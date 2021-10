Cinq tendances marketing d’influence à surveiller en cette période des fêtes

Avec la montée en puissance des influenceurs spécialisés et des plateformes de diffusion en direct comme Instagram, YouTube et TikTok, les interactions influenceurs-clients sont à la hausse.

Par Pawan Bagga

Dans l’hémisphère du marketing numérique, les influenceurs ont joué un rôle de premier plan en 2020. Dans les deux cas, les investissements dans les stratégies d’influence ont augmenté de façon exponentielle et les marques ont trouvé plus sage de répartir leurs dépenses entre le marketing générique des médias sociaux et le marketing lié aux influenceurs. Tout cela s’est produit en raison de la forte demande de publicités numériques, de promotions et de marketing qui a fait surface avec l’arrivée de la pandémie.

Alors que la pandémie se refroidissait et que les marques commençaient à tirer parti de leur élan marketing, les tendances du marketing d’influence ont commencé à monter en flèche encore plus. Ils aident les marques les plus importantes à atteindre leurs KPI mensuels via des supports organiques et payants.

Ce moyen de marketing basé sur la personnalité est devenu une stratégie principale des organisations leaders dans leurs domaines respectifs. À partir de 2020, l’accent a été mis sur les facteurs ci-dessous :

Récolter la viabilité financière des micro-influenceurs

En fonction de plateformes de marketing d’influence moins coûteuses

Construire des partenariats de collaboration prolongés avec des influenceurs

Déployer des méthodologies de storytelling

Influenceurs lançant des collaborations de produits

Événements d’influence en hausse

Ce modèle a maintenant changé et avec la saison des fêtes qui approche, voici quelques tendances qui seront mises en place pour assurer le succès d’une marque. Chacune de ces cinq tendances du marketing d’influence est très demandée et les marques emploient incontestablement des influenceurs pour les aider à développer leurs activités en ligne.

1. Les influenceurs dépendent du streaming en direct

La diffusion en direct permet aux influenceurs souhaités de communiquer et de discuter directement avec leurs téléspectateurs. Cela stimule l’engagement avec les influenceurs et le public de la marque, et surtout, cela jette les bases pour augmenter le taux de rappel de la marque. Les images de marque se gravent lentement dans la mémoire du public et commencent à s’associer à un niveau supérieur.

Avec la montée en puissance des influenceurs spécialisés et des plateformes de diffusion en direct comme Instagram, YouTube et TikTok, les interactions influenceurs-clients sont en augmentation. Cela semble sûrement être un gros pari pour les marques cette année.

2. Utilisation accrue du contenu audio et vidéo

Le contenu vidéo et audio combiné offre une portée organique monumentale, et de nombreuses marques aisées ont déjà commencé à exploiter cette tendance. Les influenceurs ont commencé à publier une variété de types de contenu audiovisuel tels que des guides, des conseils, des critiques et même des rafles. Lorsque les utilisateurs regardent votre produit ou service dans le même cadre que l’influenceur qu’ils suivent, il y a un désir plus profond de donner une chance à votre marque. Les influenceurs ciblent cette sensibilité et créent une gamme de types de vidéos, le tout dans le but final de promouvoir votre marque en tant que participant actif et attrayant de l’industrie.

3. Les valeurs de la marque à l’honneur

En fait, les consommateurs d’internet sont prêts à investir dans des produits et services qui obéissent à leurs

promesses. De plus, ils acceptent des marques qui résonnent avec leurs valeurs de marque à travers un contenu quotidien. Ainsi, les influenceurs jouent le rôle de fournisseurs de preuves indiquant la sincérité de votre marque à ses principes. Au-dessus de cela, alors que les marques continuent de démontrer leur point de vue sur les problèmes de société avec un ajustement créatif, le public cherche une validation pour la même chose. C’est là que le marketing d’influence comble les lacunes et ajoute de la valeur à la marque, ce qui aide à long terme.

4. Dépendance moindre vis-à-vis des influenceurs célèbres

Les influenceurs célèbres sont confrontés à une concurrence massive de la part des nano et micro-influenceurs. En effet, ces derniers ont tendance à s’identifier davantage à la société et à réagir à des questions plus urgentes comme le fait le grand public. Le secret pour obtenir des résultats grâce au marketing d’influence réside dans l’engagement avec le public grâce à l’alignement de la marque et une tonalité authentique. Si vous obtenez ces deux éléments correctement, attendez-vous à un excellent retour sur investissement sur votre budget marketing.

5. Les influenceurs déployant des sous-titres plus complexes et plus longs

Dans l’intention de cultiver un lien plus pertinent avec leur public, les influenceurs se sont tournés vers les sous-titres longs. La nature personnalisée de ces légendes développe une compréhension qui conduit à une plus grande confiance entre les consommateurs et les influenceurs. Étant donné qu’Instagram autorise une limite de 360 ​​mots (2200 caractères), les influenceurs peuvent organiser des micro-blogs qui résonnent avec le contenu visuel. Qu’elles soient motivantes, sensibles ou à des fins de sensibilisation, ces légendes ont beaucoup à apporter au récit de la publication.

Ainsi, en cette période de fêtes, les marques devraient recommencer à injecter de l’argent dans leurs stratégies de marketing d’influence, en se concentrant sur une bonne ségrégation des activités. Leurs modes de vie et leurs projets trop diversifiés leur ont donné une créativité sans limite et c’est l’occasion de bien les capitaliser.

L’auteur est co-fondateur, Tyche Media

