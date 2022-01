Cinq voitures volantes (et vertes) qui fonctionnent déjà

01/12/2022

Les voitures volantes sont là. Ils sont passés de la planche à dessin à la réalité et de nombreux prototypes volent déjà dans divers pays. Pour le moment, ce ne sont pas des prototypes commercialisés, car la technologie est limitée par l’absence de réglementation légale de ce nouveau domaine de la mobilité. Il n’y a pas de lois qui disent comment vous pouvez utiliser les voitures volantes qui existent déjà. Mais malgré cela, l’industrie continue d’avancer fermement sur son chemin.

Les cinq modèles que nous montrons ci-dessous ont déjà été testés avec succès et se caractérisent tous par être un moyen de transport 100 % électrique, sans émissions polluantes d’aucune sorte. C’est la mobilité du futur immédiat. Selon les experts, dans quinze ans le ciel sera plein de ces petits véhicules qui, s’ils vont contribuer à désengorger les routes, y poseront sûrement de nouveaux problèmes.

Certains se caractérisent par une autonomie encore limitée et des vitesses tout aussi modestes, mais d’autres commencent déjà à parcourir des distances d’une certaine taille et dépassent les 300 km/h de vitesse. Ils sont les pionniers d’un nouveau monde.

Ciel en voiture (SD-05)

La société japonaise Sky Drive vient d’obtenir du gouvernement japonais un premier certificat pour la future commercialisation de la voiture volante SD-05, qui constitue une amélioration par rapport à sa version précédente, la SD-05.

Comme les autres modèles en cours de fabrication, il s’agit en fait d’un gros drone, capable de transporter une personne. Il mesure quatre mètres de long, quatre mètres de large et deux mètres de haut. Il possède quatre rotors qui lui permettent de voler pendant environ 10 minutes à une vitesse de 50 kilomètres par heure.

Il vient d’être présenté au CES 2022 de Las Vegas et devrait déjà servir de taxi aérien pour l’Exposition universelle de 2025 à Osaka.

Wisk aéro

Cette entreprise nord-américaine teste déjà son modèle (celui-ci, autonome, sans pilote) pouvant transporter deux personnes comme passagers. L’objectif est qu’il serve également de taxi volant, bien que les autorités nord-américaines n’aient pas encore autorisé ce service, qui n’est pas seulement une voiture aérienne, mais aussi autonome. Un double défi à relever légalement.

En tout cas, il s’agit d’un avion d’une taille déjà un peu plus grande que le précédent, avec six rotors et qui peut atteindre une vitesse de 160 km/h, avec une autonomie de 40 kilomètres, mis à part la réserve.

Kitty faucon (Heaviside)

Cette entreprise, dont la précédente était issue d’une scission, fait également voler son prototype Heaviside, un appareil dont l’autonomie est de 160 kilomètres et peut atteindre une vitesse allant jusqu’à 354 km/h, selon son site Internet. Dans des conditions normales, il vole 15 minutes à une vitesse de 88 kilomètres par heure.

C’est aussi un véhicule autonome, avec un seul passager, bien qu’une future version pour deux personnes soit prévue. Ses promoteurs affirment que, malgré son coût de fabrication élevé, lorsqu’il entrera en service et sera utilisé successivement par différentes personnes comme taxi aérien, les coûts pour l’entreprise finiront par être égaux à ceux d’une voiture conventionnelle.

Cet appareil dispose déjà de huit rotors, ce qui garantit ses performances les plus élevées.

Ouvreur (Mouche noire)

Cette voiture volante, qui comme toutes les précédentes atterrit et décolle à la verticale de n’importe où, sans avoir besoin de piste, fait la preuve de sa viabilité technique depuis quelque temps. Les prototypes existants volent gracieusement dans le ciel sans le moindre incident, en attendant que les autorités donnent le feu vert pour une utilisation commerciale.

Cet avion peut également parcourir environ 40 kilomètres et une vitesse de 80 km/h. Il a huit petits rotors.

Le site internet de la compagnie précise qu’elle a déjà été testée avec succès à plusieurs reprises, au point d’avoir effectué 4 000 vols réussis.

Joby Aviation (Avion Joby)

Plus grand que les précédents, ce futur taxi volant peut accueillir un pilote et pas moins de quatre autres personnes. Il a déjà été testé en tant que véhicule autonome, mais il disposera à terme d’un pilote.

Son propriétaire s’est associé à Toyota pour fabriquer les appareils et créer une sorte d’Uber à partir des airs, confiant que d’ici 2024, il pourra voler dans le ciel de Los Angeles et de New York dans ces taxis aériens.

Son autonomie est de 241 kilomètres, avec une vitesse maximale de 321 kilomètres par heure, qui commencent déjà à être des chiffres respectables.

La (presque) absence de bruit en vol et lors des manœuvres d’atterrissage et de décollage est une autre des caractéristiques mises en avant par toutes les sociétés qui promeuvent ces véhicules.

Les experts s’accordent à calculer que d’ici 2030, il sera courant de voir ces véhicules en action, car d’ici là on suppose que la pression de l’industrie (et aussi la demande des consommateurs) sera telle que sa circulation aura déjà été réglée du point de vue juridique.

En Europe, il existe également des entreprises qui font déjà voler leurs prototypes, comme Vertical Airspace, britannique. Au Brésil, Eve Urban Mobility opère. Bref, une explosion d’entreprises et de modèles qui annoncent un nouvel horizon dans le mouvement quotidien à court terme.