Cinquième colonne : Nous ne pouvons et ne devons pas faire affaire avec les talibans, écrit Tavleen Singh

Ils seraient autorisés à étudier et à travailler, ont déclaré les porte-parole, ils se verraient accorder tous les droits qui leur sont accordés par la chariat.

Comme un film d’horreur que nous avons vu auparavant, les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan la semaine dernière. Et, pour ceux d’entre nous qui se souviennent de la dernière fois qu’il y avait un gouvernement taliban à Kaboul, d’horribles souvenirs sont revenus. Souvenirs de décapitations. Souvenirs de femmes en burqa bleue torturées et battues à mort dans des stades de football. Souvenirs de magnifiques statues du Bouddha réduites en miettes à Bamiyan. Souvenirs d’un diplomate pakistanais à Delhi justifiant ce vandalisme comme une tentative de reconnaissance des talibans. Souvenirs d’IC ​​814 sur le tarmac de cet aéroport désolé de Kandahar.

Lors de la conférence de presse surréaliste à laquelle les porte-parole des talibans se sont adressés à Kaboul la semaine dernière, on nous a dit que les femmes ne seraient pas traitées avec brutalité cette fois. Ils seraient autorisés à étudier et à travailler, ont déclaré les porte-parole, ils se verraient accorder tous les droits qui leur sont accordés par la chariat. Petit réconfort si vous vous souvenez que ce système de justice islamique croit en la lapidation à mort des femmes pour adultère et en coupant les mains des voleurs.

L’horrible vérité est que l’État islamique qui a été détruit en Irak s’est réincarné en Afghanistan. Et, tout comme l’Inde n’avait pas de relations diplomatiques avec ce califat, nous ne devons pas avoir de relations diplomatiques avec les talibans. Trop de diplomates à la retraite et d’« experts » en politique étrangère ont exprimé le point de vue opposé. Ils ont tort. Un gouvernement taliban qui pourrait bientôt être reconnu par nos deux pires ennemis, la Chine et le Pakistan, ne pourra jamais être notre ami. De plus, le genre d’islam auquel croient les talibans est l’antithèse même de tout ce que l’Inde et les religions de l’Inde représentent. Jamais il n’a été plus important pour nous de défendre nos valeurs, car avec l’islam radical qui se répand comme un virus dans notre voisinage immédiat, il est important que l’Inde devienne un phare de démocratie, de modernité, de justice et de droits humains.

Il y a des idiots dans le Sangh Parivar qui croient qu’il est nécessaire d’islamiser le Sanatan Dharma afin qu’il puisse combattre plus efficacement le genre d’idées religieuses que les talibans épousent. L’inverse doit se produire. Toutes les religions indiennes croient au droit de remettre en question et au droit de réformer les idées religieuses devenues caduques ou avilies. C’est cette idée très moderne de la foi que nous devons chérir et préserver si nous voulons gagner le combat contre l’islamisme djihadiste. L’islam radical est en Inde depuis un certain temps maintenant, se propageant lentement et de manière toxique du Cachemire au Kerala.

Au cours des sept dernières années, l’islam djihadiste a trouvé plus d’adeptes parce que trop de hauts dirigeants du BJP ont fermé les yeux sur les crimes de haine contre les musulmans. Quand j’ai demandé à un leader du RSS, haut placé dans le Sangh Parivar, pourquoi il pensait que c’était un signe de bravoure pour des foules de fanatiques d’attaquer et de tuer des musulmans désarmés, il a dit avec un sourire : « Au moins les hindous ont appris à se battre arrière.’ Ce n’est pas seulement stupide mais fou. Il n’y a ni valeur ni courage dans une foule qui attaque des hommes musulmans sans défense. Il n’y a que de la lâcheté.

Le premier ministre a longtemps cherché à être perçu comme un homme d’État aux yeux du monde. S’il n’a pas réussi à atteindre cet objectif exalté, c’est presque entièrement à cause de son silence lorsque des crimes de haine et des discours de haine se produisent, leur donnant une sanction silencieuse. Au cours de son premier mandat, c’était le bœuf et le commerce du bétail qui servaient d’excuse pour lyncher les musulmans. Au cours de son second mandat, de nouveaux « crimes » ont été ajoutés à la liste, comme le djihad amoureux et la conversion. Mais comme nous l’avons vu dans le plus récent de ces crimes haineux, lorsqu’un gang de militants de Bajrang Dal a battu un homme musulman alors même que sa petite fille s’accrochait à lui en suppliant qu’il soit épargné, il peut désormais y avoir des attaques sans excuses.

Si l’Inde doit être un phare de l’illumination et de la raison dans un quartier de plus en plus laid, le premier ministre doit indiquer clairement qu’il n’approuve pas les crimes haineux ou les discours haineux. Les valeurs fondamentales de l’Inde sont ce qui nous donnera de la force en cette période très incertaine. Cela me plaît que l’Inde n’ait pas encore reconnu le gouvernement taliban à Kaboul malgré une petite armée d’anciens diplomates offrant des raisons gratuites pour lesquelles nous devrions le faire. Ils devraient se souvenir de ce qui s’est passé à Kandahar au cours de ces derniers jours horribles de 1999, lorsque les talibans ont fait tout leur possible pour aider le Pakistan et pas nous.

L’Inde a été mise à genoux par le détournement d’IC ​​814. Nous avons été forcés de libérer certains des terroristes pakistanais les plus vils en échange de la vie des passagers de ce vol détourné d’Indian Airlines. Les talibans nous ont alors montré qu’ils préféraient aider les pirates de l’air pakistanais plutôt que les passagers désespérés de l’IC 814. Ils ont montré que leurs sympathies allaient au Pakistan et non à l’Inde. Cela reste vrai aujourd’hui. Aucune preuve n’est nécessaire de cela, mais elle a été fournie par Imran Khan qui a ouvertement célébré le retour des talibans comme un moment où l’Afghanistan a « secoué les chaînes de l’esclavage ». Nous ne pouvons ni ne devons faire affaire avec les talibans. Ce gang de maniaques primitifs n’est pas différent des groupes djihadistes pakistanais responsables de certains des pires actes de terrorisme commis sur le sol indien.

