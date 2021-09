Cinq secrets que vous ignoriez sur le nouveau Santiago Bernabéu

09/07/2021 à 01:20 CEST

pari

Le nouveau Santiago Bernabéu est en plein travaux qui en feront le stade le plus important du football européen. Les Le Real Madrid au centre de la capitale de l’Espagne dans le but d’en faire plus qu’un simple lieu qui accueille le football. Le club projette des événements sur 300 jours par an et espère accueillir des concerts, des conférences d’affaires, des tournois e-sports ou encore des matchs de basket ou de tennis.

Le secret pour obtenir un nombre aussi important d’événements Il résidera sur une pelouse rétractable qui pourra être stockée après les matchs pour pouvoir exercer tout type d’activité non liée au football. C’est l’une des nouveautés que le nouveau Bernabéu accueillera, mais en aucun cas la seule. Le terrain peut être complètement fermé grâce à une structure composée de diverses fermes. À l’intérieur, nous constatons que vous pouvez parcourir tout le domaine dans un point de vue panoramique qui promet les meilleures vues de Madrid, ce qui est une grande attraction.

De plus, le Bernabéu disposera des dernières technologies à travers une peau enveloppante qui permettra de projeter des images à l’extérieur et un marqueur à 360 degrés à l’intérieur du terrain pour ravir le public. Ce n’est qu’aux États-Unis, et plus précisément au stade des Cowboys de Dallas, qu’un tel déploiement a été observé.

Le club blanc aussi Un autre secret a été gardé avec la création d’un quatrième amphithéâtre supplémentaire qui augmentera la capacité de 4000 places. D’autre part, il y aura un centre commercial attaché au stade qui aura un musée du Real Madrid, des magasins multinationaux et des restaurants étoilés Michelin. D’autre part, la place Sagrados Corazones sera entièrement piétonne, ajoutant un grand espace vert autour du stade et un point de rencontre pour les supporters pour les encourager avant les grands matchs. Le Real Madrid est en avance sur le XXIIe siècle avec un colisée d’époque.