Cinquante volcans sont en éruption dans le monde

21/09/2021 à 09:49 CEST

Au moins 50 volcans sont en éruption dans le monde, dont le plus récent est Cumbre Vieja, sur l’île canarienne de La Palma, selon le Global Volcanism Program du Smithsonian Institute des États-Unis.

Parmi ceux qui sont en éruption active figurent les volcans Fuego (Guatemala), les plus actifs d’Amérique centrale, et Semeru, en Indonésie, qui depuis 1818 est entré en éruption 55 fois (dont 10 avec des effets catastrophiques), rapporte Volcano Discovery.

De même, en Équateur, le volcan Reventador est en éruption, qui a eu au moins 16 éruptions depuis 1541 ; ainsi que Sangay, qui maintient une activité éruptive constante depuis 1628.

Dans la chaîne de montagnes occidentale des Andes, le volcan Sabancaya est également éruptif, qui fait partie d’un complexe qui comprend deux autres volcans : Ampato et Hualca Hualca.

500 volcans

500 volcans Enfin, au Japon, le volcan de l’île japonaise de Suwanose-jima est en éruption, l’un des plus actifs au monde, qui est dans un état d’éruption presque continu depuis 1949. Toujours au Japon, il y a des alertes d’éruptions possibles de autres volcans.

Enfin, dans les îles Aléoutiennes des États-Unis, le volcan Semisopochnoi est en éruption, qui a connu cinq éruptions depuis 1987.

Le nombre de volcans qui sont ou ont été en activité dans le monde depuis les dates historiques est d’environ 500, bien que si l’on ajoute ceux des temps géologiques, on peut parler de milliers de volcans, rapporte le Mexican Geological Survey.

Tous les volcans sont situés dans cinq zones différentes : la zone circum-pacifique (Ceinture de feu du Pacifique), la zone méditerranéenne-asiatique, la zone indienne, la zone atlantique et la zone africaine.

Ceinture de feu

Ceinture de feuLa zone circum-pacifique est connue sous le nom d’anneau de feu du Pacifique, car les plus grands tremblements de terre s’y produisent et parce qu’elle abrite près de 80% des volcans actifs.

Cette ceinture s’étend sur tout l’océan Pacifique et comprend les côtes de l’Amérique (sud, centrale et nord), de l’Alaska, des îles Aléoutiennes, du Japon, des Philippines, de l’Indonésie, de la Nouvelle-Zélande et des îles situées en Antarctique.

La zone Méditerranée-Asie s’étend de l’océan Atlantique au Pacifique en passant par la Méditerranée et le continent asiatique. Les volcans les plus représentatifs sont l’Etna, Vulcano, Stromboli, Vesubio (Italie), Almería et Olot à Cabo de Gata (SE de l’Espagne).

La zone indienne entoure l’océan Indien et abrite de nombreuses îles et monts sous-marins au volcanisme actif, par exemple l’île de la Réunion et les îles Comores dans le détroit de Madagascar.

Atlantique et Africain

Atlantique et AfricainLa zone atlantique s’étend le long de la partie centrale de l’océan Atlantique. Le volcanisme du nord est situé sur l’île de Jan Mayen dans la mer du Groenland et sur la dorsale atlantique avec des volcans sur les îles de l’Ascension, Santa Elena, Tristan da Cunha et Gough. Dans l’Atlantique central, le volcanisme est présent dans les îles de Madère et Salvaje ; en outre, des archipels des Açores et des îles Canaries (Tenerife –Teide, La Palma –Cumbre Vieja).

La zone africaine englobe tous les volcans situés dans le Rift continental, qui s’étend du Mozambique à la Turquie. Les volcans les plus représentatifs sont le Kilimandjaro, le Meru, le Kenya et le Niragongo. Entre l’Éthiopie et la Somalie, c’est la naissance d’un nouvel océan avec la présence d’une dorsale océanique naissante qui sépare la plaque africaine de la plaque arabique et dans laquelle se trouvent de nombreux volcans comme l’Erta-Ale et le Fantalé en Éthiopie. En Afrique de l’Ouest, le volcanisme est présent dans les îles de Fernando Póo, Príncipe, São Tomé et Annobón.

Activité continue

Activité continueÀ l’heure actuelle, sur les 500 volcans actifs dans le monde, seuls 5 % environ restent en activité continue, bien que certains d’entre eux soient des manifestations superficielles comme le Stromboli, le Vésuve en Italie, le Kilimandjaro en Éthiopie, le Mauna Loa et le Mauna Kea à Hawaï, par le Service géologique du Mexique.

Ces volcans en éruption sont considérés comme des dangers latents car ils pourraient causer de graves dommages à la population et aux infrastructures des villes qui se trouvent à proximité.

Les volcans sont alimentés par un réseau complexe de conduits et de réservoirs qui ramènent à la surface de la roche en fusion, appelée magma, explique Teresa Ubide de l’Université du Queensland.

Lorsque le magma éclate, il peut générer des coulées de lave qui se refroidissent pour devenir des roches volcaniques.

Menace volcanique

Menace volcaniqueLa “menace volcanique”, une mesure qui combine le niveau de danger et le nombre de personnes qui y sont exposées, est la plus élevée en Indonésie, suivie des Philippines, du Japon, du Mexique et de l’Éthiopie, écrivent divers experts dans The Conversation.

Ces cinq pays représentent ensemble plus de 90 % de la menace volcanique mondiale totale. Cependant, en proportion de la population, la menace volcanique est plus grande sur de petites îles comme Montserrat (au sud-est de Porto Rico), qui sont complètement volcaniques, ajoutent-ils.