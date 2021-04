Cinquième colonne de Tavleen Singh: l’Inde ne peut pas respirer

Dans un premier temps, le premier ministre doit renvoyer les fonctionnaires de son gouvernement dont la négligence criminelle a placé l’Inde en soins intensifs sans oxygène.

L’Inde est aux soins intensifs et ceux qui l’ont placée là-bas passent maintenant leur temps à essayer de rejeter le blâme. Le passage de la “ victoire ” sur Covid à la recherche d’oxygène a commencé au cours de la dernière semaine de janvier de cette année, lorsque le Premier ministre a fièrement déclaré que l’Inde avait non seulement vaincu la pandémie, mais avait été une source d’inspiration pour d’autres pays. Il a ensuite supervisé personnellement les exportations de vaccins vers les pays nécessiteux et son ministre des Affaires extérieures s’en est vanté. Après cette «victoire», le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ont passé leur temps à organiser un blitzkrieg de rassemblements électoraux au Bengale occidental et en Assam sans porter de masques et en exhortant de grandes foules à se rassembler.

Pourquoi la Commission électorale a permis que cela se produise est une autre histoire. Ce qui compte, c’est que le message que les Indiens ordinaires tiraient de l’exemple de leurs dirigeants était qu’ils pouvaient se rendre avec bonheur au Kumbh Mela et planifier des pèlerinages dans les temples des montagnes qui commenceraient à cette période de l’année. Lorsque les dirigeants de l’opposition ont déclaré qu’il était faux d’autoriser d’énormes rassemblements électoraux, les porte-parole du BJP les ont attaqués pour avoir joué à la politique. Ils ont pris l’exemple d’Amit Shah qui a donné une série d’interviews télévisées entre les nombreuses phases de l’élection au Bengale et a répété dans chacune d’elles que la seule raison pour laquelle les dirigeants de l’opposition essayaient d’arrêter les rassemblements au Bengale occidental était parce qu’ils savaient que le BJP était gagnant. «Pourquoi ne se sont-ils pas plaints lors des élections à Assam?»

Lorsque les épidémiologistes et les médecins ont commencé à sonner l’alarme sur la possibilité d’une deuxième vague, ils ont été ignorés par les hauts fonctionnaires du gouvernement indien avec une arrogance qu’ils continuent de montrer. Ils sont responsables de mauvaise gestion criminelle et devraient être limogés. C’était leur stratégie pour lutter contre la pandémie de manière centralisée. Maintenant, ils blâment les gouvernements des États pour les graves pénuries que nous constatons en approvisionnements en oxygène dans les principaux hôpitaux de Delhi et de Mumbai. Leur stratégie était si imparfaite que l’Inde a maintenant plus de cas quotidiens que tout autre pays et le nombre de morts augmente si rapidement qu’il y a de longues files d’attente à l’extérieur des lieux de crémation et que les cimetières manquent d’espace funéraire.

L’horreur de ce qui se passe semble enfin avoir percé la chambre d’écho dans laquelle Narendra Modi est scellé, alors la semaine dernière, il a pris une série de mesures urgentes. Il a autorisé l’importation de vaccins étrangers, admettant ainsi que son slogan «atmanirbharta» était mal choisi. Il était également défectueux car pour fabriquer des vaccins indiens, nous avons besoin de matières premières provenant d’autres pays. Modi a également annulé ses rassemblements électoraux au Bengale et a tenu une série de réunions avec les ministres en chef et les fournisseurs d’oxygène, mais quelle que soit la nouvelle stratégie qui en découlera, il faudra plusieurs mois pour devenir efficace. Beaucoup, beaucoup plus d’Indiens seront morts d’ici là.

Le premier ministre a peut-être pris pleinement conscience de l’horreur qui a résulté de la mauvaise gestion criminelle de ses fonctionnaires, mais le message que ses ministres, sycophants et porte-parole du parti continuent d’envoyer reste provocant. Si quelqu’un ose suggérer que l’Inde est dans l’unité de soins intensifs parce que notre stratégie pour faire face à la pandémie était erronée, ils réagissent avec dédain. La semaine dernière, un porte-parole du BJP a participé à une émission de discussion aux heures de grande écoute pour déclarer que les partis d’opposition faisaient de la «politique vautour». Ces porte-parole font également tout leur possible pour blâmer le gouvernement du Maharashtra pour tout ce qui a mal tourné car à part gagner le Bengale, le BJP ne veut rien de plus que de reprendre l’État qu’ils croient avoir gagné.

Ils doivent faire attention à ce qu’ils disent, car l’Uttar Pradesh est l’Uttar Pradesh, qui est dirigé par l’homme qui, dans les cercles de l’Hindutva, n’est pas seulement un héros mais un futur Premier ministre. Il n’y a pas longtemps, il a été choisi par un sondage India Today comme le meilleur ministre en chef de l’Inde. Il semble plus désireux de conserver cette image que de lutter contre la pandémie, car son bureau a maintenant commencé à mentir sur le nombre de morts. Ce sont des journalistes courageux qui prennent des photos de rangées de bûchers funéraires et de personnes désespérées mendiant de l’oxygène et des lits à l’extérieur des hôpitaux qui racontent la véritable histoire de la gravité de l’état que Yogi Adityanath prétend avoir “ transformé ”.

Alors, que devrait-il se passer maintenant? Dans un premier temps, le premier ministre doit renvoyer les fonctionnaires de son gouvernement dont la négligence criminelle a placé l’Inde en soins intensifs sans oxygène. Il devrait ensuite constituer une nouvelle équipe avec tous les ministres en chef et suivre leurs conseils pour élaborer une nouvelle stratégie. Il devrait montrer qu’il a dépassé la politique partisane que ses partisans continuent de montrer. La chose la plus importante qu’il doit faire est d’ouvrir les cordons de la bourse du Premier ministre Cares et de l’utiliser, avec les 35 000 crores de Rs alloués dans le budget, pour vacciner au moins la moitié de notre population dès que possible.

Les pays qui ont mis la vaccination au centre de leur lutte contre Covid cherchent maintenant à atteindre la normalité pré-pandémique d’ici l’été. Beaucoup de ces pays ont clairement indiqué que leurs frontières resteraient fermées aux Indiens jusqu’à ce que nous puissions établir que les vaccinations sont efficaces contre les doubles mutants indiens. Mettre nos meilleurs scientifiques au travail devrait être une priorité. Pour le moment, l’Inde se sent comme un navire à la dérive.

