Cinquième colonne : Plus de « haut commandement », s’il vous plaît, écrit Tavleen Singh

Aucun parti politique n’est plus en danger d’être détruit par son « haut commandement » que le Congrès, mais il semble incapable de se sauver. (Déposer)

Deux mots qui m’ont énervé dans le drame vulgaire que nous avons vu au Pendjab sont : haut commandement. Ce sont des mots que nous en sommes venus à accepter si totalement que les journalistes les utilisent avec désinvolture dans leurs reportages, comme si c’était la chose la plus normale au monde pour un parti politique dans un pays démocratique d’avoir une telle chose comme un “haut commandement” . Ce n’est pas normal. C’est un rappel que si fiers que nous soyons d’organiser régulièrement des élections, nos partis politiques restent dangereusement féodaux dans leur pensée. Non seulement il y a un « haut commandement » dans tous nos partis politiques, mais cette entité est aussi inévitablement entourée de courtisans et de flagorneurs. Si quelqu’un a le courage de rompre les rangs et de dire la vérité, il risque d’être expulsé ou de se faire attaquer, comme Kapil Sibal l’a découvert la semaine dernière.

Aucun parti politique n’est plus en danger d’être détruit par son « haut commandement » que le Congrès, mais il semble incapable de se sauver. Le «haut commandement» est actuellement un triumvirat et son membre le plus âgé est rarement vu de nos jours. On dit qu’elle est en mauvaise santé. Ce sont donc les enfants de Sonia Gandhi qui prennent désormais les décisions politiques, et avec l’insouciance insouciante des héritiers gâtés. Ni l’un ni l’autre n’a montré la capacité de remporter les élections d’État ou générales pour son parti, que ce soit par lui-même ou grâce au charisme du nom de famille, mais ils sont aujourd’hui plus puissants que tous les autres dirigeants de notre plus ancien parti politique. Ce sont eux qui ont décidé, un beau matin, que le ministre en chef du Pendjab était un handicap et devait partir.

Ils ont oublié que c’était lui qui les avait remportés la dernière fois les élections au Pendjab alors qu’il n’avait pas été nommé ministre en chef avant la campagne. Ils ont oublié qu’il existe des moyens courtois et honorables de prendre une décision politique de ce genre et l’ont plutôt forcé à démissionner en l’humiliant publiquement. Ils semblent avoir fait cela sur les conseils d’un poids plume politique qui, après avoir cessé de jouer au cricket, n’est célèbre que pour avoir ri de manière hystérique dans une émission intitulée Comedy Nights. Après s’être débarrassé du ministre en chef, cet homme riant a fait une crise de colère très publique et a démissionné de son poste de chef du Congrès au Pendjab.

Peu importe que Navjot Singh Sidhu soit persuadé de retirer sa démission car le mal est fait. Un État frontalier sensible qui est actuellement inondé de milliers d’agriculteurs mécontents est désormais confronté à une grave instabilité politique. La semaine dernière, l’ancien ministre en chef du Pendjab a rencontré le ministre de l’Intérieur et le conseiller à la sécurité nationale à Delhi et les a avertis que notre République islamique de voisinage hostile tentait agressivement d’attiser les sentiments sécessionnistes parmi les agriculteurs sikhs, comme ils l’ont fait il n’y a pas si longtemps. Cette fois-ci, des drones sont utilisés pour larguer des armes, de la drogue et du matériel de propagande. La dernière chose dont le Pendjab a besoin est un renouveau des idées khalistani, et pourtant le « haut commandement » du parti du Congrès a peut-être ouvert la voie.

Le capitaine Amarinder Singh a laissé entendre qu’il prévoyait de créer son propre parti et qu’il parlerait haut et fort pour les droits et les préoccupations des agriculteurs, dont la protestation a duré beaucoup trop longtemps. Espérons qu’il réussira à persuader à la fois les agriculteurs et le gouvernement Modi de faire une réelle tentative pour trouver une solution. Il semble évident que si les agriculteurs ne croient pas que les nouvelles lois agricoles leur seront bénéfiques, alors la voie à suivre est que le premier ministre trouve un moyen de les convaincre des avantages ou qu’il abolisse les lois. Si cela se produit, cela pourrait être la seule bonne chose qui soit sortie des manigances sordides dont le «haut commandement» du parti du Congrès est responsable.

Pendant ce temps, les porte-parole du BJP ont eu du mal à cacher leur jubilation face à ce qu’ils perçoivent correctement comme un effondrement total du Congrès. Ils doivent contrôler leur allégresse et prêter attention à l’émergence au cours des sept dernières années d’un « haut commandement » dans leur propre parti. Les fidèles de Modi continuent d’utiliser “Lutyens” comme un mot abusif contre ses détracteurs, sans remarquer que le Premier ministre n’a rien fait pour changer la culture politique qui a fait de Lutyens Delhi un centre de pouvoir détesté qui a créé des entités et des idées plus adaptées au féodalisme qu’à la démocratie. .

Personnellement, j’ai grincé des dents devant la flagornerie lâche et le culte des héros que j’ai vus lors de la réception que le Premier ministre a reçue à son retour des États-Unis dimanche dernier. Des danseurs et des musiciens de différentes régions de l’Inde ont été invités à se produire et le président du BJP a fait l’éloge des “réalisations” de Modi depuis une scène dont la toile de fond présentait les visages des quatre dirigeants du Quad. Le Premier ministre se tenait les mains jointes au milieu d’une guirlande géante avec une expression sur son visage qui montrait clairement qu’il acceptait qu’il était digne de l’adulation. Et pour quoi? Pour avoir pris la parole aux Nations Unies, rencontré le président américain et d’autres dirigeants du Quad. Jamais depuis les « jours sombres » de l’état d’urgence, je n’avais vu un Premier ministre accueilli avec une telle démonstration ouverte de flagornerie. Pendant que je regardais, j’étais submergé par un sentiment profond et déprimant de déjà-vu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.