Donc, je suppose que tout ce qui est dans sa personnalité qui l’a rendu maladroit en tant que jeune adulte est parfaitement acceptable pour tous les moments de papa. Nous vous tiendrons au courant la prochaine fois que Jamie Dornan se lèvera à ce genre de manigances. En attendant, vous pouvez certainement surprendre l’acteur s’engager avec son côté plus idiot dans Wild Mountain Thyme ou, diable, Barb et Star Go to Vista Del Mar, tous deux en VOD.