Cinta de Oro – alias Sin Cara

Cinta de Oro a quitté la WWE en 2019, mais la pandémie qui l’a suivi de près l’a ralenti à suivre ses passions comme il l’avait prévu.

Connu sous le nom de Sin Cara pour la majeure partie de sa carrière à la WWE, ainsi qu’à Hunico, de Oro a maintenant 43 ans et est prêt à se lancer dans le prochain chapitre de sa carrière.

Sin Cara a passé une décennie à la WWE

Il a écrit deux livres – un livre pour enfants – commence un flux de jeu avec son fils et est prêt à revenir sur le ring en juin. Son assiette et son cœur semblent assez pleins.

Autant Sin Cara était connu pour ses aspects de haut vol dans un ring de la WWE, il a acquis une notoriété pour son rôle dans les combats en coulisses.

Selon les rumeurs, de Oro a été impliqué dans des combats avec des gens comme Sheamus, Chris Jericho et Simon Gotch, toutes variantes de l’histoire le faisant gagner.

Lorsque talkSPORT a eu la chance de parler à l’ancien champion de NXT Tag Team cette semaine, nous avons demandé à clarifier ces histoires et nous avons commencé avec Sheamus.

Il a été dit que Sin Cara est 3-0 dans les restes des coulisses

«Nous avons eu un petit malentendu, moi et lui. Mais la seule chose que j’ai déjà mentionnée à propos des hommes est peut-être que nous pouvons avoir un malentendu et que nous pouvons nous battre, puis le lendemain, tout ira bien.

«Et je comprends, imaginez être dans un vestiaire où tout le monde veut être numéro un et se battre pour cette place. Je comprends qu’il y aura des malentendus, tout le monde ne sera pas sur la même longueur d’onde et des choses comme ça.

«Je dis cela du fond du cœur: tout ce qui s’est passé, je n’essayais jamais de prouver quoi que ce soit à personne, que j’étais meilleur que quiconque.

«C’était une question de respect pour moi. C’est comme ça que j’ai grandi. C’est un peu comme dans le quartier où vous devez gagner votre respect – c’est tout ce que je demandais. Rien de plus que ça; Je n’essaye pas de prouver que je suis meilleur que toi ou que je suis ceci et cela – jamais.

Sheamus est considérablement plus grand que Sin Cara

À l’époque, Dave Metlzer a rapporté que la star née à El Paso devait assister à des cours de gestion de la colère et de Oro l’a confirmé.

«Malheureusement, toutes ces choses se sont produites, mais nous apprenons de ces choses que vous savez? Et j’ai été envoyé à la gestion de la colère. C’était assez drôle quand j’étais ‘Je suis ici dans la gestion de la colère?! Je ne pense pas avoir de problème de colère! Mais je devais le faire parce que l’entreprise m’avait dit qu’elle avait besoin de moi pour voir ce qui se passait.

«Heath Slater m’appelait pétard. C’est ce que Heath Slater avait l’habitude de dire: «Quoi de neuf, pétard. Ce frère latino, sang chaud »et je suis comme« non »et il est comme« oui! [laughs]. Je ne pense pas que je sois un méchant.

«Quand vous apprenez à me connaître, vous comprenez d’où je viens et pourquoi parfois je réagis d’une certaine manière, mais je ne pense pas que je suis une mauvaise personne. Mais j’ai eu quelques altercations ici et là, mais qui n’en a pas! En lutte, si vous ne le faites pas, alors vous ne faites pas partie de l’entreprise pour être honnête avec vous [laughs]. »

L’une des altercations les plus célèbres de de Oro s’est produite contre Jéricho lors d’une tournée européenne.

Chris Jericho s’amuse avec les rapports selon lesquels il s’est disputé avec Sin Cara

La paire en a fait la lumière avec Jericho portant le masque Sin Cara lors d’un affrontement sur RAW après l’incident, mais ils ont certainement eu un problème.

«Les gens font beaucoup de choses avec les choses! Pour nous, pour moi, on peut en parler après que c’est arrivé et tout va bien.

«Mais c’est drôle parce que c’est arrivé [with Jericho] et que 10 minutes plus tard, il était déjà sur Internet. Toutes sortes de trucs comme “ouais, Jericho a battu Sin Cara, il l’a jeté hors du bus” et toutes sortes de trucs! ”

«Et je n’ai jamais rien dit, les gens peuvent parler et dire ce qu’ils veulent mais ce n’est pas ce qui s’est passé – ce n’est pas ce qui s’est passé.

«Mais encore une fois, le lendemain, lui et moi avons eu une conversation, nous avons arrangé les choses et tout allait bien. Plus tard, je l’ai laissé emprunter mon masque pour la petite tache qu’il avait et c’était tout.

Cinta de Oro a obtenu sa libération de la WWE en 2019

«Tout est cool maintenant. Je pense que c’était une de ces choses où les gens essayaient de faire quelque chose de petit bien plus grand qu’il ne l’est. Je n’ai rien contre personne, mais je me défends beaucoup [laughs]. »

D’où vient de Oro et son héritage joue un rôle dans la façon dont il se défend, mais ce n’est pas plus que cela en ce qui le concerne.

«Je mettais les gants quand j’étais petit avec les enfants d’El Segundo Barrio, quand j’avais 10, 12 ans, je mettais les gants et je combattais des gars qui étaient plus gros que moi. Et je me faisais battre parfois, mais c’est comme ça que tu apprends.