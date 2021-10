Cinquième colonne : Les droits de l’homme sont sacrés, écrit Tavleen Singh

Le Premier ministre a exposé ses doutes sur les droits de l’homme lors du 28e anniversaire de la Commission nationale des droits de l’homme.

Au cours d’une semaine où le fils d’une superstar de Bollywood a passé Dussehra en prison sans être formellement inculpé d’un crime, il était surréaliste d’entendre le Premier ministre nous expliquer comment les militants des droits humains utilisent cette question pour « calomnier » l’Inde. C’est un vrai problème, Monsieur le Premier ministre. Clairement plus réel que vous ne le pensez. Le papa d’Aryan Khan est riche et peut s’offrir les meilleurs avocats. Mais nos prisons sont remplies de centaines de milliers de jeunes hommes qui passent des mois et des années en prison simplement parce qu’ils ne peuvent pas se permettre le prix de la justice indienne.

La plupart des Indiens, y compris votre chroniqueur, rechignent au prix que les avocats demandent pour une comparution devant le tribunal. Ainsi, le plus important des droits de l’homme, le droit à la justice, reste inaccessible à presque tous les Indiens. C’est cela et l’absence d’autres droits, qui sont tenus pour acquis dans les pays démocratiques, qui font mal paraître l’Inde. Pas le bruit des militants des droits humains.

Le Premier ministre a exposé ses doutes sur les droits de l’homme à l’occasion du 28e anniversaire de la Commission nationale des droits de l’homme. Il a déclaré qu’il était dangereux pour la démocratie lorsque les droits de l’homme sont « sélectivement ciblés ». Puis il dit quelque chose à la fois intriguant et inquiétant. Les droits de l’homme ne comptaient que pour les personnes qui possédaient déjà les bases de la vie.

Il a dit : « Une personne pauvre qui doit demander une recommandation pour obtenir une connexion au gaz obtient la dignité lorsque la connexion lui parvient via l’Ujjwala Yojana. Ici, je suis d’accord avec M. Modi. S’il voulait dire que la pauvreté est la pire violation des droits de l’homme, je suis tout à fait d’accord. Là où je me sépare de lui, c’est lorsqu’il dit que les droits de l’homme n’ont pas d’importance pour les personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté.

A-t-il totalement oublié l’Urgence ? A-t-il oublié que la raison pour laquelle Indira Gandhi et son fils ont perdu leur propre siège en 1977 était parce que les Indiens ordinaires et très pauvres ont estimé que leurs droits leur avaient été retirés lorsque leurs hommes ont été transportés pour être stérilisés et lorsque leurs maisons ont été réduites en miettes parce que Sanjay Gandhi voulait embellir Delhi ? Si ces deux politiques n’avaient pas défini l’Urgence dans le nord de l’Inde, il est possible qu’Indira Gandhi aurait gagné. Il ne faut pas oublier qu’en 1977, elle a gagné dans les États du sud où les politiques de planification familiale et de « réinstallation » de Sanjay n’existaient pas.

Les droits de l’homme n’ont peut-être pas d’importance pour le chinois moyen parce que la Chine n’a jamais été un pays démocratique. Ils sont très importants en Inde parce que les racines de la démocratie ont des racines profondes et si M. Modi est en colère contre la « mauvaise image » que l’Inde a, il a lui-même à blâmer. Depuis qu’il est devenu Premier ministre, il a montré que son gouvernement n’hésitait pas à garder en prison des étudiants, des dissidents, des comédiens et des journalistes simplement parce qu’ils étaient en désaccord avec sa politique.

Lorsqu’un juge d’un tribunal de Delhi a libéré des jeunes qui étaient en prison depuis plus d’un an sans inculpation ni procès, il a adopté des sanctions contre la police de Delhi pour ne pas avoir bien fait son travail. La semaine dernière, il a été transféré à une juridiction inférieure.

Lorsqu’il s’agit d’utiliser les lois sur la détention préventive comme une arme, le ministre en chef préféré du Premier ministre, Yogi Adityanath, l’a devancé non seulement en emprisonnant les personnes qui ne sont pas d’accord avec lui, mais en confisquant également leurs propriétés. Certaines des personnes qui ont perdu leurs biens étaient celles qui considéraient la loi modifiant la loi sur la citoyenneté comme discriminatoire et sont descendues dans la rue pour protester. Au vu de l’horrible incident à la frontière de Singhu, j’hésite à mentionner les agriculteurs, mais ils ont été traités comme des criminels dans l’Uttar Pradesh et l’Haryana avant l’horreur de la semaine dernière.

Dans la « nouvelle Inde » de Modi, Bollywood est considéré comme un repaire de vices. Il fait l’objet d’attaques depuis l’année dernière lorsque la vie d’une jeune femme a été détruite parce que son petit ami, Sushant Singh Rajput, s’est suicidé. Quand ils n’ont pas pu épingler le meurtre, le vol et l’incitation au suicide sur Rhea Chakraborty, elle et son frère ont été emprisonnés par le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) pour avoir acheté et consommé des substances interdites. Après avoir passé quelques semaines en prison, ils ont été tranquillement libérés.

Aryan Khan pourrait avoir de plus gros problèmes parce que le BCN essaie maintenant de prouver qu’il avait des liens avec des trafiquants de drogue internationaux. Les détectives de ce bureau hyperactif ont-ils pensé que les trafiquants de drogue internationaux essaieraient de rester aussi loin que possible du fils d’une superstar de Bollywood pour détourner l’attention de leurs activités infâmes ?

La semaine dernière, un porte-parole du NCB a déclaré que lorsqu’il s’agissait d’infractions liées à la drogue, les lois de la justice étaient inversées. Aryan est présumé coupable jusqu’à ce qu’il puisse prouver son innocence. Lorsque j’ai tweeté sur l’absurdité de cela, j’ai été immédiatement attaqué par des trolls venimeux qui ont dit que je devais savoir que c’était une loi faite à l’époque de Rajiv Gandhi.

Eh bien, il est temps que cela change. Si le premier ministre est vraiment préoccupé par l’image de l’Inde dans le monde, il doit être perçu comme un leader soucieux de la protection des droits de l’homme, et non comme quelqu’un qui les considère comme une excuse pour le calomnier. Les droits de l’homme sont plus importants dans les pays démocratiques que presque n’importe quoi d’autre pour la simple raison que sans droits de l’homme sacro-saints, il n’y a pas de démocratie.

