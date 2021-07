Cinq scénarios de la pré-saison de Barcelone jusqu’à présent

Avec le retour des supporters dans les tribunes de l’Estadi Johan Cruyff, Barcelone s’est occupé des affaires cette semaine, envoyant Gimnastic Tarragona 4-0, suivi d’une victoire convaincante 3-1 contre Gérone.

C’est une nouvelle saison et nous voyons déjà des changements apportés par Ronald Koeman, passant à une formation 4-3-3 que beaucoup s’attendent à ce qu’il conserve lorsque les choses débuteront contre la Real Sociedad le 15 août.

Les joueurs de retour, les nouveaux et les jeunes joueurs ont eu l’occasion d’impressionner. Beaucoup d’entre eux l’ont fait.

La compétition interne continuera de s’intensifier à partir d’ici avec trois matchs de pré-saison à jouer et quelques précieuses minutes restantes, pour que Koeman puisse voir quels joueurs se frayer un chemin dans ses plans.

Voici quelques intrigues qui ont émergé.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Lorsque Rey Manaj a quitté le match avec un mal de tête en fin de première mi-temps contre Gérone, la foule a exigé que Memphis Depay le remplace.

Ils ont obtenu ce qu’ils voulaient et le Néerlandais semblait déterminé à faire bonne impression en s’impliquant sur tout le terrain.

Fort avec le ballon, les pieds rapides et efficace en tant que numéro neuf et ailier gauche.

Memphis était dynamique, tombant au milieu de terrain pour aider à la préparation, puis effectuant immédiatement des courses verticales en avant que les milieux de terrain semblaient avoir du mal à suivre.

C’était rafraîchissant de voir un joueur physiquement imposant dans un maillot du Barça, ce qui était particulièrement utile pour retenir les défenseurs et se faire une cible à l’intérieur de la surface.

Ses faits saillants de la nuit ont été une roquette d’un tir de l’extérieur de la surface qui a raté de quelques centimètres, et une frappe encore plus puissante du point de penalty qui a presque déchiré un trou au fond du filet.

Bravo Memphis, bienvenue au club.

Photo de Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via .

La formation 4-3-3 convenait parfaitement à Yusuf Demir et Alex Collado, en tant qu’attaquants gauchers jouant sur le côté droit.

Honnêtement, ils ressemblent en quelque sorte à des jumeaux, et si c’est le cas, ils viennent de lancer une rivalité intrigante pour une place rare sur la liste de l’équipe première.

Alex Collado est en préparation depuis un certain temps et son ADN au Barça était clair pour tout le monde. Soyeux sur le ballon, et finalement récompensé par un but contre Nastic pour un tir décisif qui a pris une déviation à l’entrée.

Dans l’état actuel des choses, cependant, c’est Yusuf Demir qui semble prendre de l’avance, commençant les deux matchs de pré-saison et s’annonçant comme un joueur que Koeman ne peut ignorer.

Comme Collado, Demir est technicien. Là où il se démarque le plus, c’est par son agressivité devant le but. À plusieurs reprises, il a montré sa capacité à couper et à lancer des tirs avec une précision et une puissance que les défenseurs ne pouvaient pas suivre.

Points bonus pour sa chimie avec Sergino Dest. Ce serait bien de revenir à l’époque de Messi et Dani Alves quand il y avait une vraie menace du côté droit.

Photo de Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via .

Gavi, alias Pablo Martín Páez Gavira, a volé la vedette à Riqui Puig et Nico Gonzalez.

Le produit de l’académie de 16 ans était sur le radar avant cette semaine, mais est officiellement arrivé en tant que joueur que vous devez connaître.

Comme Riqui, il est énergique et gravite autour du ballon, et fait avancer les choses rapidement avec une seule touche de passe.

Il a également montré son talent avec des ballons créatifs vers l’avant et des passes qui ont établi un rythme rapide au milieu de terrain.

Bien qu’il ne soit pas en concurrence directe avec Nico, qui est un véritable milieu de terrain, c’est Riqui qui doit s’inquiéter du fait que le jeune lui mordille les talons.

Riqui a eu de bonnes performances, mais avec Koeman un public difficile à impressionner, il devra faire quelque chose de vraiment spécial au cours des prochains matchs pour saisir plus d’opportunités à l’avenir.

Photo de PAU BARRENA/. via .

Rey Manaj a marqué quatre buts en deux matchs préparatoires et en aurait probablement marqué cinq si Gerard Pique ne lui avait pas volé un penalty.

Dans la formation 4-3-3, Manaj et Memphis ont prouvé une fois de plus l’importance d’avoir un vrai numéro neuf pour aider à la structure et pour les opportunités de but qui s’ouvrent.

Manaj a fait à peu près tout à l’intérieur de la boîte.

Contre Nastic, il a marqué un but incroyable sous un angle impossible avec pratiquement aucun espace.

Contre Gérone, il a fait une course affirmée et bien chronométrée près du poteau qui a abouti à une finition facile sur un centre du côté gauche.

C’est ce que font instinctivement les avant-centres formés professionnellement.

Le Barça devrait en prendre note.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

En parlant de compétition, Sergino Dest sait qu’il doit démarrer rapidement.

Pour mon argent, dans les deux jeux, il a donné l’exemple avec les jeux d’attaque les plus agressifs dès le début.

La saison dernière, nous avons vu un arrière latéral qui avait peur de porter le ballon sur la ligne de but, craignant que ce ne soit pas la voie du Barça, et a plutôt différé de le jouer en toute sécurité.

Contre Gérone et Nastic, il a inversé cette psychologie et l’a mené presque à chaque fois jusqu’au bout.

Le résultat? Croix dangereuses dans la boîte.

Et tu sais pourquoi ça a marché ? Parce qu’il y avait des cibles, lisez un numéro neuf, pour qu’il le passe.

Défensivement, cependant, il y a quelques problèmes à régler avec ses défenseurs centraux.

Du côté opposé, Alejandro Balde a suivi son avance.

Contrairement à Jordi Alba qui se glisse généralement derrière les défenseurs, Balde les a pris directement.

Le résultat? Contre Gérone, un penalty bien mérité contre un défenseur qui a été fait et dépoussiéré.

Bravo Dest et Balde, votre agressivité a ajouté une nouvelle dimension à l’attaque.

Avec trois matchs de pré-saison à jouer, il sera intéressant de voir quels joueurs gagneront la confiance de Koeman et une chance de jouer au Camp Nou.