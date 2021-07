Cinquième colonne : Les pillages de journaux ne fonctionnent jamais, écrit Tavleen Singh

Et, cette attaque contre Dainik Bhaskar subira de graves dommages personnels au Premier ministre. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Fouetter les médias indiens dans l’obéissance a été un projet important du gouvernement de Narendra Modi. Des journalistes gênants ont perdu leur emploi, ont été menacés par les inspecteurs des impôts, accusés d’activités « anti-nationales » et réduits au silence de toutes sortes d’autres manières. Mais, les raids de l’impôt sur le revenu dans les bureaux de Dainik Bhaskar la semaine dernière placent une nouvelle barre effrayante. Si l’un des deux journaux indiens les plus puissants d’Inde peut faire en sorte que cela lui arrive, quelle chance y a-t-il pour les publications et les plateformes numériques de moindre importance de dire la vérité ?

Dire la vérité est tout ce que Dainik Bhaskar a essayé de faire pendant la deuxième vague dévastatrice de Covid. Il a publié en première page des histoires sur les terribles souffrances des gens ordinaires. Ses journalistes ont risqué leur vie pour apporter au monde des images de ces bûchers qui brûlent jour et nuit dans nos crématoriums et de ces corps enterrés dans des tombes peu profondes sur les rives du Gange. Il a publié des articles sur les pénuries impardonnables d’oxygène dans les hôpitaux et sur les personnes décédées à cause de ces pénuries. Dans un pays vraiment libre, ce journal aurait été récompensé pour son courage de dire la vérité. Au lieu de cela, il a été puni.

Utiliser les raids de l’impôt sur le revenu comme une arme n’est pas une idée qui a été inventée dans la « nouvelle Inde » de Modi. La cruauté avec laquelle toute critique du gouvernement est réprimée est nouvelle. De petites plateformes numériques ont été perquisitionnées. Les journalistes qui ont critiqué le gouvernement Modi ont perdu leur emploi. Des correspondants étrangers ont été mis en laisse en se voyant refuser des visas longs. Et, dans des États comme l’Uttar Pradesh, des journalistes ont été emprisonnés pour avoir tenté de dire la vérité. Le résultat de cet assaut incessant contre les médias est que les chiens de garde internationaux ont commencé à nous mettre dans la catégorie des « démocraties illibérales » et à décrire l’Inde comme partiellement libre. La conséquence de ces tactiques a été que la plupart des chaînes d’information et des journaux ont accepté que dans la « nouvelle » Inde, ils peuvent survivre par la docilité et non en essayant de dire la vérité.

Lors de la première vague de Covid, lorsque des centaines de milliers de travailleurs migrants ont été contraints de rentrer chez eux à pied parce que le verrouillage national les a rendus sans emploi, sans abri et sans moyen de transport, l’histoire de leur souffrance a été minimisée. Lorsque le Premier ministre a déclaré « victoire » sur Covid et a exporté des vaccins dont l’Inde continue de manquer désespérément, cette histoire a de nouveau été si sérieusement minimisée qu’à l’exception du ministre de la Santé, aucun fonctionnaire n’a perdu son emploi. La semaine dernière, une étude du Center for Global Development, basé aux États-Unis, a indiqué que le nombre officiel de morts en Inde était plus proche de quatre millions que de 400 000 et cette histoire a moins retenu l’attention que les manigances au Parlement.

Avec les médias dans un tel état de docilité, le gouvernement Modi semble croire qu’il peut désormais mentir sur tout. Ainsi, le ministre de l’Intérieur a déclaré au Parlement la semaine dernière que Pegasus n’était rien d’autre qu’une nouvelle tentative de calomnier l’Inde. Regardez le moment de cet exposé, a-t-il dit, il est venu à la veille de cette session du Parlement. Qu’est-ce que ça te dis? Il nous dit Ministre que vous n’avez pas remarqué que des questions sur Pegasus sont posées dans de nombreux pays dans lesquels il a été utilisé pour pirater les téléphones de citoyens privés. Il n’y a pas eu de session de mousson dans ces pays.

Le Premier ministre a personnellement pris la direction de la campagne de son gouvernement pour prouver que tout ce qui est dit sur sa mauvaise gestion de Covid et ses tactiques musclées pour faire taire les médias est un mensonge. Il a ordonné la semaine dernière à ses députés de sortir et de dire au «peuple» qu’ils ne devaient pas croire le «faux récit» propagé par les partis d’opposition. N’a-t-il pas encore remarqué que les partis d’opposition sont trop faibles et désorganisés pour créer des récits pertinents ? N’a-t-il pas remarqué que la plupart des journalistes ont compris que la vérité n’est que ce que son gouvernement dit qu’elle est ? N’a-t-il pas encore remarqué que la raison pour laquelle les médias internationaux le considèrent comme un despote et non comme un démocrate est due aux méthodes qu’il a utilisées pour supprimer la vérité ?

S’il pense que quelqu’un pense que les raids de l’impôt sur le revenu contre Dainik Bhaskar seront perçus comme une simple tentative d’obtenir les propriétaires de ce journal pour fraude fiscale, il est trompé. Il est vu par tout le monde pour ce qu’il est vraiment, ce qui est un autre signe que la démocratie indienne devient de plus en plus illibérale de jour en jour. Utiliser des raids fiscaux pour faire taire les médias n’est pas nouveau. Ce journal a été victime de plus d’une centaine de razzias fiscales à l’époque de Rajiv Gandhi alors qu’il tentait de dire la vérité sur Bofors. C’était une mauvaise idée et n’a pas fait grand-chose pour empêcher la vérité sur les pots-de-vin de Bofors de sortir. L’utilisation de raids fiscaux pour supprimer la vérité a fait plus de tort à Rajiv Gandhi personnellement que s’il avait été pris en flagrant délit.

Et, cette attaque contre Dainik Bhaskar subira de graves dommages personnels au Premier ministre.

La seule question qui reste est de savoir si cette campagne concertée pour faire taire toute critique trompera le peuple. La réponse viendra lorsque la plus importante de toutes les élections d’État se déroulera dans les premiers mois de l’année prochaine. Si le BJP remporte l’Uttar Pradesh, cela nous dira que les gens aiment encore assez Modi pour lui pardonner toutes ses erreurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.