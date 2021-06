Cinq suggestions pour Luis Enrique pour le match polonais

16/06/2021 à 16h40 CEST

L’équipe espagnole doit gagner samedi contre la Pologne si elle ne veut pas se compliquer la vie dans ce championnat d’Europe. Les garçons de Luis Enrique connaissent la transcendance d’un match dans lequel s’ils perdent, ils ne seront pas éliminés, mais ils seraient obligés de battre la Slovaquie le dernier jour et d’attendre. Robert Lewandowski arrive et une Pologne avec un désir de revanche après avoir perdu contre la Slovaquie de manière surprenante quand ils ont tiré plus au but et avaient plus de possession, mais n’ont pas réussi à se remettre de l’expulsion de Krychowiak à la 62e minute. va vous donner cinq conseils, tous gratuits, au sélectionneur espagnol pour triompher contre les Centreuropéens.

Mettez Marcos Llorente dans le noyau

Le joueur de l’Atlético de Madrid n’a jamais été un droitier normal. Cela fait étrange dans une position dans laquelle Simeone l’a utilisé cette saison, mais avec trois centres et moins de responsabilités défensives qu’avec l’Espagne. L’équipe nationale ayant du mal à mordre ses rivaux, placer le joueur entraîné dans la carrière du Real Madrid pourrait aider l’équipe à améliorer la haute pression. De plus, Llorente a montré un nez marquant chaque fois qu’il était dans une position avancée sur le terrain.

Jouez avec trois centraux

Avec un gars comme Lewandowski à l’horizon et son talent pour marquer des buts de nulle part, l’Espagne devrait s’armer défensivement pour tout ce qui pourrait arriver à l’attaquant du Bayern Munich. La suggestion est de répéter avec Pau et Laporte, mais d’introduire un défenseur fort, avec de la mobilité et habitué à jouer avec trois centraux comme César Azpilicueta, champion de la Ligue des champions avec Chelsea. Cette variante permettrait à Marcos Llorente d’en tirer le meilleur parti, qui vivait très loin des positions offensives en première.

Moins de tiki-taka et plus mordant

L’Espagne a de nouveau rencontré un mur contre la Suède après avoir dominé la possession de plus de 75%. Le moment est peut-être venu d’enterrer le style du tiki-taka et de revenir aux origines de l’Espagne avec la fureur et les centres latéraux comme marque de fabrique auprès de spécialistes de ces luttes comme Morata ou Gérard Moreno. Jouer au toucher et en bas est bien tant que les lignes sont brisées et que le terrain est bon. Koke et Rodri, bien qu’étant de grands joueurs de confinement, ne possèdent pas les attributs nécessaires pour être considérés comme des joueurs en tant que joueurs.

Jouez avec deux attaquants

Misant sur un système de trois centraux, deux longs couloirs, trois milieux de terrain et deux attaquants, l’Espagne peut faire beaucoup de dégâts. Il n’est pas nécessaire de créer des supériorités sur les ailes, mais de surprendre les rivaux avec des centres latéraux. Mettre fin au débat sur Morata ou Gerard Moreno en privilégiant un style de jeu qui aide à montrer leurs compétences devrait être un objectif pour Luis Enrique. L’Espagne a été deux matchs sur trois, atteignant zéro but et il n’est pas acceptable de charger toute la responsabilité dans un seul neuf.

Ne mettez pas toute la responsabilité sur Pedri

A 18 ans, un joueur, aussi talentueux soit-il, ne peut pas porter le poids que Pedri porte dans ce Championnat d’Europe. Luis Enrique a cherché à former une équipe signature avec le canari en tant qu’homme-orchestre, mais il est un peu délibéré de penser qu’il pourra être brillant dans toutes ses décisions et pendant tous les matchs. Il faut lui donner un terrain, sans aucun doute, mais de là à être le grand générateur du jeu en Espagne, il y a un pas. Combien d’années a-t-il fallu à Xavi pour prendre le relais de l’équipe nationale ? Il a fallu attendre ses 28 ans pour que Luis Aragonés considère qu’il était prêt pour le poste.