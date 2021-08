Cinq rumeurs sur l’iPhone 13 que vous avez peut-être manquées

Nous ne sommes qu’à quelques semaines du moment où Apple annoncera l’iPhone 13, qui devrait comporter des améliorations considérables, notamment en matière de conception, de performances, d’appareils photo, etc. Comme chaque année, les rumeurs, les fuites et les rapports sur ce que Apple a en magasin abondent, certains plus crédibles que d’autres.

Les rumeurs sur le prochain iPhone commencent généralement à émerger au début de l’année, ce qui signifie qu’elles peuvent être oubliées au fil des mois et que le lancement du nouvel ‌iPhone‌ approche. Pour aider les lecteurs de MacRumors, nous avons compilé cette liste des cinq premiers composés de quelques rumeurs sur l’iPhone 13‌ que vous avez peut-être manquées du cycle des rumeurs.

Les plans d’Apple pour l’amélioration des produits sont susceptibles de changer au cours du processus de développement, de sorte que certaines des rumeurs les plus anciennes peuvent ne pas être exactes dans le cadre des plans actuels d’Apple. De plus, les rumeurs ci-dessous proviennent du leaker Max Weinbach, qui a un bilan mitigé en ce qui concerne ses précédentes affirmations sur les plans d’Apple.

Options de couleur noir mat et bronze



Apple prévoit une nouvelle option de couleur noir mat pour les iPhone 13‌ Pro et ‌iPhone 13‌ Pro Max, selon une rumeur qui a fait surface en mars de cette année. La rumeur suggère que l’option graphite actuelle sera modifiée pour inclure un ton plus sombre et plus noir, lui donnant une finition noire mate.

Selon cette même rumeur, Apple pourrait également prévoir une option de couleur bronze, qui pourrait être une version modifiée de l’option or actuelle plutôt qu’une option de couleur supplémentaire pour les clients. La rumeur vient du leaker Max Weinbach, qui a rapporté avec précision en janvier de l’année dernière, que la gamme ‌iPhone‌ 2020 haut de gamme comprendrait une toute nouvelle option de couleur bleu marine.

Apple a proposé de nouvelles options de couleur avec ses mises à jour annuelles ‌iPhone‌ dans le passé. En plus de cela, étant donné que nous ne nous attendons pas à des changements de conception significatifs cette année, offrir des options de couleurs nouvelles ou modifiées pourrait être le moyen pour Apple d’aider les gens à différencier les nouveaux combinés des modèles plus anciens.

Revêtement anti-empreintes digitales pour bords en acier inoxydable



L’une des caractéristiques distinctives de l’iPhone 12 était le retour du design ‌iPhone‌ à bords plats, vu pour la dernière fois sur un ‌iPhone‌ phare avec l’‌iPhone‌ 5S en 2013. Sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, les bords sont en acier inoxydable, et comme les clients l’ont rapidement appris lorsqu’ils ont reçu leur nouvel iPhone l’année dernière, il peut être très susceptible d’obtenir rapidement des empreintes digitales et des taches.

Apparemment conscient du désagrément, Apple prévoit un nouveau revêtement anti-empreintes digitales pour les bords en acier inoxydable des prochains iPhones, selon une rumeur du début de l’année. Bien qu’aucun détail spécifique n’ait été fourni, le nouveau revêtement pourrait faire partie d’un processus de fabrication mis à jour, aidant à réduire la visibilité des empreintes digitales et des taches lors d’une utilisation quotidienne.

Les ingénieurs et concepteurs d’Apple travaillant sur les nouveaux iPhones sont des utilisateurs des produits eux-mêmes, il est donc probable que le problème des empreintes digitales et des taches se soit posé au sein d’Apple. Compte tenu de cela, il ne serait pas tout à fait surprenant de voir Apple prendre des mesures pour aider à augmenter la durabilité des bords en acier inoxydable, mais ce qui attend d’être vu, c’est l’efficacité du revêtement supposé contre les empreintes digitales et les taches.

Microphones à formation de faisceau intégrés

Selon Weinbach, Apple prévoit d’apporter sa technologie de microphone à formation de faisceau, actuellement dans la gamme AirPods, à l’iPhone 13. La technologie améliorera la qualité des microphones de l’‌iPhone‌, ce qui se traduira par de meilleurs appels et enregistrements.

Il est certainement possible qu’Apple apporte sa technologie de formation de faisceaux à l’iPhone‌, la commercialisant éventuellement pour améliorer les enregistrements vidéo et audio. Apple a fortement poussé l’‌iPhone‌, en particulier les modèles haut de gamme, en tant qu’outil tout-en-un pour les vidéastes professionnels.

Aimants MagSafe plus puissants



Avec l’iPhone 12‌ l’année dernière, Apple a introduit MagSafe pour l’‌iPhone‌. ‌MagSafe‌ sur ‌iPhone‌ ouvre un large éventail de possibilités pour attacher facilement des accessoires à l’arrière de l’appareil. Apple a publié un assortiment d’étuis, une batterie et plus encore pour l’écosystème ‌MagSafe‌. Dans certains cas, cependant, les clients ont trouvé les aimants « MagSafe » faibles. Avec l’iPhone 13‌, Apple renforcerait ses aimants ‌MagSafe‌ pour les rendre plus forts.

Apple devrait supprimer le port Lightning de l’iPhone‌ dans quelques années, et ‌MagSafe‌ semble être la solution d’Apple pour un avenir sans port. Avec l’intention à long terme d’Apple pour les clients de s’appuyer de plus en plus sur ‌MagSafe‌, il devra s’assurer que les aimants et la technologie sont solides et conformes aux normes.

Préparez-vous à prendre des photos des étoiles



Apple a fait des efforts agressives au cours des dernières années pour améliorer la qualité d’image et les capacités de l’iPhone‌. L’année dernière, la société s’est concentrée sur la photographie en basse lumière, grâce au LiDAR, aux objectifs améliorés et au traitement avancé du signal d’image. Cette année, nous avons entendu une quantité importante d’informations sur les améliorations de l’appareil photo qu’Apple a prévues pour l’iPhone 13‌, y compris ProRes et le mode portrait pour les vidéos.

De plus, Apple pourrait se concentrer sur l’astrophotographie, ou la photographie d’astronomie, pour les prochains iPhones. Une rumeur de février a suggéré que l’iPhone 13‌ détecterait automatiquement lorsqu’un utilisateur pointe vers le ciel et ajustera en conséquence l’exposition et les autres paramètres de l’appareil photo.

Avec les efforts d’Apple pour améliorer continuellement la photographie sur l’iPhone‌, cette rumeur semble plausible, surtout si l’on considère qu’une suite mise à jour de fonctionnalités de l’appareil photo pourrait être le principal argument de vente de l’‌iPhone 13‌.

Conclusion

Ce ne sont là que quelques-unes des rumeurs dont nous avons entendu parler au cours des derniers mois avant le lancement de l’‌iPhone 13‌ le mois prochain. Des rapports plus récents et plus fiables suggèrent que les nouveaux iPhones auront une encoche plus petite, des affichages à taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, et plus encore. Consultez notre résumé complet ‌iPhone 13‌ pour tout ce que nous savons sur les prochains iPhones.