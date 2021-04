Cinquième colonne de Tavleen Singh: La paix avec le Pakistan est-elle possible?

L’Inde a de nombreuses autres raisons de poursuivre les hostilités, surtout aujourd’hui où nous avons un gouvernement dont les porte-parole et les partisans utilisent le mot pakistanais comme un terme d’abus.

Pendant un bref instant la semaine dernière, il a semblé que les hostilités entre nous et la République islamiste voisine commençaient à diminuer. Le Pakistan s’est montré intéressé par l’importation de sucre et de coton indiens, ce qui aurait signifié la relance du commerce même si les relations diplomatiques restaient suspendues. Puis, soudain, le cabinet d’Imran Khan a déclaré que tant que l’article 370 ne serait pas rétabli, il n’y aurait pas de commerce. Après l’abrogation de l’article 370, le 5 août 2019, le Premier ministre du Pakistan s’est donné pour mission d’essayer d’amener le monde islamique à censurer l’Inde pour avoir mis fin au statut spécial de l’ancien État du Jammu-et-Cachemire. Il est allé jusqu’à se nommer «ambassadeur du Cachemire» mais n’a pas réussi à obtenir beaucoup de soutien.

Du point de vue indien, la suppression de l’article 370 est devenue nécessaire car elle avait surtout servi à donner aux musulmans du Cachemire la fausse impression que la sécession était encore possible. Cela n’a jamais été une réelle possibilité. «Azaadi» non plus, et il y a beaucoup moins de chances que l’un ou l’autre se produise maintenant. Pour la frange folle de l’Hindutva qui continue de croire que «Akhand Bharat» (Inde indivise) est toujours possible, le même message s’applique. Si nous devons progresser vers une paix véritable avec le Pakistan, dire clairement que le Cachemire n’est pas à l’ordre du jour doit être la base du dialogue futur. Trop de choses horribles se sont produites derrière le mur que l’article 370 était devenu entre le Cachemire et le reste de l’Inde. Il ne faut pas oublier.

Le nettoyage ethnique des pandits du Cachemire ne doit jamais être oublié. Cela devrait faire honte à tous les Indiens que cela se soit produit, et cela devrait nous faire plus honte qu’aucun dirigeant indien n’ait pu inverser cette terrible tragédie. Une fois que la vallée est devenue peuplée uniquement de musulmans, il était facile d’oublier que le Cachemire avait été un centre vital de la civilisation indienne bien, bien avant l’Islam. Les magnifiques temples en ruine de la vallée en témoignent. Le nettoyage ethnique des hindous cachemiris n’aurait pas eu lieu si les militaires djihadistes du Pakistan n’avaient pas activement promu les idées djihadistes dans la vallée et changé la nature même de l’islam cachemirien.

L’autre chose que nous ne devons pas oublier, c’est qu’en dépit du nettoyage ethnique des hindous, notre premier Premier ministre du BJP a fait plus d’efforts que tout autre dirigeant indien pour faire la paix avec le Pakistan. J’étais de ceux qui attendaient du côté pakistanais de la frontière de Wagah lorsqu’il est arrivé dans ce bus doré. Devant le bus du Premier ministre indien est venu un homme vêtu d’un long manteau et d’un turban indien formel portant un panier de bonbons sur la tête, et juste derrière lui une troupe de femmes punjabi portant de longues jupes orange, jaune et rouge qui brillaient dans le la lumière du soleil de l’après-midi alors qu’ils dansaient à travers la frontière. Le discours de Vajpayee à Lahore le lendemain était émouvant et éloquent et les Pakistanais dans le public ont pleuré pendant qu’il parlait. Chacun espérait que la déclaration de Lahore qu’il avait signée marquait un nouveau départ.

Au lieu de cela, des mois plus tard vint la guerre de Kargil, et l’espoir mourut. Mais pas pour Atalji, qui des mois plus tard a invité le général Pervez Musharraf en Inde. Les pourparlers qui ont eu lieu à Agra se sont terminés par une crise de colère de Musharraf parce que tout ce dont il était venu pour parler était du Cachemire.

Après le 11 septembre, le Pakistan a été entraîné dans la guerre contre le terrorisme, mais le djihad contre l’Inde s’est poursuivi. Trois mois après le 11 septembre, il y a eu l’attaque contre notre Parlement. D’autres attaques djihadistes ont suivi, mais celle qui a convaincu la plupart des Indiens que la paix avec le Pakistan était impossible était l’attaque du 26/11. Il est difficile de comprendre pourquoi l’attaque des hôtels, des restaurants, des gares, des hôpitaux et des établissements juifs de Mumbai était nécessaire pour faire avancer les revendications du Pakistan sur le Cachemire. Plus difficile encore de comprendre pourquoi, malgré des preuves solides de son implication dans cette lâche attaque, le Pakistan n’a pas fait une tentative sérieuse de punir les responsables. C’est la raison pour laquelle il n’est pas faux de décrire le Pakistan comme une république islamiste et non comme une république islamique.

L’Inde a de nombreuses autres raisons de poursuivre les hostilités, surtout aujourd’hui où nous avons un gouvernement dont les porte-parole et les partisans utilisent le mot pakistanais comme un terme d’abus. Certains d’entre eux sont définis par leur haine pour l’islam et les musulmans et crachent le mot «pakistanais» chaque fois qu’ils apparaissent à la télévision. Et il y a beaucoup trop d’ancres célèbres qui permettent aux abus du Pakistan de définir leurs émissions. Il est donc difficile de croire qu’un processus de paix puisse commencer dans un proche avenir, mais il le faut. Quand et si c’est le cas, nous devons espérer que le gouvernement Modi sera aussi impitoyable dans la définition de la position de l’Inde que dans la suppression de l’article 370.

En tant que personne ayant écrit un livre sympathisant avec les Cachemiris pour avoir enduré des décennies d’élections frauduleuses et un déni brutal de leurs droits démocratiques fondamentaux, j’ai perdu toute sympathie lorsque la cause a changé. Depuis très longtemps, ce ne sont pas les droits démocratiques fondamentaux et l’autonomie spéciale pour lesquels les groupes sécessionnistes cachemiris se battent violemment. La cause est devenue l’établissement de la charia dans la vallée, et pour ce faire, les jeunes hommes ont été recrutés à peu près de la même manière que l’État islamique a recruté leurs djihadistes. C’est de la folie de croire que n’importe quel Premier ministre indien, laissez Narendra Modi seul, pourrait permettre la création d’un État islamiste à l’intérieur des frontières de l’Inde. Ces choses doivent être clarifiées avant qu’un processus de paix ne commence.

