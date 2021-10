Cinq séries sud-coréennes à ne pas manquer si vous avez aimé ‘The Squid Game’ – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Comme cela s’est produit il y a quelques années lorsque le film Parasites a balayé les Oscars, la fièvre déchaînée par Le jeu du calmar est revenu à se concentrer sur la fiction sud-coréenne. Un pays dont les productions sont de moins en moins inconnues en Occident et qui propose depuis des années une grande variété de divertissements et, dans bien des cas, de grande qualité.

En attendant une éventuelle deuxième saison de la série à succès de Hwang Dong-hyuk, certains téléspectateurs souhaitent découvrir d’autres titres de la même nationalité. Et la vérité est qu’ils n’ont pas à aller très loin, puisque Netflix a dans son catalogue plusieurs séries de cette origine.

Ceux-ci sont série que vous ne pouvez pas arrêter de regarder Si vous avez aimé The Squid Game :

1. LIVRE DE JEU DE LA PRISON

Mettant en vedette Park Haesoo, qui a joué Sangwoo dans The Squid Game, cette série raconte l’histoire d’un joueur de baseball qui se retrouve en prison après avoir défendu sa sœur contre une tentative d’agression. Sur le ton d’une comédie noire, la fiction explore des thèmes tels que la camaraderie ou la vie en prison.

2. DOUX À LA MAISON

Pour ceux qui manquent de voir un survêtement vert à rayures blanches imbibé de sang, c’est leur série. Un mélange épique d’horreur et d’action amènera les téléspectateurs à une tournure surprenante de la histoire de survie zombie classique.

3. VAGABOND

Pour ceux qui se considèrent comme des fans de Joon Ho, le détective de The Squid Game, Vagabond est sa série. Cette fiction pleine d’action et intrigante raconte l’histoire d’un cascadeur de cinéma qui essaie de découvrir la vérité après une accident d’avion mystérieux dans lequel son neveu est décédé.

4. ROYAUME

Pour les amoureux du sang de The Squid Game, il y a Kingdom. Un mélange suggestif entre drame historique médiéval et gore d’horreur qui ramènera les téléspectateurs à la fin du Moyen Âge coréen, épicé de zombies.

5. MON NOM

Poursuivant l’héritage brutal de la trilogie Revenge de Park Chan-wook, My Name est l’un des derniers ajouts à la plate-forme. Dans ce document, la fille d’un policier assassiné fera tout ce qu’il faut pour trouver le responsable de la mort de son père et le venger.

