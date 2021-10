Cinquième défaite en cinq matchs de pré-saison des Lakers

Victoire de Guerriers de l’état d’or en vue de Les Lakers de Los Angeles par 111-99, ce qui représente la quatrième victoire en quatre matchs pour l’équipe de San Francisco et la cinquième défaite en cinq matchs pour le Staples Center. Ceux en violet et or, qui ont blessé une mi-équipe (Trevor Ariza, Horton-Tucker, Nunn, Ellington, Monk) n’en finissent pas de retrouver des sensations en pré-saison.

Hier, Anthony Davis, qui a joué 30 minutes, a été le meilleur avec 20 points et 6 rebonds. LeBron James est passé à 17 points et Carmelo Anthony (2 sur 7 en triples) jusqu’à 13. Russell Westbrook (3 sur 9 aux tirs sur le terrain) a terminé le duel avec 10 points, 10 rebonds, 6 passes décisives et 5 défaites. Ne montre toujours pas de bons sentiments.

C’est tout le contraire qui se passe chez les Warriors. Steve Kerr veut que son équipe soit branchée dès le premier instant cette saison puisqu’il a annoncé que l’objectif est de « gagner des matchs ». Hier, avec Stephen Curry au repos, Jordan Poole a de nouveau été le meilleur (18 points). Super son début de pré-saison. Damion Lee et Otto Porter Jr. sont partis jusqu’à 16 points et Andrew Wiggins et Gary Payton II jusqu’à 12.

Les Raptors l’emportent sur les Wizards

Dans l’autre match de pré-saison NBA disputé la saison dernière, une victoire de Rapaces de Toronto à la maison avant Les sorciers de Washington 113-108 avec 16 points de Goran Dragic, 12 de Gary Trent et, surtout, 18 points de Sam Dekker sur le banc. Chez les Wizards, les 24 points de Kyle Kuzma n’ont servi à rien. Horrible Bradley Beal : 7 points et 1 sur 11 en placement.