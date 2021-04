Cinq résultats de ce week-end dans le football européen

04/06/2021

Act. À 12 h 27 CEST

Quique Briz

Fête rapide de Vienne à Wolfsberg pour continuer la lutte pour la ligue

le Rapide de Vienne a montré ce dimanche qu’il est en mesure de se battre pour la première place en Autriche en Red Bull Salzbourg avec un impressionnant 1-8 dans le domaine de Wolfsberger. Le footballeur grec Taxiarchis Fountas a réussi un triplé pour son équipe après plusieurs mois sans voir la porte en raison d’une blessure qui l’a fait sortir du terrain, tandis que la jeune perle Yusuf Demir, objet de désir du Barcelone À l’approche de la saison prochaine, il a marqué le septième but de son équipe. Les gens de la capitale ont montré un coup de vent offensif surtout en seconde période, inscrivant six buts en moins d’une demi-heure.

Avec cette victoire encombrante, le Rapid maintient un écart de quatre points par rapport au Red Bull Salzburg, qui occupe la première place de la manche de championnat. Tout indique que le titre sera décidé dans les deux matchs que les deux équipes affronteront, le premier d’entre eux ce dimanche dans la capitale autrichienne. Ce sera donc une occasion en or pour Rapid de combler l’écart pour se battre pour un titre qu’il n’a pas obtenu depuis 2008.

La victoire 8-1 d’aujourd’hui contre le Wolfsberger AC est la plus grande victoire du Rapid Vienna depuis leur raclée 8-1 contre Altach en novembre 2008. C’est leur plus grande victoire à l’extérieur depuis leur célèbre démolition 7-0 du Red Bull Salzburg en mars 2008. # SCR2021 pic.twitter.com/G02Or12mWd – L’Autre Bundesliga (@OtherBundesliga) 4 avril 2021

Midtjylland prend la tête au Danemark

Avec la victoire de ce lundi contre lui Brøndby, les Midtjylland est classé premier dans le tableau de classement Danemark et laisse ses rivaux en deuxième position. La deuxième phase du championnat a déjà commencé et Brøndby a eu une occasion en or ce jour de faire un pas de géant dans la course au titre, mais leur défaite a resserré les choses et tout indique que la ligue est un match à deux. Il était l’ancien joueur d’Elche Sory kaba qui a donné les trois points aux siens, après avoir dirigé une balle dans la petite zone.

Midtjylland compte désormais 46 points au classement, tandis que Brøndby, qui n’a pas remporté le championnat depuis 2005, se retrouve avec 45 points. Les deux équipes se retrouveront une dernière fois dans cette manche de championnat, même si l’équilibre est très favorable à Midtjylland: sur les trois rencontres de cette saison, toutes se sont soldées par la victoire de l’équipe du Jutland central.

La bête noire du Dinamo Zagreb, entraînée par l’espagnol Sergi Escobar

Le modeste Šibenik, récemment promu de la Ligue des Croatie, embauché il y a quelques jours à Castellón Sergi Escobar en tant qu’entraîneur de sa première équipe. Dans les débuts de l’entraîneur espagnol, il a réussi à tirer un tirage au sort d’un ensemble Dinamo Zagreb, qui se bat pour le titre de la ligue face ou face avec lui Osijek sans laisser pratiquement de points et n’a subi que trois défaites dans toute la saison. Curieusement, l’un d’eux était au match aller contre Šibenik, ils ont donc déjà pris cinq points à l’actuel champion de la ligue. Ce club croate a aussi l’espagnol dans ses rangs Alvaro Martin, produit de « La Fábrica » ​​prêté pour une saison à partir de Real Madrid.

Le cauchemar de Castellón pourrait être prolongé cette semaine pour le Dinamo Zagreb, qui accueillera au stade Maksimir Villarreal ce jeudi au Ligue Europa. Ce sera la première fois en plus de la moitié que le Dinamo disputera un quart de finale européen, après avoir réalisé un retour historique en huitièmes de finale contre Tottenham Hotspur de José Mourinho.

L’entraîneur espagnol Sergi Escobar avec HNK SIbenik (Croatie) .. 😲 Et cela vient d’arriver … 😄 https://t.co/st8lyJ7Z8B – SecondCoach (@secondcoach) 4 avril 2021

L’Olympiacos révèle la honte de l’AEK Athènes avec un 1-5

Dans Grèce, les AEK Athènes ce samedi a subi une dure défaite contre Olympiacos par 1-5. Les rojiblancos, qui ont pratiquement le titre de champion dans leur poche, ont rapidement éliminé leurs rivaux avec un 0-4 retentissant à la mi-temps, et laissent l’AEK très touché dans « l’une des nuits les plus difficiles de leur histoire », comme l’a souligné le responsable Compte Twitter du club athénien, qui a tenu à s’excuser auprès de ses fans après le coup reçu. Dans la première journée du tour pour le championnat, ils ont également pris une dure défaite de Thessalonique contre le PAOK.

L’Iranien Karim Ansarifard, qui a marqué le seul but de l’AEK, a montré sa colère après le match. « Nous devons parler honnêtement, l’AEK est rétrogradé. Si le technicien ne peut pas nous aider, laissez-le partir. Cela ne peut pas continuer comme ça », a-t-il assuré à propos de son entraîneur Manolo Jimenez. La défaite plonge les Athéniens à la deuxième place du tour de championnat, et ils devront inverser la situation s’ils veulent être en Ligue de conférence la saison prochaine.

Dernier jour de la phase régulière de crise cardiaque en Andorre

En l’absence du dernier jour de la phase régulière en Andorre, jusqu’à cinq équipes de huit dans la ligue se battent pour une place dans la ronde de championnat qui leur permet de se battre pour le titre. Actuellement, le champion actuel Inter d’Escaldes il est le premier classé avec 25 unités malgré le tirage au sort ce week-end. le Escaldes athlétiques il suit de près avec 23 points, alors qu’avec 21 unités, ils sont Engraissement, FC Santa Coloma et Sant Julià. Sur ces cinq, seuls quatre pourront se battre lors de la ronde de championnat et à l’exception de Sant Julià, qui est actuellement exclu des barrages, les quatre autres s’affronteront dans la journée qui reste.

Une fois les équipes classées connues, elles joueront entre elles pour un total de six matchs chacune, ce qui pourrait pousser les choses beaucoup plus. Le gagnant aura l’honneur de représenter la petite principauté dans le Ligue des champions du tour préliminaire, tandis que le finaliste aura une place dans le premier des tours du nouveau Ligue de conférence.