Cinquième était possible depuis la rangée arrière sans arrêt au stand lent

Carlos Sainz Jnr pense qu’il aurait pu terminer dans le top cinq du Grand Prix de Turquie le week-end dernier s’il n’avait pas perdu de temps avec un arrêt au stand lent.

Le pilote Ferrari, parti de la dernière ligne de la grille, a perdu près de cinq secondes dans les stands par rapport à son coéquipier Charles Leclerc.

Sainz a déclaré que sa charge à travers le peloton à la huitième place était « probablement l’une de mes courses les plus agréables en tant que pilote de course.

« Quand on a le rythme que j’avais aujourd’hui et une piste qui permet de dépasser, surtout quand c’est mouillé, c’était un plaisir et j’ai pu pousser très fort.

« Évidemment, c’est dommage pour cet arrêt au stand qui nous a fait perdre la possibilité de terminer dans les cinq premiers. Mais c’est ce que c’est. Alors bravo à une équipe car la voiture était vraiment agréable à conduire.

Il a maintenu une séquence de neuf courses de finition dans les points. « [This] était probablement celui qui allait être le plus difficile à obtenir », a admis Sainz.

« Mais dès le départ, nous avons eu un très bon rythme sur le mouillé. Et puis comme la piste se desséchait, on suivait très bien les conditions.

« J’ai fait beaucoup de dépassements, chaque dépassement en piste. Je n’ai eu de chance à aucun moment. J’ai dû l’envoyer plusieurs fois.

Sainz a déclaré qu’il s’était excusé auprès de Sebastian Vettel pour un moment proche entre les deux alors qu’il dépassait le pilote Aston Martin.

« Je lui ai déjà dit désolé parce que j’étais un peu trop optimiste », a expliqué le pilote Ferrari. « Mais vous savez, ces moteurs Mercedes sont si difficiles à dépasser, alors soit vous foncez au freinage, soit vous ne les dépassez pas. Et je voulais continuer la récupération et je ne voulais pas rester coincé et cela a fonctionné.

« Alors je suis très content. Dommage pour l’arrêt au stand qui nous a évidemment coûté un potentiel top cinq, mais c’est ce que c’est. Nous devons continuer à nous améliorer.

