Cinquième colonne : Nous avons besoin d’un parti d’opposition, écrit Tavleen Singh

Sonia Gandhi aurait convoqué de hauts responsables du parti qu’elle dirigeait depuis des décennies et leur aurait dit qu’il était “absolument essentiel que notre parti joue un rôle actif”. (fichier image)

L’une des raisons pour lesquelles le Premier ministre s’en est tiré avec une mauvaise gestion criminelle de la pandémie est qu’il n’a pas été tenu responsable par le seul parti politique suffisamment puissant au niveau national pour le faire. La semaine dernière sont arrivés les premiers signes que la dynastie a compris cela. Rahul Gandhi est apparu pour déclarer qu’une troisième vague de Covid était «à coup sûr à venir», et a déclaré que le parti du Congrès avait produit un «livre blanc» contenant des conseils pour le gouvernement. Le conseil était banal et basique et sera probablement ignoré. Puis vint des remous d’action le 10 janvier. Sonia Gandhi aurait convoqué de hauts responsables du parti qu’elle dirigeait depuis des décennies et leur aurait dit qu’il était “absolument essentiel que notre parti joue un rôle actif”. Elle a déclaré que les travailleurs du parti devraient atteindre 30 millions de ménages au cours du mois prochain dans le cadre de la campagne Covid du parti.

Le parti du Congrès est en sommeil et invisible depuis des mois, donc personne ne savait qu’ils avaient une campagne Covid. Dans les pires jours de la deuxième vague, les citoyens ordinaires ont aidé à trouver des bouteilles d’oxygène et à organiser des lits dans les hôpitaux. Les citoyens ordinaires ont aidé aux crémations et les citoyens ordinaires ont collecté des fonds pour ceux qui ne pouvaient pas payer leurs factures médicales. Où était le parti du Congrès ? Est-il en déclin terminal ? C’est une bonne semaine pour se poser car c’est le 25 juin 1975, que Mme Gandhi a déclaré l’Urgence et c’est dans les mois qui ont suivi que le parti de notre mouvement de libération a commencé sa réincarnation en entreprise familiale.

Mme Gandhi a utilisé la suspension de la démocratie et la censure de la presse pour faire de Sanjay Gandhi son héritier. J’étais un jeune reporter dans The Statesman et je me souviens très bien de ces ordres qui émanaient du Bureau d’information de la presse de « mettre en évidence » les photos de Sanjay et les discours qu’il a prononcés. Les journaux qui faisaient preuve de désobéissance ou de défiance étaient punis. Ainsi, personne n’a osé écrire que le fils de Mme Gandhi était autorisé à gouverner l’Inde et était plus important que son cabinet ou son parlement. C’est dans l’Urgence qu’est née la Dynastie désormais synonyme de Parti du Congrès. Aujourd’hui, les experts politiques prédisent que sans la dynastie, le parti s’effondrera. Le problème est que la Dynastie n’a pas réussi à mener le parti à la victoire lors de deux élections législatives et semble désormais totalement inutile dans l’opposition.

À aucun moment de la longue et fulgurante carrière politique de Narendra Modi, il n’a été aussi mauvais qu’aujourd’hui. La pandémie a exposé ses limites d’une manière que rien d’autre ne l’a fait. Dès le premier jour, il a commis des erreurs et a mal évalué la gravité de la pandémie. Les erreurs continuent. Lundi dernier, lorsque la responsabilité des vaccinations est revenue au gouvernement indien, il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de doses administrées ce jour-là. Ses ministres et fidèles se sont rendus sur les réseaux sociaux pour louer son « leadership visionnaire ». En moins de vingt-quatre heures, il est devenu clair que les ministres en chef du BJP avaient accumulé des vaccins pour permettre le miracle d’un seul jour. Le lendemain, lorsque le nombre est tombé à près de la moitié, les experts ont souligné le besoin urgent de vacciner au moins un crore de personnes chaque jour pour obtenir une immunité collective d’ici décembre. Il ne doit plus y avoir de démagogie. Il s’agit d’une pandémie et non d’une compétition internationale.

Si de graves erreurs n’avaient pas été commises, nous ne serions pas aujourd’hui dans une situation où Covid s’insinue silencieusement et furtivement au cœur même de l’Inde rurale. La réponse des ministres en chef du BJP est de continuer à mentir sur les décès en milieu rural et la propagation de la maladie dans l’espoir que plus aucun corps ne commence à sortir de ces tombes peu profondes le long du Gange à mesure que la mousson se renforce. Il ne fait aucun doute que l’image personnelle de Modi a été entachée aux yeux du monde et pourtant, les sondages indiquent que ses notes restent élevées. La raison en est que notre seul autre parti national reste dans le marasme.

La semaine dernière, nous avons vu un petit groupe hétéroclite d’opposants à Modi se réunir dans la maison de Sharad Pawar. Comme personne du parti du Congrès n’était présent, les rumeurs d’un «troisième front» ont immédiatement commencé à tourbillonner jusqu’à ce qu’elles soient fermement écrasées par le nouveau meilleur ami de M. Pawar, Prashant Kishor. Il a dit à juste titre qu’aucun troisième front ne serait capable de vaincre Modi en 2024. Tout discours sur l’unité de l’opposition n’a de toute façon aucun sens sans qu’un grand parti national devienne son pivot. Ainsi, toute la triste vérité est que le parti du Congrès est plus pertinent aujourd’hui qu’il ne l’a été pendant longtemps, et pourtant il semble ne pas connaître son rôle.

Au cours des deux dernières années, il y a eu beaucoup d’opposition au « leadership visionnaire » de Modi. Mais, il est venu de citoyens ordinaires. Ce sont eux qui sont descendus dans la rue pour protester contre un amendement à la loi sur la citoyenneté qui était clairement discriminatoire. Ce sont des agriculteurs ordinaires qui sont descendus dans la rue pour protester contre les lois agricoles. Ils campent aux frontières de Delhi depuis plus de six mois. Pendant tout ce temps, si le Parti du Congrès a eu quelque chose à dire, il l’a dit si doucement que cela n’a fait aucune différence. Ainsi, cela ne devrait surprendre personne que les sondages récents indiquent qu’il n’y a eu presque aucune baisse de la popularité de Modi et qu’il est toujours considéré par la plupart des Indiens comme le meilleur homme pour diriger l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.