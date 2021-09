Cinquième colonne : La flagornerie servile et l’obéissance forcée aident rarement les dirigeants politiques à rehausser leur stature, écrit Tavleen Singh

S’il y avait le moindre doute que l’ordre du jour du deuxième mandat de Modi allait rendre la vie difficile pour les musulmans, c’est arrivé lorsque Covid a d’abord été imputé à cette congrégation de Tablighi maulanas qui s’est réunie à Delhi pour un événement qui avait l’autorisation écrite du Home Ministère. (fichier image)

Le jour de l’anniversaire du Premier ministre la semaine dernière, tous les grands journaux du pays ont publié des annonces pleine page à son éloge. Les ministres en chef du Madhya Pradesh, de l’Assam et de l’Uttar Pradesh ont mené la charge et ont fait l’éloge de sa « vision » et de ses réalisations. L’épouse d’un ex-ministre en chef du BJP du Maharashtra a apporté sa contribution personnelle en publiant sur Instagram une chanson à la louange de Modi qu’elle a chantée avec la dévotion décomplexée habituellement réservée aux dieux. Ce qui m’a surpris (et inquiété), c’est que les grandes chaînes d’information privées sonnaient comme Doordarshan d’autrefois dans leur propre obéissance à Narendra Modi à l’occasion de son 71e anniversaire. Le premier ministre approuve la génuflexion et la flagornerie, sinon cela n’arriverait pas. Surtout pas des médias, dont la principale raison d’être est de jouer au chien de garde et non au caniche.

Le problème avec la flagornerie est qu’elle fait plus de mal que de bien aux dirigeants qui l’encouragent. La semaine prochaine, le Premier ministre se rendra aux États-Unis pour sa première visite depuis ce « Salut Modi ! événement à Houston, alors qu’il venait de remporter son deuxième mandat et qu’il y avait de l’euphorie dans l’air. Pas seulement parmi les Indiens d’outre-mer, qui ont planifié cette assemblée, mais dans le monde en général. Il y avait alors consensus sur le fait que l’Inde se ressaisirait sur le plan économique et deviendrait un acteur majeur au niveau mondial. Si ce n’est pas égal à la Chine, du moins en bonne voie pour y arriver. Beaucoup de choses ont changé depuis, et Modi a pu constater que, cette fois-ci, l’Inde n’est pas considérée comme ce phare de la démocratie et espère qu’elle l’était alors.

Les fidèles de Modi aiment blâmer la deuxième vague calamiteuse de Covid pour tout ce qui a mal tourné, mais le déclin de l’image de l’Inde a commencé bien avant cette date. Au contraire, Covid a mis un terme aux manifestations qui balayaient le pays en raison de la Citizenship (Amendment) Act (CAA) qui a été considérée par des millions de musulmans comme délibérément discriminatoire. Lorsque le ministre de l’Intérieur a répété, ad nauseam, qu’il s’agissait de la première étape vers la mise en place d’un Registre national des citoyens (NRC) qui ne reconnaîtrait pas ceux qui ne pouvaient pas prouver qu’ils étaient Indiens, il a sonné l’alarme. Des millions de musulmans, comme des millions d’autres Indiens, n’ont pas de documents prouvant leur citoyenneté.

S’il y avait le moindre doute que l’ordre du jour du deuxième mandat de Modi allait rendre la vie difficile pour les musulmans, c’est arrivé lorsque Covid a d’abord été imputé à cette congrégation de Tablighi maulanas qui s’est réunie à Delhi pour un événement qui avait l’autorisation écrite du Home Ministère. De nombreux musulmans étrangers venus assister à cette congrégation islamique ont passé des mois en prison pour des motifs si fragiles que les tribunaux indiens ont adopté de sévères restrictions contre les fonctionnaires qui les ont arrêtés. Lorsqu’un gouvernement est perçu comme discriminant ouvertement une minorité, son image en souffre gravement.

Après la CAA est venue la traque des journalistes et militants dissidents, et cela continue à ce jour. Il n’est donc pas surprenant que les chiens de garde internationaux de la démocratie aient commencé à parler de l’Inde comme partiellement libre et comme une démocratie illibérale. Personnellement, je n’ai pas compris pourquoi le Premier ministre ne s’est pas prononcé contre ceux qui sont responsables de la dégradation des références démocratiques de l’Inde. Mais la semaine dernière, lorsque le ministre en chef préféré de Modi a fait ce commentaire « abba jaan », j’ai commencé à voir une méthode sinistre dans l’intrigue.

Ce n’est un secret pour personne que les hauts dirigeants du BJP pensent que la seule façon de gagner les élections est de consolider le vote hindou en ciblant les musulmans. Et maintenant, la plus importante de toutes les élections d’État se rapproche de plus en plus. Cela survient après un été où le ministre en chef de l’Uttar Pradesh a fait preuve d’une grave incompétence au plus fort de la deuxième vague de Covid. Yogi Adityanath a continué à nier que des personnes désespérées aient été forcées de déposer leurs morts dans le Gange ou de les enterrer dans des tombes peu profondes sur ses rives, mais ce sont des images qui ont été profondément gravées dans l’esprit du public. Si cela n’était pas assez grave pour Yogi, il y a eu cette épidémie de dengue dans laquelle près d’une centaine de personnes, dont beaucoup d’enfants, sont mortes. Il a révélé une fois de plus la fragilité des services de santé dans un état qui, selon Yogi, avec le soutien du Premier ministre, s’est transformé sous son règne.

En matière de propagande, Yogi Adityanath est en avance sur Modi. Il est difficile d’allumer la télévision ou d’ouvrir un journal ou un magazine sans être bombardé de publicités vantant les « grands progrès » qu’a fait l’Uttar Pradesh depuis que Yogi est devenu ministre en chef. Personnellement, je ne me souviens pas d’une élection d’État au cours de laquelle autant d’argent a été dépensé en propagande et en publicité. Nous saurons dans quelques mois si cet exercice colossal et coûteux pour essayer de cacher la vérité sous une épaisse couverture de mensonges a fonctionné.

Pour le moment, l’important est que le Premier ministre convainque les dirigeants qu’il rencontrera lors de sa première grande visite à l’étranger depuis deux ans que la démocratie indienne est toujours aussi vivante et solide. Il aurait une tâche plus facile si les agences d’enquête qui travaillent directement sous lui passaient moins de temps à poursuivre des dissidents comme Harsh Mander et des plateformes de médias numériques désobéissantes qui essaient seulement de faire leur travail. La flagornerie servile et l’obéissance forcée aident rarement les dirigeants politiques à rehausser leur stature.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.