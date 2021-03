cinquième début cette saison

25/03/2021 à 22:36 CET

Pedri, le talentueux joueur canarien du FC Barcelone, Il poursuit son ascension spectaculaire et ce jeudi il a fait ses débuts avec l’équipe nationale espagnole. C’est le cinquième début qu’il fait dans cette saison 2020-21 au niveau des clubs (trois -dans la Coupe, il a fait ses débuts avec l’UD Las Palmas-) et en équipe nationale (deux).

Les premiers débuts de Pedri Il l’a vécu le 3 septembre 2020, lorsqu’il a fait ses débuts avec l’équipe des moins de 21 ans. Il a fait ses débuts avec Riqui Puig contre la Macédoine du Nord, dans un match correspondant à la pré-phase de l’Euro 2021. Il a joué les 20 dernières minutes.

Le deuxième début était avec le FC Barcelone en première division. Le moment est venu le 27 septembre 2020, au Camp Nou et contre Villarreal (4-0), dans un match correspondant à la troisième journée, même si c’était le premier pour le Barça. Il est venu pour Coutinho à la 70e minute.

Débuts et but en Champions

Le troisième début a eu lieu, également avec le Barça, en Ligue des champions, lors de la première journée de la phase de groupes, contre Ferencváros (5-1) le 20 octobre 2020. Pedri, qui a commencé sur le banc, est parti à la 63e minute pour Ansu Fati et a fermé le compte d’équipe de Koeman à la 82e minute.

Le quatrième début de Pedri était en Super Coupe d’Espagne le 13 janvier 2021 à El Arcángel de Córdoba face à la Real Sociedad (1-1 et 3-2 aux tirs au but). Le canari a commencé et joué les 90 minutes, quittant le terrain au début des prolongations pour que Riqui Puig puisse jouer.

Le cinquième début des Canaries a eu lieu ce jeudi 25 mars 2021 au Nuevo Los Cármenes de Grenade, lors du premier match de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. L’azulgrana est entré à la 65e minute et avait le numéro 20.