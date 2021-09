Cinquième colonne : L’islam indien est spécial, écrit Tavleen Singh

C’était une époque où nous allions aux mushairas et aux concerts tous les deux jours, une époque où nous allions au dargah de Nizamuddin Aulia le jeudi soir pour écouter des qawwalis et une époque où nous nous levions tôt certains matins pour prendre le petit déjeuner sur ‘nihaari’ dans le restaurant de Karim qui se trouve à l’ombre de la Jama Masjid.

C’était sans doute le commentaire le plus important sur l’Islam qu’un musulman indien ait fait depuis longtemps. Mais, au lieu d’applaudissements, Naseeruddin Shah s’est retrouvé dans la ligne de mire des fanatiques hindous et musulmans. L’acteur, parlant du retour des talibans, a déclaré que les musulmans indiens saluant le retour de “ces barbares” devraient se rappeler que l’islam indien a toujours été différent de l’islam des autres pays et, “que Dieu n’apporte jamais un moment où il change tellement que nous ne pourra pas le reconnaître.

Une attaque de mollahs barbus avec des bleus de prière sur le front n’était pas une surprise. Ce qui m’a surpris, c’est la virulence de l’attaque des trolls Hindutva. Ils se sont moqués de lui sur les réseaux sociaux avec leur méchanceté habituelle, lui rappelant que l’année dernière, il s’était prononcé contre l’atmosphère empoisonnée dans laquelle les musulmans sont contraints de vivre depuis que Narendra Modi est devenu Premier ministre. Il est possible de dire les deux choses parce que les deux choses sont vraies.

Il n’est pas facile d’être musulman dans la « nouvelle » Inde. Au cours du premier mandat de Modi, des éleveurs de bétail et des commerçants de viande ont été ciblés et tués parce qu’ils étaient soupçonnés de manger du bœuf et de trafiquer illégalement des vaches. Au cours de son deuxième mandat, le ciblage s’est étendu au-delà des vaches. Trois semaines après que Modi a pris ses fonctions pour la deuxième fois, Tabrez Ansari, 24 ans, a été attaché à un arbre et contraint de chanter “Jai Shri Ram” tout en étant battu par une foule. Au moment où la police est intervenue, il était presque mort. Il est décédé plus tard des suites de ses blessures. Depuis lors, un modèle a émergé de ce type d’attaque aléatoire. Ces dernières semaines, un conducteur de pousse-pousse électrique a été battu et contraint de chanter « Jai Shri Ram » tandis que sa petite fille s’accrochait à sa jambe en suppliant la foule de s’arrêter. Un vendeur de bracelets a été battu à Indore parce qu’il se trouvait dans une région hindoue. Il a été arrêté le lendemain parce que la fille d’un de ses agresseurs l’avait accusé de l’avoir agressée. Des appels ont été lancés ouvertement pour boycotter les magasins musulmans et une campagne sur les réseaux sociaux demande s’il existe un « complot contre l’Inde » qui fait que les musulmans sont si importants dans le commerce des fruits et légumes.

Parlons maintenant de l’Islam indien. M. Shah a raison lorsqu’il dit qu’il s’agit d’une religion très différente de la religion brutale et barbare que pratiquent les talibans. Les gens de ma génération qui ont grandi dans le nord de l’Inde associent l’islam non pas à la prière cinq fois par jour, mais à la poésie, la littérature, le cinéma et la musique. L’Islam indien n’a pas interdit ces choses. J’ai des souvenirs nostalgiques de Delhi pré-Hindutva. C’était une époque où nous allions aux mushairas et aux concerts tous les deux jours, une époque où nous allions au dargah de Nizamuddin Aulia le jeudi soir pour écouter des qawwalis et une époque où nous nous levions tôt certains matins pour prendre le petit déjeuner sur ‘nihaari’ dans le restaurant de Karim qui se trouve à l’ombre de la Jama Masjid.

M. Shah a raison lorsqu’il dit que l’islam indien est devenu une religion qui s’accommode bien de la modernité. Donc, cela m’a choqué d’entendre un chef de file de l’Hindutva déclarer lors d’une émission aux heures de grande écoute qu’il n’y avait qu’un seul type d’islam et qu’un seul type de musulman. Il a ensuite craché le nombre de versets du Coran qui recommandent la violence contre les infidèles et les incroyants. L’autre foi sémitique qui nous considère comme des « païens » est le christianisme, et il est encore possible de rencontrer des missionnaires en Inde qui nous considèrent comme des « adorateurs du diable ». La différence est que les chrétiens en Inde ont appris à mieux gérer la modernité que les musulmans.

Parmi les musulmans indiens, une régression a commencé à se produire dans les années 90 et un islam fondamentaliste laid s’est répandu à travers l’Inde, faisant sentir sa présence dans le nombre de femmes qui erraient soudainement en burqa noire, avec seulement leurs yeux visibles. Après avoir passé de nombreuses années à couvrir notre problème du Cachemire, j’ai remarqué cela pour la première fois à Srinagar. Puis lors d’un voyage au Tamil Nadu, j’ai remarqué que mon chauffeur de taxi avait une photo d’Oussama ben Laden sur son tableau de bord et que les femmes tamoules portaient des salwar-kurtas et refusaient de me parler sans la permission de leur Maulana. C’était avant le 11 septembre. Après les attentats du 11 septembre, au début de la guerre mondiale contre le terrorisme, les musulmans indiens, comme les musulmans du monde entier, ont commencé à se considérer comme des victimes et la régression vers cet islam talibanais médiéval s’est accélérée.

M. Shah a raison d’avertir les musulmans indiens de préserver l’islam avec lequel ils ont été élevés en Inde. Il vaut vraiment la peine d’être préservé parce que les musulmans indiens ont mieux géré le monde moderne et ont mieux vécu avec des personnes d’autres confessions que les musulmans de n’importe où ailleurs dans le monde. C’est parce qu’ils ont beaucoup appris des religions indiennes qui ne forcent pas les gens à suivre des règles et des règlements qui finissent presque toujours par des prêtres semi-alphabétisés qui décident de votre relation avec Dieu.

Les talibans étant de retour en Afghanistan et le Premier ministre pakistanais déterminé à faire de son pays un fantasme de Médine, les musulmans indiens doivent être très vigilants s’ils veulent préserver leur foi. L’islam en Inde a toujours été différent de l’islam tel qu’il est pratiqué dans d’autres pays. Il a enrichi notre culture en nous donnant certains des meilleurs poètes, musiciens, chanteurs, écrivains et acteurs que nous ayons. Il mérite d’être chéri.

