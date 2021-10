Cinquième colonne de Tavleen Singh : En qualifiant les dissidents d’« anti-nationaux », vous finissez par affaiblir la démocratie

La Cour suprême a dit quelque chose de crucial lorsqu’elle a annoncé qu’elle enquêterait sur l’affaire Pegasus par l’intermédiaire de son propre comité.

En tant que personne qui pense qu’Aryan Khan a été emprisonné à tort, cela m’a rendu heureux qu’il ait été libéré sous caution la semaine dernière à temps pour passer Diwali avec sa famille. Il n’aurait pas dû passer un seul jour en prison, et peut-être pas s’il avait discuté avec ses amis sur Signal et non sur WhatsApp. Les puissantes agences d’enquête du gouvernement indien ont commencé à armer les téléphones privés des citoyens privés et ont créé une nouvelle norme effrayante en violant notre droit à la vie privée.

C’est pourquoi la décision de la Cour suprême de créer un comité pour enquêter sur l’affaire Pegasus est la décision la plus importante qu’elle ait prise depuis longtemps. Si, sans la technologie fournie par Pegasus, nos téléphones portables peuvent déjà être utilisés pour nous espionner, imaginez ce qui se passera si le gouvernement n’est pas sévèrement réprimandé pour avoir acheté ce logiciel antiterroriste à Israël et l’avoir utilisé contre des opposants politiques et des journalistes. Il faut espérer que le comité de la Cour suprême pourra faire son travail sans ingérence.

Aucun gouvernement de mémoire d’homme n’a autant invoqué ce « spectre » que le gouvernement de Narendra Modi. La semaine dernière, il a été invoqué pour inculper des étudiants cachemiriens de sédition pour avoir célébré la victoire du Pakistan sur l’Inde sur le terrain de cricket dimanche dernier. L’équipe de cricket indienne a été gracieuse dans la défaite et n’a montré aucune de la belligérance que les porte-parole nationaux du BJP ont montré lorsqu’on leur a demandé s’il n’était pas mal d’accuser des étudiants de sédition simplement parce qu’ils encourageaient le Pakistan. Sur un ton menaçant, le porte-parole national qui est devenu le visage télévisé du gouvernement Modi a déclaré : « Ils devraient être en prison et ils devraient rester en prison. Nous n’avons pas gagné 303 sièges au Parlement pour permettre aux gens qui parlent contre l’Inde de rester libres. Les temps ont changé, et tant que Modi sera Premier ministre, ce genre de chose ne sera pas toléré. »

Ceux qui parlent au nom de Modi ne semblent pas avoir remarqué que si les étudiants et les dissidents constituent une menace réelle pour l’Inde, alors nous devrions avoir honte. Il ne sert à rien de se plaindre de la sécurité de la sécurité nationale entre les mains de Modi si elle devient vulnérable lorsqu’une poignée d’étudiants se comporte de manière stupide après un match de cricket. C’étaient des étudiants, pas des tueurs djihadistes, et pourtant les lois qui ont été utilisées pour les arrêter à Srinagar et dans l’Uttar Pradesh sont des lois antiterroristes. Nous devons nous demander si cela rendra l’Inde plus sûre de s’aliéner les musulmans ordinaires au nom de la sécurité nationale.

Cette prétendue préoccupation pour la sécurité nationale est mêlée à une sorte de nationalisme empoisonné qui permet à des voyous portant des foulards safran de décider qui et quoi est anti-national. À Bhopal la semaine dernière, le célèbre réalisateur Prakash Jha s’est fait maculer le visage à l’encre noire et son équipe a été attaquée par une foule de « nationalistes » qui s’opposaient à ce que « Aashram » soit le titre de la série dramatique qu’il réalisait. Ces voyous n’ont pas été immédiatement emprisonnés, comme ils auraient dû l’être, ils ont eu le temps de donner des interviews à la télévision nationale dans lesquelles ils ont dit que les ashrams existaient en Inde depuis des siècles et qu’il était donc « anti-hindou » de faire des films sur eux. Bollywood est attaqué depuis que Modi est devenu Premier ministre pour la même raison. Anti-hindou est aujourd’hui synonyme d’anti-national, et c’est désormais la prérogative de la progéniture la plus violente du Sangh Parivar de décider qui doit être ciblé au nom de la sécurité nationale.

En conséquence, il y a une peur palpable dans l’air ces jours-ci. Les journalistes hésitent à se parler au téléphone et hésitent encore plus à parler à l’une de leurs sources politiques, donc les conversations commencent généralement par : « J’espère que nous parlons sur Facetime Audio ou Signal. La Cour suprême, en statuant sur Pegasus, a déclaré que le droit des journalistes de protéger leurs sources était fondamental pour la liberté de la presse. Mais, il y a de nouvelles réalités. Les journalistes qui n’ont pas accepté les réalités actuelles et ont appris à se prosterner hésitent à rapporter avec audace les choses qui ne vont pas parce qu’ils savent que cela est immédiatement signalé aux responsables des médias du BJP et que cela peut leur faire perdre leur emploi.

L’ironie est que la véritable menace pour la sécurité nationale vient maintenant de ceux qui croient qu’ils la protègent. En qualifiant les dissidents d’« anti-nationaux », vous finissez par affaiblir la démocratie. En partant du principe que si les étudiants musulmans encouragent le Pakistan à la fin d’un match de cricket, il est normal de conclure qu’ils sont des traîtres qui doivent être emprisonnés pour sédition, le message qui s’adresse aux musulmans ordinaires est qu’ils sont tous suspects. . Comment ces choses servent à protéger la sécurité nationale est difficile à comprendre, car en diminuant les droits fondamentaux garantis par la Constitution, vous finissez par affaiblir la démocratie. Comment cela aidera-t-il la cause de la sécurité nationale si les gens ordinaires commencent à vivre dans la peur de leur ombre et de leurs téléphones portables ?

