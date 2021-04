Cinta de Oro a décidé de quitter la WWE après que Paul Heyman lui ait dit que “ Sin Cara est mort ”

En 2019, après une décennie avec la WWE, Cinta de Oro, alias Sin Cara, a demandé sa libération.

Le célèbre luchador avait été poussé dur pendant les périodes de sa carrière à la WWE et mis de côté dans d’autres.

WWE

Sin Cara a couru pendant une décennie à la WWE

Il est parti avec un seul titre NXT Tag Team à son nom aux côtés de Kalisto et maintenant âgé de 43 ans, de Oro a toujours faim de réaliser ses rêves en lutte.

S’adressant à talkSPORT, de Oro a expliqué comment ce sont des mots francs de Paul Heyman qui lui ont fait réaliser que son temps à la WWE était terminé.

«J’avais parlé à beaucoup de gens il y a quelques années. Je n’ai pas pris ma décision un jour après l’autre, c’était un processus au cours des dernières années où j’y pensais déjà », a expliqué de Oro.

«Est-ce la bonne décision? Est-ce que je reste ici, est-ce que je pars? Vais-je avoir les opportunités que je veux vraiment ici si je reste?

Paul Heyman a continué à porter de nombreux chapeaux différents à la WWE

«J’ai parlé avec beaucoup de gens. La dernière chose qui m’a vraiment fait mal, c’est quand j’ai parlé avec Paul Heyman et qu’il a dit: «Sin Cara est mort» – il m’a dit tout de suite comme ça.

«Ça m’a vraiment fait mal parce que j’étais comme ‘Mec, c’est ce que tu penses vraiment de moi et ce que je fais?’ Nous avons parlé un peu plus et j’ai dit que nous pourrions peut-être faire quelque chose avec le personnage. Peut-être un contrat avec Spiderman où je mène une vie normale en tant que cette personne, puis quand je mets le masque, je suis cet artiste. «Non, non, non, ça ne marche pas.

«Et si j’ai mon masque ouvert ici [points to his mouth] pour qu’ils puissent m’entendre parler et que je puisse faire plus de soins du visage? «Non, alors tu n’es plus Sin Cara parce qu’ils peuvent voir ta bouche. C’était juste beaucoup d’excuses.

Le dernier match de Sin Cara à la WWE serait avec Drew McIntyre et c’est un bon travail que le luchador devait une faveur au Britannique.

WWE

Drew McIntyre est devenu le tout premier champion du monde britannique de la WWE

«Mais, quand il m’a dit cela, j’ai su que j’avais fini. Ce jour-là, j’ai eu un match avec Drew McIntyre à Manchester où il allait m’écraser et je l’ai fait parce que c’était lui. Si c’était quelqu’un d’autre, je ne l’aurais pas fait.

«Mais je le savais parce qu’il m’avait aidé avant et qu’il avait fait le travail pour moi quand il est parti pour la première fois, alors j’ai dû lui rendre la pareille. C’était ça.”

Une fois qu’il a publiquement demandé sa libération, il a fallu un mois à la WWE pour lui accorder son souhait.

«C’était juste triste après ça. Après le match, je n’ai parlé à personne. J’ai pris une douche, je me suis habillé puis je suis allé dans le bus pour continuer la tournée et c’est la nuit où j’ai commencé à rédiger ma déclaration pour être libéré.

Sin Cara était une star populaire de la WWE à son apogée

«J’ai commencé à écrire et à prier pour que ce soit la bonne décision à prendre. Je l’ai posté le 11 novembre 2019 au milieu d’une tournée européenne, j’étais à Vienne, en Autriche! C’était dur, c’était une triste journée pour moi.

«Je me rends compte que je n’aurai jamais cette opportunité de réussir dans cette entreprise. Et quand j’ai reçu l’appel un mois plus tard pour ma libération, c’était la première fois qu’ils ne me mentaient jamais.

«’Vous savez quoi, vous n’obtiendrez jamais l’opportunité que vous voulez ici.’ Ils m’ont dit directement comme ça. C’était Mark Carrano. Et je comprends que sa place était au milieu, je ne l’ai jamais pris personnellement avec lui. Il m’a traité très cool à ce jour.

«Sachant que je n’obtiendrais jamais l’opportunité que je veux là-bas, j’ai alors su que j’avais pris la bonne décision pour moi, mes enfants et ma famille. Et les choses ont commencé à s’ouvrir tout de suite; appels de Londres pour Comican, tournées au Japon, au Mexique, puis la pandémie a frappé. C’était la chose la plus difficile.

Sin Cara a passé une décennie à la WWE

«Mais j’ai été plus heureux à cette période de ma vie que de nombreuses années auparavant, ce qui est assez triste à dire parce que je travaillais pour la meilleure compagnie de lutte au monde.

«Mais, tout a un but, Dieu a des plans différents et je suis juste en train de rouler avec les coups de poing qui continuent d’être heureux. Si vous êtes content, c’est l’essentiel. Tout le reste se mettra en place. »