Cinq tendances automobiles à surveiller en 2022 : de l’ADAS à l’IA

L’industrie automobile exploite dans une large mesure la technologie, rendant les voitures plus intelligentes et plus engageantes. Les voitures de demain feront bien plus que transporter une personne d’un point A à un point B. Ou l’ont-elles déjà fait ? Voici cinq tendances automobiles à surveiller en 2022.

L’industrie automobile fait des pas de géant vers les développements technologiques, et au fil des ans, les véhicules sont devenus intelligents. Les systèmes audio ne font pas que jouer de la musique, et les caméras font plus qu’aider les conducteurs à reculer. De plus, les véhicules deviennent plus propres avec de nombreux lancements de véhicules électriques dans les segments des deux, trois et quatre roues. Si 2021 a été passionnante, l’année suivante promet plus. Voici cinq tendances automobiles à surveiller en 2022.

VE et véhicules à carburant de remplacement

Actuellement, il existe un véhicule électrique dans chaque segment – scooter, moto (Revolt), hayon (Mahindra e2O), berline compacte (Tata Tigor), SUV compact (Tata Nexon), SUV (MG ZS EV) et de nombreux haut de gamme offres premium de Mercedes-Benz, Jaguar, Audi et BMW. Cette liste devrait s’allonger encore plus alors que les fabricants envisagent de lancer des véhicules électriques abordables et grand public. MG est l’une de ces marques, comme la société l’a récemment annoncé.

Outre les véhicules électriques, les véhicules à carburant alternatif sont quelque chose que le pays espère voir bientôt. L’Inde parie gros sur l’hydrogène et de nombreuses entreprises se préparent à fabriquer de l’hydrogène en Inde. En outre, de nombreux experts de l’industrie pensent que les gros véhicules utilitaires tels que les bus et les camions seront les premiers à passer à l’hydrogène, car il convient mieux à l’application.

La sécurité des véhicules devient un argument de vente pour les constructeurs automobiles. Avec NCAP effectuant des tests spécifiquement pour l’Inde, des véhicules tels que le XUV700, le Tata Nexon, l’Altroz, le Mahindra XUV300 et bien d’autres ont obtenu une note de cinq étoiles. À la structure même du véhicule s’ajoutent les systèmes de sécurité passive tels que les airbags, le contrôle de stabilité, les ceintures de sécurité avec prétendeurs et bien d’autres qui rassurent les occupants sont de plus en plus courants.

De plus, l’annonce de Nitin Gadkari de rendre obligatoires six airbags pour les véhicules est une mesure bienvenue. Certains véhicules disposent déjà de six airbags, certains le proposent avec leurs variantes haut de gamme, tandis que d’autres le proposent sur toute la gamme. Lorsque la règle entrera en vigueur en 2022, la sécurité des véhicules connaîtra une amélioration significative.

Les systèmes avancés d’aide à la conduite ou ADAS sont un sujet brûlant dans l’industrie automobile. Mahindra a lancé son premier véhicule grand public avec ADAS et MG était à la traîne de Mahindra pour lancer l’Astor avec le même niveau de sécurité. Le XUV700 et l’Astor sont tous deux dotés d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’une assistance aux feux de route, d’une reconnaissance des panneaux de signalisation, d’un freinage d’urgence automatique, entre autres.

Les fournisseurs OEM comme Continental rendent ces systèmes de sécurité plus abordables et puisque Mahindra et MG ont introduit les systèmes ADAS sur le marché de masse, attendez-vous à ce que d’autres constructeurs automobiles commencent à offrir la même chose.

La technologie des voitures connectées peut être considérée comme l’avenir de l’automobile. Le système d’infodivertissement et la carte SIM ont ouvert la voie aux avancées technologiques dans les véhicules où vous n’utilisez pas seulement les fonctions embarquées avec un smartphone, mais vous en faites bien plus. MG a porté les fonctionnalités de la voiture connectée à un nouveau niveau avec l’Hector, puis a placé la barre très haut avec l’Astor.

Dans la MG Astor, on peut réserver des places de stationnement, naviguer vers une destination, utiliser son option de passeport numérique pour stocker les enregistrements du véhicule, l’historique de service, etc. avoir accès à de la musique, et même rechercher sur Wikipédia. L’Astor propose plus de 80 fonctionnalités Internet.

Encore une fois, MG a proposé la première voiture de l’industrie avec un assistant personnel (PA) avec lequel le conducteur peut réellement avoir une conversation. Le PA alimenté par l’IA de MG peut vous raconter des blagues, rechercher des informations sur Wikipedia lorsqu’on vous le demande et même vous regarder lorsqu’on lui parle. MG dit que le PA apprendra avec le temps, ce qui en fera une fonctionnalité intéressante que d’autres constructeurs automobiles offriront bientôt.

Continental travaille sur des chatbots alimentés par l’IA qui exécuteront des fonctions similaires. Pour ceux qui pensent que cela pourrait être une distraction, ce n’est en fait pas le cas. PA peut aider le conducteur à garder les yeux sur la route et les mains sur le volant au lieu de jouer avec les boutons. Vous pouvez en savoir plus sur les AI Chatbots sur lesquels Continental travaille ici.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.