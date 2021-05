Cinq signes précoces de démence à surveiller ⋆ .

Choses à garder à l’esprit (Photo: . / iStockphoto)

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y a près de 10 millions de nouveaux cas de démence dans le monde chaque année.

Le fait malheureux est que, à mesure que les êtres chers vieillissent, la démence est quelque chose que nous devons apprendre à détecter le plus tôt possible.

De cette façon, nous pouvons nous assurer qu’ils bénéficient des meilleurs soins et de la meilleure qualité de vie dès le début.

Alors que la Dementia Action Week tire à sa fin, Luca Rado, co-fondateur de The Live In Care Company, a partagé cinq premiers signes de démence à surveiller.

Perte de mémoire

Même si la perte de mémoire est peut-être le symptôme le plus évident, n’oubliez pas que la mémoire peut aussi naturellement s’aggraver avec l’âge, alors faites attention aux autres symptômes.

Luca a déclaré: «C’est probablement le symptôme le plus connu de la démence. Par exemple, ils peuvent oublier de verrouiller la porte d’entrée ou d’éteindre le four. Ils peuvent perdre des choses plus fréquemment et oublier le nom de quelqu’un.

«La mémoire s’aggrave naturellement avec l’âge, il est donc important de ne pas sauter à la conclusion que la personne ayant des troubles de la mémoire est atteinte de démence.

«Souvent, une personne atteinte de démence ne montrera pas seulement des problèmes de mémoire, mais elle présentera également des symptômes supplémentaires de cette liste.

Sont-ils aux prises avec des choses simples qu’ils pouvaient parfaitement bien faire auparavant? (Photo: . / iStockphoto)

Difficulté à exécuter les tâches de base

Ce n’est pas un bon signe si quelqu’un proche de vous a du mal à faire les choses de base qu’il était capable de faire parfaitement bien.

«Vous remarquerez peut-être que quelqu’un est aux prises avec des tâches avec lesquelles il n’avait auparavant aucune difficulté», a déclaré Luca. «Cela peut être quelque chose comme le maintien de leur hygiène personnelle ou la préparation d’un repas.

«Lorsqu’une personne perd la capacité d’effectuer des tâches de base qu’elle avait l’habitude de bien accomplir, cela peut parfois être un signe de démence.

Problèmes de langue

C’est une chose de trébucher sur vos phrases de temps en temps, mais faites attention aux personnes qui semblent avoir du mal à suivre la conversation.

«Cela peut être à la fois avec la production et la compréhension de la parole», a expliqué Luca.

«Vous pouvez constater que quelqu’un a du mal à suivre une conversation ou se répète souvent. Dans certains cas, les gens peuvent avoir du mal à nommer correctement les éléments ou peuvent oublier le mot qu’ils recherchent.

Désorientation

Une personne qui ne sait pas où elle se trouve dans l’espace et dans le temps, même dans des endroits familiers, peut être un autre signe d’alerte précoce

Luca a dit: «Se perdre à l’extérieur de la maison dans un endroit familier peut être un signe d’alerte pour la démence.

«Comme peut être désorienté à l’heure, au jour et à la date. Si quelqu’un manque des rendez-vous et des événements sociaux, cela peut être un signe qu’il n’est pas orienté vers la bonne date.

«Si la démence est plus grave, la personne peut se trouver désorientée dans son propre domicile ou ne pas savoir si c’est la nuit ou le jour.

Apathie

L’apathie est un autre symptôme à garder à l’esprit, mais rappelez-vous que cela pourrait également indiquer que votre proche souffre d’une mauvaise santé mentale plutôt que de démence, alors encore une fois, faites attention à ne pas sauter aux conclusions.

«Une personne atteinte de démence peut devenir très passive, rester assise devant la télévision pendant des heures, dormir plus que d’habitude, ou perdre tout intérêt pour les passe-temps qui la fascinaient auparavant», a déclaré Luca.

Que faites-vous si vous pensez qu’un être cher est atteint de démence?

Si vous craignez qu’une personne qui vous est chère ne présente des symptômes de démence, vous devriez la faire vous accompagner chez un médecin dès que possible.

Luca a expliqué: «Il n’y a pas de test unique pour la démence. Habituellement, les tests de dépistage de la démence impliquent une variété de professionnels et d’investigations différents, les médecins peuvent vouloir en savoir plus sur les antécédents médicaux d’un patient, les neurologues voudront effectuer des scintigraphies cérébrales et des tests cognitifs sont souvent demandés.

“ Quel que soit le résultat, le bien-être, le bonheur et le confort de votre proche seront au cœur des soins, et des aides-soignants formés ou des professionnels en visite peuvent vous aider à rendre le patient aussi satisfait et sûr que possible. ”

