Cinq stars internationales à surveiller de près au BRAVE CF 56

BRAVE CF 56, l’événement final de la promotion véritablement mondiale de 2021, approche à grands pas et avec une carte aussi complète, il est facile de rater de grands combats et combattants.

Voici donc une liste de cinq stars à venir à surveiller et à surveiller de près le 18 décembre.

A commencer par le main event de la soirée, où Rolando Dy affronte Slobodan Maksimović. Dy est un nom familier parmi les fans de BRAVE CF, ayant été élu combattant BRAVE CF de l’année 2020.

En tant que lutteur philippin le plus populaire, « The Incredible » renforce sa renommée avec de grandes performances après de grandes performances. Alors qu’il s’approche d’un titre dans la division des poids légers, Rolando Dy sait qu’une autre victoire aux heures de grande écoute le rapprochera de l’or.

Un autre visage familier des fans de BRAVE CF, l’ancien challenger pour le titre des poids moyens Chad Hanekom est de retour à l’événement co-vedette de la nuit.

Avec un record professionnel de sept victoires et seulement deux défaites, « Superman » cherche à prolonger sa séquence de victoires pour revenir en lice pour le titre. Il a réalisé sa performance de carrière en mars dernier contre Dominic Schober au BRAVE CF 49

Si vous êtes un fan de punching-ball et que vous recherchez un combattant accrocheur et excitant, ne cherchez pas plus loin. « The Shadow » Ahmad Labban ne produit que des feux d’artifice.

Au BRAVE CF 56, il affrontera une revanche de son concours promotionnel le plus spectaculaire à ce jour, contre Nemanja Kovač.

Ils disent qu’un combattant n’est aussi bon que sa performance après avoir subi sa première défaite professionnelle. Nous sommes donc sur le point de découvrir de quoi est fait le Matiss Zaharovs letton.

Le premier revers du jeune est survenu lors de sa dernière apparition, contre Gamzat Magomedov, mettant fin à une séquence de quatre victoires consécutives. Le combattant basé en Irlande a maintenant une chance de montrer que ce n’était rien de plus qu’un accident de la route, une mauvaise journée au bureau, que cela ne se reproduira plus.

Enfin, un nouveau visage pour la promotion MMA à la croissance la plus rapide. Mais celui que les explorateurs et les analystes de la prochaine génération louent et surveillent depuis longtemps.

Avec un bilan professionnel de trois victoires et aucune défaite, le Bulgare Nikolay Nikolov arrive au BRAVE CF en tant que double champion d’Europe IMMAF pour affronter le Serbe Milos Cvetkovic.

BRAVE CF 56 aura lieu le 18 décembre au BelExpo Center, à Belgrade en Serbie. L’événement sera promu en association avec la MMA Liga.

Il sera disponible dans le monde entier en direct et gratuitement sur bravecftv.com et auprès de nos partenaires de streaming dans certains territoires.