté en 1969 de Barcelone.

Les champions sont également connus dans certaines des ligues les plus modestes du continent. Au Kosovo, le Prishtina a confirmé son titre et fera ses débuts en Ligue des champions, car en dépit d’être l’équipe avec le plus d’histoire dans le pays, elle n’avait pas été champion depuis que les Kosovars ont été autorisés à jouer dans la compétition européenne. Alors que, Lincoln Red Imps a remporté le titre à Gibraltar et le Inter d’Escaldes de Ildefons Lima a revalidé la Ligue en Andorre.

La fête de Benfica Bitter Sporting brisant son invaincu

L’avant-dernier jour de le Portugal et le Sportif Je visitais le domaine de Benfica déjà champion 19 saisons plus tard. Son objectif était de rester invaincu, ce qui a été réalisé à de très rares occasions dans le pays voisin. Cependant, c’est son éternel rival qui a fini par détruire l’invincibilité du Sporting alors qu’ils fêtaient déjà.

L’ensemble des Jorge Jesus, qui avant la pause irait 3-0 contre un Sporting qui, bien qu’il ait introduit une certaine variation dans les onze habituels, a commencé avec de nombreux joueurs partants. Avant l’entracte, le jeune homme a coupé les distances Pedro Gonçalves ‘Pote’. Après avoir commencé la deuxième partie, Seferovi & cacute; mettre la pénalité 4-1 et peu de temps après Nuno Santos marquerait le deuxième pour les verts. Dans la dernière ligne droite, un Sporting renversé a confirmé le doublé de Pote à onze mètres et a tenté d’éviter sa défaite, mais a échoué. Et bien que Benfica ait accompli, la victoire de Porto avant le Rio Ave vous obligera à jouer la phase précédente du Ligue des champions cet été.

Lille a raté une occasion de se rapprocher de la Ligue 1

La Ligue en France C’est très même et ce week-end le Lille a raté une occasion en or de se rapprocher du titre. Les de Christophe Galtier ils ne sont pas passés de 0-0 lors de la visite du Saint-Étienne dans le nord de la France, une équipe dans un no man’s land et des objectifs qui ne sont plus réalisables. De cette façon, il a donné vie à la Paris Saint Germain, qui n’a pas échoué avant Stade de Reims et il est situé à un point de Lille en l’absence d’un jour.

S’ils avaient gagné, Lille aurait eu trois points de retard sur ses poursuivants. Et même s’ils ne l’avaient pas confirmé car la différence de buts générale sourit beaucoup aux Parisiens, si cela avait été un pas de géant. Dimanche prochain, le titre sera joué en Angers et le PSG sera attentif à sa crevaison de Brest, équipe qui joue au salut.

Il faut ajouter que le Monaco a une chance minime de gagner la Ligue, bien que cela soit difficile à réaliser. Pour ce faire, il faut gagner à Lens et attendre PSG Oui Lille perdent leurs matchs. De plus, ils doivent surmonter une différence d’objectif de -6 par rapport à ce dernier, de sorte que leurs options sont vraiment éloignées.

Bataille de crise cardiaque pour la Ligue des champions en Serie A

Après avoir confirmé le Atalanta sa troisième apparition consécutive sur Ligue des champions, la bataille pour les deux derniers lieux d’accès à la compétition est en feu. Entre Milan, Napoli Oui Juventus, l’un d’eux sera laissé sans prix et sera relégué au rang Ligue Europa. En ce moment, c’est l’équipe dirigée par Cristiano Ronaldo qui part de la cinquième place.

Ce week-end, le Juventus n’a pas échoué avant le déjà champion Inter. Un 3-2 grâce à un penalty à la 88e minute lui a donné trois points qui lui permettent de continuer à se battre. Ni le Napoli avant le Fiorentina, résolvant leur rencontre à Florence dans la deuxième partie. Qui s’il laissait des points était le Milan, qui n’est pas passé de 0-0 contre le Cagliari et cela pourrait vous coûter cher.

Le dernier jour, Naples accueillera un Hellas Verona qui ne joue plus rien, tandis que Milan se rendra sur le terrain d’un Atalanta déjà en fête. Les deux dépendent d’eux-mêmes pour obtenir les places de la Ligue des champions. Pendant ce temps, la Juventus doit attendre la crevaison de l’un des deux et gagner à Bologne pour ne pas rester aux portes de la compétition, ce qui serait un véritable échec.